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Минпромторг планирует запретить экспорт некоторых цветных металлов - РИА Новости, 25.05.2022
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Минпромторг планирует запретить экспорт некоторых цветных металлов
Минпромторг планирует запретить экспорт некоторых цветных металлов - РИА Новости, 25.05.2022
Минпромторг планирует запретить экспорт некоторых цветных металлов
Минпромторг РФ может запретить экспорт ряда цветных металлов, в частности вольфрамосодержащих, сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T15:12
2022-05-25T15:33
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
россия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Минпромторг РФ может запретить экспорт ряда цветных металлов, в частности вольфрамосодержащих, сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров."По некоторым позициям - особенно лигатуре, имеется в виду по цветным металлам - мы возможно будем накладывать даже запрет на некоторые металлы, в частности, вольфрамосодержащие", - сказал министр.Мантуров также уточнил, что вводить экспортные пошлины на черные и цветные металлы не планируется, пока в этом нет необходимости.
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, россия
15:12 25.05.2022 (обновлено: 15:33 25.05.2022)
 
Минпромторг планирует запретить экспорт некоторых цветных металлов

Минпромторг может запретить экспорт ряда цветных металлов, в частности вольфрамосодержащих

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Минпромторг РФ может запретить экспорт ряда цветных металлов, в частности вольфрамосодержащих, сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров.
"По некоторым позициям - особенно лигатуре, имеется в виду по цветным металлам - мы возможно будем накладывать даже запрет на некоторые металлы, в частности, вольфрамосодержащие", - сказал министр.
Мантуров также уточнил, что вводить экспортные пошлины на черные и цветные металлы не планируется, пока в этом нет необходимости.
Стенд Минпромторга России - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 11:59
Минпромторг создал рабочую группу по вопросам производства упаковки
 
ЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис МантуровРоссия
 
 
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