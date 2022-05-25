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Жителя Калужской области задержали за домогательства к девочке

Жителя Калужской области задержали за домогательства к девочке - РИА Новости, 25.05.2022

Жителя Калужской области задержали за домогательства к девочке

Житель Калужской области признался в сексуальных приставаниях к пятилетней девочке в детском саду во время тихого часа, он задержан. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T17:44

2022-05-25T17:44

2022-05-25T17:44

происшествия

россия

калужская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Житель Калужской области признался в сексуальных приставаниях к пятилетней девочке в детском саду во время тихого часа, он задержан.Ранее Telegram-каналы и СМИ сообщили, что в детском саду в Дзержинском районе 21-летний сын педагога, помогающий ей управляться с детьми, во время тихого часа заглядывал под одеяло к пятилетней девочке и прикасался к ее интимным местам. Ребенок рассказал об этом взрослым."В Дзержинском районе по данному факту, который произошел в апреле текущего года, задержан один из жителей района… По предварительной информации, гражданин самостоятельно явился в правоохранительные органы с признанием", - говорится в комментарии регионального министерства образования, предоставленном РИА Новости.Уточняется, что в детском саду работают прокуратура и правоохранительные органы, с сотрудниками детского сада ведется работа по выяснению деталей произошедшего.СУСК России по региону и прокуратура пока не комментируют инцидент.

https://ria.ru/20220525/nasilie-1790603772.html

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происшествия, россия, калужская область