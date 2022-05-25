https://ria.ru/20220525/dolschiki-1790739366.html

Кубанские депутаты расширили меры поддержки обманутых дольщиков в крае

Кубанские депутаты расширили меры поддержки обманутых дольщиков в крае - РИА Новости, 25.05.2022

Кубанские депутаты расширили меры поддержки обманутых дольщиков в крае

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) на очередной сессии расширили меры поддержки обманутых дольщиков в регионе, сообщает ЗСК. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T21:53

2022-05-25T21:53

2022-05-25T21:53

краснодарский край

общество

жилье

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597524907_0:281:3142:2048_1920x0_80_0_0_35ea1f321f5e38d5a2fdeab8270915c1.jpg

КРАСНОДАР, 25 мая - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) на очередной сессии расширили меры поддержки обманутых дольщиков в регионе, сообщает ЗСК."В настоящее время региональной дорожной картой предусмотрено восстановление прав граждан 155 объектов долевого строительства, требующих решения проблем обманутых дольщиков. Но есть такие, по которым действующие меры поддержки не применимы, поскольку они не подпадают под понятие проблемных, определенное Законом № 214-ФЗ. В связи с чем их дольщики не могут рассчитывать на меры дополнительной поддержки, установленные сегодня", - говорится в сообщении. Отмечается, что жилищные права граждан, являющихся дольщиками таких объектов, также подлежат защите."В этой связи по результатам изучения опыта других субъектов Российской Федерации, по поручению губернатора края был разработан законопроект, расширяющий установленные меры поддержки соответствующей категории граждан, путем выплаты им возмещения из краевого бюджета", - добавили участники сессии ЗСК. На эти цели в 2022 году ориентировочно потребуется около 325 миллионов рублей. Отмечается, что депутаты приняли документ в двух чтениях.Председатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко пояснил, что "закон откроет новые возможности для решения проблем обманутых дольщиков". По его словам, практика показывает, что возникают ситуации, требующие принятия дополнительных мер. "Поэтому мы вносим в краевой закон изменения, которые помогут иным группам пострадавших дольщиков реализовать свои права", – заключил спикер ЗСК.

https://ria.ru/20220423/kuban-1785084731.html

https://ria.ru/20220525/kontrol-1790737784.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, жилье, краснодарский край