Рейтинг@Mail.ru
Жителя Калужской области задержали за домогательства к девочке - РИА Новости, 25.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220525/domogatelstva-1790689145.html
Жителя Калужской области задержали за домогательства к девочке
Жителя Калужской области задержали за домогательства к девочке - РИА Новости, 25.05.2022
Жителя Калужской области задержали за домогательства к девочке
Житель Калужской области признался в сексуальных приставаниях к пятилетней девочке в детском саду во время тихого часа, он задержан. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T17:44
2022-05-25T17:44
происшествия
россия
калужская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147566/28/1475662887_0:91:3236:1911_1920x0_80_0_0_170afa2289b21e62df630b895eb54263.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Житель Калужской области признался в сексуальных приставаниях к пятилетней девочке в детском саду во время тихого часа, он задержан.Ранее Telegram-каналы и СМИ сообщили, что в детском саду в Дзержинском районе 21-летний сын педагога, помогающий ей управляться с детьми, во время тихого часа заглядывал под одеяло к пятилетней девочке и прикасался к ее интимным местам. Ребенок рассказал об этом взрослым."В Дзержинском районе по данному факту, который произошел в апреле текущего года, задержан один из жителей района… По предварительной информации, гражданин самостоятельно явился в правоохранительные органы с признанием", - говорится в комментарии регионального министерства образования, предоставленном РИА Новости.Уточняется, что в детском саду работают прокуратура и правоохранительные органы, с сотрудниками детского сада ведется работа по выяснению деталей произошедшего.СУСК России по региону и прокуратура пока не комментируют инцидент.
https://ria.ru/20220525/nasilie-1790603772.html
https://ria.ru/20220525/nasilie-1790601604.html
россия
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147566/28/1475662887_285:0:2952:2000_1920x0_80_0_0_631b779e801862d015044f7a989c582c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, калужская область
17:44 25.05.2022
 
Жителя Калужской области задержали за домогательства к девочке

Жителя Калужской области задержали за домогательства к пятилетней девочке в детском саду

© Fotolia / ctpaep Руки в наручниках
 Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© Fotolia / ctpaep
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Житель Калужской области признался в сексуальных приставаниях к пятилетней девочке в детском саду во время тихого часа, он задержан.
Ранее Telegram-каналы и СМИ сообщили, что в детском саду в Дзержинском районе 21-летний сын педагога, помогающий ей управляться с детьми, во время тихого часа заглядывал под одеяло к пятилетней девочке и прикасался к ее интимным местам. Ребенок рассказал об этом взрослым.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 13:10
В Ленинградской области австралийку обвинили в насилии над дочерью
"В Дзержинском районе по данному факту, который произошел в апреле текущего года, задержан один из жителей района… По предварительной информации, гражданин самостоятельно явился в правоохранительные органы с признанием", - говорится в комментарии регионального министерства образования, предоставленном РИА Новости.
Уточняется, что в детском саду работают прокуратура и правоохранительные органы, с сотрудниками детского сада ведется работа по выяснению деталей произошедшего.
СУСК России по региону и прокуратура пока не комментируют инцидент.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 13:00
Жителя Удмуртии осудили на 13 лет за насилие над падчерицей
 
ПроисшествияРоссияКалужская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала