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В Ереване начался митинг оппозиции - РИА Новости, 25.05.2022
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В Ереване начался митинг оппозиции
В Ереване начался митинг оппозиции - РИА Новости, 25.05.2022
В Ереване начался митинг оппозиции
Очередной митинг оппозиции, требующей отставки премьера Армении Никола Пашиняна, стартовал в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T18:42
2022-05-25T20:35
в мире
ереван
армения
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 25 мая – РИА Новости. Очередной митинг оппозиции, требующей отставки премьера Армении Никола Пашиняна, стартовал в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.Как и в среду, митинг организован не на площади Франции, где с 1 мая развернут палаточный лагерь оппозиции, а на окраине столицы – площади Гарегина Нжде.Протестующие заполнили всю площадь, прилегающую к станции метро. По традиции оппозиционеры пройдут шествием по улицам Еревана к площади Франции.Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
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в мире, ереван, армения, никол пашинян
18:42 25.05.2022 (обновлено: 20:35 25.05.2022)
 
В Ереване начался митинг оппозиции

В Ереване начался митинг оппозиции, требующей отставки премьера Армении Пашиняна

© Sputnik / Андраник Казарян / Перейти в фотобанкСотрудники полиции заблокировали движение по улице Демирчяна в Ереване во время акции протеста оппозиции
Сотрудники полиции заблокировали движение по улице Демирчяна в Ереване во время акции протеста оппозиции - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© Sputnik / Андраник Казарян
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции заблокировали движение по улице Демирчяна в Ереване во время акции протеста оппозиции
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 25 мая – РИА Новости. Очередной митинг оппозиции, требующей отставки премьера Армении Никола Пашиняна, стартовал в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
Как и в среду, митинг организован не на площади Франции, где с 1 мая развернут палаточный лагерь оппозиции, а на окраине столицы – площади Гарегина Нжде.
Протестующие заполнили всю площадь, прилегающую к станции метро. По традиции оппозиционеры пройдут шествием по улицам Еревана к площади Франции.
Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
Шествие оппозиции в Армении - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 18:06
Пашинян считает, что политическое значение протестов исчерпало себя
 
В миреЕреванАрменияНикол Пашинян
 
 
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