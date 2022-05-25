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ЕС заморозил активы российских бизнесменов на сумму десять миллиардов евро
ЕС заморозил активы российских бизнесменов на сумму десять миллиардов евро - РИА Новости, 25.05.2022
ЕС заморозил активы российских бизнесменов на сумму десять миллиардов евро
Европейский союз после начала специальной военной операции на Украине заморозил активы российских бизнесменов на сумму около десяти миллиардов евро, сообщило... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T09:02
2022-05-25T09:02
2022-05-25T11:34
в мире
россия
донбасс
украина
еврокомиссия
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Европейский союз после начала специальной военной операции на Украине заморозил активы российских бизнесменов на сумму около десяти миллиардов евро, сообщило агентство dpa со ссылкой на данные Еврокомиссии.Уточняется, что в начале апреля эта сумма составляла 6,7 миллиарда евро.Еврокомиссия 25 мая намерена представить законопроект, который позволит конфисковать замороженные российские активы.Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России несколько раундов экономических санкций, в том числе заморозили часть валютных резервов. Министр финансов Антон Силуанов оценивал объем блокированных средств на уровне 300 миллиардов долларов. В некоторых странах также идет заморозка активов и недвижимости российских бизнесменов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220521/slutskiy-1789889857.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, донбасс, украина, еврокомиссия
09:02 25.05.2022 (обновлено: 11:34 25.05.2022)
ЕС заморозил активы российских бизнесменов на сумму десять миллиардов евро
Dpa: ЕС заморозил активы российских бизнесменов на сумму десять миллиардов евро