14:10 25.05.2022 (обновлено: 14:12 25.05.2022)
Яценюк, Турчинов и Аваков не явились на допрос в СБУ
"Украинские новости": Яценюк, Турчинов и Аваков не явились на допрос в СБУ
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Экс-премьер Украины Арсений Яценюк, экс-глава МВД Арсен Аваков и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов не явились на допрос в Службу безопасности (СБУ), их вызовут снова, сообщило издание "Украинские новости".
"Бывший премьер-министр Арсений Яценюк, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов и экс-министр внутренних дел Арсен Аваков не пришли на допрос в СБУ по делу против бывшего президента Петра Порошенко и депутата Рады Виктора Медведчука, поэтому их вызовут повторно", - сообщают "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По информации издания, теперь их вызывают на допрос на 30 мая.
Ранее Служба безопасности Украины передала украинским телеканалам видеозапись показаний Медведчука, на которой тот заявляет, что провел незаконную приватизацию нефтепровода и организовал торговлю углем с Донецкой и Луганской народными республиками по прямому указанию Порошенко, обеспечившего поддержку всего госаппарата в этих делах. Адвокат экс-президента Игорь Головань заявил, что показания Медведчука не соответствуют действительности. СБУ в апреле сообщила о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского.
Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины.
Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.