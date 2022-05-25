https://ria.ru/20220525/eksport-1790634040.html
Минпромторг планирует запретить экспорт некоторых цветных металлов
Минпромторг планирует запретить экспорт некоторых цветных металлов - РИА Новости, 25.05.2022
Минпромторг планирует запретить экспорт некоторых цветных металлов
Минпромторг РФ может запретить экспорт ряда цветных металлов, в частности вольфрамосодержащих, сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T15:12
2022-05-25T15:12
2022-05-25T15:33
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
россия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Минпромторг РФ может запретить экспорт ряда цветных металлов, в частности вольфрамосодержащих, сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров."По некоторым позициям - особенно лигатуре, имеется в виду по цветным металлам - мы возможно будем накладывать даже запрет на некоторые металлы, в частности, вольфрамосодержащие", - сказал министр.Мантуров также уточнил, что вводить экспортные пошлины на черные и цветные металлы не планируется, пока в этом нет необходимости.
https://ria.ru/20220525/upakovka-1790586022.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, россия
15:12 25.05.2022 (обновлено: 15:33 25.05.2022)
Минпромторг планирует запретить экспорт некоторых цветных металлов
Минпромторг может запретить экспорт ряда цветных металлов, в частности вольфрамосодержащих