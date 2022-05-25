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Курс евро опустился ниже 58 рублей впервые с июня 2015 года
Курс евро опустился ниже 58 рублей впервые с июня 2015 года - РИА Новости, 25.05.2022
Курс евро опустился ниже 58 рублей впервые с июня 2015 года
Курс рубля растет в начале дня, доллар тестирует отметку 56 рублей, евро – 58 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T10:09
2022-05-25T10:09
2022-05-25T10:20
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Курс рубля растет в начале дня, доллар тестирует отметку 56 рублей, евро – 58 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.13 мск снижается на 71 копейку, до 56,09 рубля, евро - на 42 копейки, до 58,13 рубля, следует из данных Московской биржи.Минутами ранее доллар опускался до 55,80 рубля (минимума с февраля 2018 года), евро – до 57,10 рубля (минимума c июня 2015 года).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, московская биржа
10:09 25.05.2022 (обновлено: 10:20 25.05.2022)
Курс евро опустился ниже 58 рублей впервые с июня 2015 года
Курс евро опустился ниже 58 рублей впервые с июня 2015 года, доллар — ниже 56 рублей