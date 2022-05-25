https://ria.ru/20220525/ekonomika-1790636067.html

Счетная палата не видит способов избежать спада экономики, заявил Кудрин

Счетная палата не видит способов избежать спада экономики, заявил Кудрин - РИА Новости, 25.05.2022

Счетная палата не видит способов избежать спада экономики, заявил Кудрин

Счетная палата РФ анализирует антикризисные меры правительства, но пока не видит среди них способов, которые могли бы предотвратить спад российской экономики в... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T15:20

2022-05-25T15:20

2022-05-25T15:20

экономика

госдума рф

алексей кудрин

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Счетная палата РФ анализирует антикризисные меры правительства, но пока не видит среди них способов, которые могли бы предотвратить спад российской экономики в 2022 году, сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, выступая с отчетом на пленарном заседании Госдумы."Проверки этого года, которые касались бы вот этих антикризисных мер, анализа этой ситуации, они нами начаты, но проведены еще не в полном объеме. Поэтому у нас сегодня нет такого плана, как вы хотели бы, чтобы мы сказали, как можно, потенциально падение (экономики - ред.) на 8-10% предотвратить, даже не допустить. Я не вижу сегодня вполне таких мер", - сказал Кудрин, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.При этом он добавил, что Счетной палате пока не удалось достаточно глубоко проанализировать происходящие процессы, поскольку эта работа только начата. "Мы находимся в процессе", - заявил он.При этом глава Счетной палаты полагает, что власти имеют возможности для смягчения последствий такого спада для граждан."Я скорее думаю, действительно, можно существенно смягчить падение жизненного уровня или реального дохода". - заявил он.

https://ria.ru/20220524/ekonomika-1790367653.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, госдума рф, алексей кудрин