18:42 25.05.2022 (обновлено: 20:35 25.05.2022)
В Ереване начался митинг оппозиции
В Ереване начался митинг оппозиции, требующей отставки премьера Армении Пашиняна
© Sputnik / Андраник Казарян / Перейти в фотобанкСотрудники полиции заблокировали движение по улице Демирчяна в Ереване во время акции протеста оппозиции
© Sputnik / Андраник Казарян
Сотрудники полиции заблокировали движение по улице Демирчяна в Ереване во время акции протеста оппозиции
ЕРЕВАН, 25 мая – РИА Новости. Очередной митинг оппозиции, требующей отставки премьера Армении Никола Пашиняна, стартовал в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
Как и в среду, митинг организован не на площади Франции, где с 1 мая развернут палаточный лагерь оппозиции, а на окраине столицы – площади Гарегина Нжде.
Протестующие заполнили всю площадь, прилегающую к станции метро. По традиции оппозиционеры пройдут шествием по улицам Еревана к площади Франции.
Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.