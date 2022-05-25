https://ria.ru/20220525/dopros-1790616849.html

Яценюк, Турчинов и Аваков не явились на допрос в СБУ

Яценюк, Турчинов и Аваков не явились на допрос в СБУ - РИА Новости, 25.05.2022

Яценюк, Турчинов и Аваков не явились на допрос в СБУ

Экс-премьер Украины Арсений Яценюк, экс-глава МВД Арсен Аваков и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов не... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T14:10

2022-05-25T14:10

2022-05-25T14:12

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Экс-премьер Украины Арсений Яценюк, экс-глава МВД Арсен Аваков и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов не явились на допрос в Службу безопасности (СБУ), их вызовут снова, сообщило издание "Украинские новости".СБУ вызывала Яценюка, Авакова и Турчинова на допрос в качестве свидетелей по делу о закупках угля в Донбассе. Он должен был состояться 19 мая."Бывший премьер-министр Арсений Яценюк, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов и экс-министр внутренних дел Арсен Аваков не пришли на допрос в СБУ по делу против бывшего президента Петра Порошенко и депутата Рады Виктора Медведчука, поэтому их вызовут повторно", - сообщают "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу СБУ.По информации издания, теперь их вызывают на допрос на 30 мая.Ранее Служба безопасности Украины передала украинским телеканалам видеозапись показаний Медведчука, на которой тот заявляет, что провел незаконную приватизацию нефтепровода и организовал торговлю углем с Донецкой и Луганской народными республиками по прямому указанию Порошенко, обеспечившего поддержку всего госаппарата в этих делах. Адвокат экс-президента Игорь Головань заявил, что показания Медведчука не соответствуют действительности. СБУ в апреле сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского.Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины.Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.

https://ria.ru/20220525/strakh-1790607147.html

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Варвара Скокшина

в мире, арсений яценюк, арсен аваков, александр турчинов, украина, донбасс, луганская народная республика, служба безопасности украины, совет национальной безопасности и обороны украины