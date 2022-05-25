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Кубанские депутаты расширили меры поддержки обманутых дольщиков в крае - РИА Новости, 25.05.2022
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Краснодарский край
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Кубанские депутаты расширили меры поддержки обманутых дольщиков в крае
Кубанские депутаты расширили меры поддержки обманутых дольщиков в крае - РИА Новости, 25.05.2022
Кубанские депутаты расширили меры поддержки обманутых дольщиков в крае
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) на очередной сессии расширили меры поддержки обманутых дольщиков в регионе, сообщает ЗСК. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T21:53
2022-05-25T21:53
краснодарский край
общество
жилье
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 25 мая - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) на очередной сессии расширили меры поддержки обманутых дольщиков в регионе, сообщает ЗСК."В настоящее время региональной дорожной картой предусмотрено восстановление прав граждан 155 объектов долевого строительства, требующих решения проблем обманутых дольщиков. Но есть такие, по которым действующие меры поддержки не применимы, поскольку они не подпадают под понятие проблемных, определенное Законом № 214-ФЗ. В связи с чем их дольщики не могут рассчитывать на меры дополнительной поддержки, установленные сегодня", - говорится в сообщении. Отмечается, что жилищные права граждан, являющихся дольщиками таких объектов, также подлежат защите."В этой связи по результатам изучения опыта других субъектов Российской Федерации, по поручению губернатора края был разработан законопроект, расширяющий установленные меры поддержки соответствующей категории граждан, путем выплаты им возмещения из краевого бюджета", - добавили участники сессии ЗСК. На эти цели в 2022 году ориентировочно потребуется около 325 миллионов рублей. Отмечается, что депутаты приняли документ в двух чтениях.Председатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко пояснил, что "закон откроет новые возможности для решения проблем обманутых дольщиков". По его словам, практика показывает, что возникают ситуации, требующие принятия дополнительных мер. "Поэтому мы вносим в краевой закон изменения, которые помогут иным группам пострадавших дольщиков реализовать свои права", – заключил спикер ЗСК.
https://ria.ru/20220423/kuban-1785084731.html
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общество, жилье, краснодарский край
21:53 25.05.2022
 

Кубанские депутаты расширили меры поддержки обманутых дольщиков в крае

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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КРАСНОДАР, 25 мая - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) на очередной сессии расширили меры поддержки обманутых дольщиков в регионе, сообщает ЗСК.
"В настоящее время региональной дорожной картой предусмотрено восстановление прав граждан 155 объектов долевого строительства, требующих решения проблем обманутых дольщиков. Но есть такие, по которым действующие меры поддержки не применимы, поскольку они не подпадают под понятие проблемных, определенное Законом № 214-ФЗ. В связи с чем их дольщики не могут рассчитывать на меры дополнительной поддержки, установленные сегодня", - говорится в сообщении. Отмечается, что жилищные права граждан, являющихся дольщиками таких объектов, также подлежат защите.
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"В этой связи по результатам изучения опыта других субъектов Российской Федерации, по поручению губернатора края был разработан законопроект, расширяющий установленные меры поддержки соответствующей категории граждан, путем выплаты им возмещения из краевого бюджета", - добавили участники сессии ЗСК. На эти цели в 2022 году ориентировочно потребуется около 325 миллионов рублей. Отмечается, что депутаты приняли документ в двух чтениях.
Председатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко пояснил, что "закон откроет новые возможности для решения проблем обманутых дольщиков". По его словам, практика показывает, что возникают ситуации, требующие принятия дополнительных мер. "Поэтому мы вносим в краевой закон изменения, которые помогут иным группам пострадавших дольщиков реализовать свои права", – заключил спикер ЗСК.

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