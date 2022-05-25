https://ria.ru/20220525/dolg-1790614956.html

Минфин заявил, что будет платить по госдолгу в рублях

Минфин заявил, что будет платить по госдолгу в рублях - РИА Новости, 25.05.2022

Минфин заявил, что будет платить по госдолгу в рублях

Минфин России продолжит осуществление выплат по госдолгу в рублях на фоне ужесточения внешних ограничений, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T14:04

2022-05-25T14:04

2022-05-25T16:23

экономика

россия

сша

министерство финансов рф (минфин россии)

антон силуанов

украина

европа

министерство финансов сша

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Минфин России продолжит осуществление выплат по госдолгу в рублях на фоне ужесточения внешних ограничений, говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что теперь платежи будут проходить через Национальный расчетный депозитарий (НРД), который станет платежным агентом. При этом у получателей средств будет возможность конвертировать рубли в валюту, предусмотренную изначально.По новой схеме держатели российских еврооблигаций внутри учетной инфраструктуры страны получат выплаты на свои счета в НРД. Те, кто пользуются услугами иностранных финансовых посредников, смогут получить средства на счета типа "С" в этих организациях. Это предусмотрено положениями указа президента России "О временном порядке исполнения обязательств перед иностранными кредиторами". При этом доступ к деньгам появится после предоставления НРД документального доказательства прав на них.Также министерство привело комментарий главы ведомства Антона Силуанова, по словам которого нынешняя ситуация не имеет ничего общего с положением дел в 1998 году. Тогда у России не было нужных финансов для погашения долгов, сейчас препятствия создаются искусственно. На качестве жизни граждан это не отразится, добавил он. Министерство финансов США заявило во вторник, что не продлит лицензию, которая позволяет России обслуживать внешний долг в условиях санкций, после 25 мая.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад объявил о новых санкциях против России, прежде всего против банковского сектора и золотовалютных резервов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из страны.Однако это санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220519/dolgi-1789402801.html

https://ria.ru/20220313/gosdolg-1777927750.html

россия

сша

украина

европа

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, сша, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, украина, европа, министерство финансов сша, национальный расчетный депозитарий (нрд)