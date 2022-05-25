https://ria.ru/20220525/erevan-1790532902.html

В Ереване произошли стычки протестующих и полиции

В Ереване произошли стычки протестующих и полиции - РИА Новости, 25.05.2022

В Ереване произошли стычки протестующих и полиции

Несколько стычек между спецназом и протестующими произошли у здания Совета национальной безопасности Армении в Ереване, передаёт корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T08:28

2022-05-25T08:28

2022-05-25T08:35

в мире

армения

никол пашинян

нагорно-карабахская республика

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ЕРЕВАН, 25 мая - РИА Новости. Несколько стычек между спецназом и протестующими произошли у здания Совета национальной безопасности Армении в Ереване, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Столкновения начались с бойцами спецназа полиции в щитах и в шлемах, которые блокировали входы в здание Совета, после этого подключились "чёрные береты" - спецназ. Было несколько коротких столкновений, без серьёзных драк, после чего силовики взяли протестующих в кольцо. Но в наступление они не пошли, а позднее и вовсе часть из них, ранее блокировавшая участников протестной акции со стороны подходов к зданию совета, уехала на автомобилях полиции.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

https://ria.ru/20220525/erevan-1790531174.html

армения

нагорно-карабахская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, никол пашинян, нагорно-карабахская республика