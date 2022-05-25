08:28 25.05.2022 (обновлено: 08:35 25.05.2022)
В Ереване произошли стычки протестующих и полиции
У здания администрации президента в Ереване произошли стычки протестующих и полиции
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста оппозиции в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста оппозиции в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 25 мая - РИА Новости. Несколько стычек между спецназом и протестующими произошли у здания Совета национальной безопасности Армении в Ереване, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Столкновения начались с бойцами спецназа полиции в щитах и в шлемах, которые блокировали входы в здание Совета, после этого подключились "чёрные береты" - спецназ. Было несколько коротких столкновений, без серьёзных драк, после чего силовики взяли протестующих в кольцо. Но в наступление они не пошли, а позднее и вовсе часть из них, ранее блокировавшая участников протестной акции со стороны подходов к зданию совета, уехала на автомобилях полиции.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.