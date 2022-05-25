14:04 25.05.2022 (обновлено: 16:23 25.05.2022)
Минфин заявил, что будет платить по госдолгу в рублях
Минфин: Россия продолжит платить в рублях по госдолгу, несмотря на ограничения
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинке в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Минфин России продолжит осуществление выплат по госдолгу в рублях на фоне ужесточения внешних ограничений, говорится в сообщении ведомства.
"Решение Минфина США об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по государственному долгу России ущемляет в первую очередь права иностранных инвесторов в российские долговые инструменты и подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре", — считает министерство.
Отмечается, что теперь платежи будут проходить через Национальный расчетный депозитарий (НРД), который станет платежным агентом. При этом у получателей средств будет возможность конвертировать рубли в валюту, предусмотренную изначально.
По новой схеме держатели российских еврооблигаций внутри учетной инфраструктуры страны получат выплаты на свои счета в НРД. Те, кто пользуются услугами иностранных финансовых посредников, смогут получить средства на счета типа "С" в этих организациях. Это предусмотрено положениями указа президента России "О временном порядке исполнения обязательств перед иностранными кредиторами". При этом доступ к деньгам появится после предоставления НРД документального доказательства прав на них.
Также министерство привело комментарий главы ведомства Антона Силуанова, по словам которого нынешняя ситуация не имеет ничего общего с положением дел в 1998 году. Тогда у России не было нужных финансов для погашения долгов, сейчас препятствия создаются искусственно. На качестве жизни граждан это не отразится, добавил он.
Министерство финансов США заявило во вторник, что не продлит лицензию, которая позволяет России обслуживать внешний долг в условиях санкций, после 25 мая.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад объявил о новых санкциях против России, прежде всего против банковского сектора и золотовалютных резервов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из страны.
Однако это санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.