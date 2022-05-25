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У Польши есть планы по экспансии на Украину, заявили в Москве - РИА Новости, 25.05.2022
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У Польши есть планы по экспансии на Украину, заявили в Москве
У Польши есть планы по экспансии на Украину, заявили в Москве - РИА Новости, 25.05.2022
У Польши есть планы по экспансии на Украину, заявили в Москве
Факты указывают на то, что у Польши есть планы по осуществлению экспансии на Украину, а увязка этого с действиями Москвы - лишь предлог, заявила официальный... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T15:23
2022-05-25T15:31
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
польша
украина
политика
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Факты указывают на то, что у Польши есть планы по осуществлению экспансии на Украину, а увязка этого с действиями Москвы - лишь предлог, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Нельзя исключить, что Варшава вынашивает планы по "ползучей экспансии" на территорию соседнего государства. По крайней мере, факты об этом говорят. Увязка со специальной военной операцией России в данном случае – не более, чем предлог", - сказала она на брифинге в среду.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, польша, украина, политика
15:23 25.05.2022 (обновлено: 15:31 25.05.2022)
 
У Польши есть планы по экспансии на Украину, заявили в Москве

Захарова: факты указывают на планы Польши по "ползучей экспансии" на Украину

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Факты указывают на то, что у Польши есть планы по осуществлению экспансии на Украину, а увязка этого с действиями Москвы - лишь предлог, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нельзя исключить, что Варшава вынашивает планы по "ползучей экспансии" на территорию соседнего государства. По крайней мере, факты об этом говорят. Увязка со специальной военной операцией России в данном случае – не более, чем предлог", - сказала она на брифинге в среду.
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 14:02Специальная военная операция на Украине
В Госдуме заявили, что Зеленский собирается передать часть Украины Польше
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваПольшаУкраинаПолитика
 
 
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