https://ria.ru/20220525/ekspansiya-1790637275.html
У Польши есть планы по экспансии на Украину, заявили в Москве
У Польши есть планы по экспансии на Украину, заявили в Москве - РИА Новости, 25.05.2022
У Польши есть планы по экспансии на Украину, заявили в Москве
Факты указывают на то, что у Польши есть планы по осуществлению экспансии на Украину, а увязка этого с действиями Москвы - лишь предлог, заявила официальный... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T15:23
2022-05-25T15:23
2022-05-25T15:31
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
польша
украина
политика
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Факты указывают на то, что у Польши есть планы по осуществлению экспансии на Украину, а увязка этого с действиями Москвы - лишь предлог, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Нельзя исключить, что Варшава вынашивает планы по "ползучей экспансии" на территорию соседнего государства. По крайней мере, факты об этом говорят. Увязка со специальной военной операцией России в данном случае – не более, чем предлог", - сказала она на брифинге в среду.
https://ria.ru/20220523/ukraina-1790159789.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, польша, украина, политика
15:23 25.05.2022 (обновлено: 15:31 25.05.2022)
У Польши есть планы по экспансии на Украину, заявили в Москве
Захарова: факты указывают на планы Польши по "ползучей экспансии" на Украину