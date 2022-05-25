https://ria.ru/20220525/ekspansiya-1790637275.html

У Польши есть планы по экспансии на Украину, заявили в Москве

У Польши есть планы по экспансии на Украину, заявили в Москве - РИА Новости, 25.05.2022

У Польши есть планы по экспансии на Украину, заявили в Москве

Факты указывают на то, что у Польши есть планы по осуществлению экспансии на Украину, а увязка этого с действиями Москвы - лишь предлог, заявила официальный... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T15:23

2022-05-25T15:23

2022-05-25T15:31

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

польша

украина

политика

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Факты указывают на то, что у Польши есть планы по осуществлению экспансии на Украину, а увязка этого с действиями Москвы - лишь предлог, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Нельзя исключить, что Варшава вынашивает планы по "ползучей экспансии" на территорию соседнего государства. По крайней мере, факты об этом говорят. Увязка со специальной военной операцией России в данном случае – не более, чем предлог", - сказала она на брифинге в среду.

https://ria.ru/20220523/ukraina-1790159789.html

польша

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, польша, украина, политика