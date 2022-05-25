Рейтинг@Mail.ru
ЕС заморозил активы российских бизнесменов на сумму десять миллиардов евро - РИА Новости, 25.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220525/es-1790536359.html
ЕС заморозил активы российских бизнесменов на сумму десять миллиардов евро
ЕС заморозил активы российских бизнесменов на сумму десять миллиардов евро - РИА Новости, 25.05.2022
ЕС заморозил активы российских бизнесменов на сумму десять миллиардов евро
Европейский союз после начала специальной военной операции на Украине заморозил активы российских бизнесменов на сумму около десяти миллиардов евро, сообщило... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T09:02
2022-05-25T11:34
в мире
россия
донбасс
украина
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112802/57/1128025790_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_95551064799470cbde92d28e9f7d6bcf.jpg
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Европейский союз после начала специальной военной операции на Украине заморозил активы российских бизнесменов на сумму около десяти миллиардов евро, сообщило агентство dpa со ссылкой на данные Еврокомиссии.Уточняется, что в начале апреля эта сумма составляла 6,7 миллиарда евро.Еврокомиссия 25 мая намерена представить законопроект, который позволит конфисковать замороженные российские активы.Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России несколько раундов экономических санкций, в том числе заморозили часть валютных резервов. Министр финансов Антон Силуанов оценивал объем блокированных средств на уровне 300 миллиардов долларов. В некоторых странах также идет заморозка активов и недвижимости российских бизнесменов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220521/slutskiy-1789889857.html
россия
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112802/57/1128025790_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_322f4aaf6de5581e3320a670d1c460dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, донбасс, украина, еврокомиссия
09:02 25.05.2022 (обновлено: 11:34 25.05.2022)
 
ЕС заморозил активы российских бизнесменов на сумму десять миллиардов евро

Dpa: ЕС заморозил активы российских бизнесменов на сумму десять миллиардов евро

© РИА Новости / Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Михаил Кутузов
Перейти в фотобанк
Денежные купюры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Европейский союз после начала специальной военной операции на Украине заморозил активы российских бизнесменов на сумму около десяти миллиардов евро, сообщило агентство dpa со ссылкой на данные Еврокомиссии.
Уточняется, что в начале апреля эта сумма составляла 6,7 миллиарда евро.
Еврокомиссия 25 мая намерена представить законопроект, который позволит конфисковать замороженные российские активы.
Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России несколько раундов экономических санкций, в том числе заморозили часть валютных резервов. Министр финансов Антон Силуанов оценивал объем блокированных средств на уровне 300 миллиардов долларов. В некоторых странах также идет заморозка активов и недвижимости российских бизнесменов.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Депутат Государственной Думы РФ, председатель Комитета по международным делам Леонид Эдуардович Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 11:43В мире
Слуцкий назвал идею Латвии конфисковать активы РФ беспределом и грабежом
 
В миреРоссияДонбассУкраинаЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала