https://ria.ru/20220525/erevan-1790707466.html

В Ереване начался митинг оппозиции

В Ереване начался митинг оппозиции - РИА Новости, 25.05.2022

В Ереване начался митинг оппозиции

Очередной митинг оппозиции, требующей отставки премьера Армении Никола Пашиняна, стартовал в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T18:42

2022-05-25T18:42

2022-05-25T20:35

в мире

ереван

армения

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 25 мая – РИА Новости. Очередной митинг оппозиции, требующей отставки премьера Армении Никола Пашиняна, стартовал в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.Как и в среду, митинг организован не на площади Франции, где с 1 мая развернут палаточный лагерь оппозиции, а на окраине столицы – площади Гарегина Нжде.Протестующие заполнили всю площадь, прилегающую к станции метро. По традиции оппозиционеры пройдут шествием по улицам Еревана к площади Франции.Прошел уже месяц с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану в карабахском вопросе при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.

https://ria.ru/20220525/pashinyan-1790695982.html

ереван

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, ереван, армения, никол пашинян