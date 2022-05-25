Рейтинг@Mail.ru
Минфин заявил, что будет платить по госдолгу в рублях - РИА Новости, 25.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220525/dolg-1790614956.html
Минфин заявил, что будет платить по госдолгу в рублях
Минфин заявил, что будет платить по госдолгу в рублях - РИА Новости, 25.05.2022
Минфин заявил, что будет платить по госдолгу в рублях
Минфин России продолжит осуществление выплат по госдолгу в рублях на фоне ужесточения внешних ограничений, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T14:04
2022-05-25T16:23
экономика
россия
сша
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
украина
европа
министерство финансов сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749810078_0:239:2797:1812_1920x0_80_0_0_f99e7b0fc0299ca5589847a34f0aa81d.jpg
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Минфин России продолжит осуществление выплат по госдолгу в рублях на фоне ужесточения внешних ограничений, говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что теперь платежи будут проходить через Национальный расчетный депозитарий (НРД), который станет платежным агентом. При этом у получателей средств будет возможность конвертировать рубли в валюту, предусмотренную изначально.По новой схеме держатели российских еврооблигаций внутри учетной инфраструктуры страны получат выплаты на свои счета в НРД. Те, кто пользуются услугами иностранных финансовых посредников, смогут получить средства на счета типа "С" в этих организациях. Это предусмотрено положениями указа президента России "О временном порядке исполнения обязательств перед иностранными кредиторами". При этом доступ к деньгам появится после предоставления НРД документального доказательства прав на них.Также министерство привело комментарий главы ведомства Антона Силуанова, по словам которого нынешняя ситуация не имеет ничего общего с положением дел в 1998 году. Тогда у России не было нужных финансов для погашения долгов, сейчас препятствия создаются искусственно. На качестве жизни граждан это не отразится, добавил он. Министерство финансов США заявило во вторник, что не продлит лицензию, которая позволяет России обслуживать внешний долг в условиях санкций, после 25 мая.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад объявил о новых санкциях против России, прежде всего против банковского сектора и золотовалютных резервов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из страны.Однако это санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
https://ria.ru/20220519/dolgi-1789402801.html
https://ria.ru/20220313/gosdolg-1777927750.html
россия
сша
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749810078_265:243:2672:2048_1920x0_80_0_0_9282bc7595a8e907f9bc76b3efac37d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, сша, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, украина, европа, министерство финансов сша, национальный расчетный депозитарий (нрд)
14:04 25.05.2022 (обновлено: 16:23 25.05.2022)
 
Минфин заявил, что будет платить по госдолгу в рублях

Минфин: Россия продолжит платить в рублях по госдолгу, несмотря на ограничения

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинке в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинке в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Минфин России продолжит осуществление выплат по госдолгу в рублях на фоне ужесточения внешних ограничений, говорится в сообщении ведомства.

"Решение Минфина США об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по государственному долгу России ущемляет в первую очередь права иностранных инвесторов в российские долговые инструменты и подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре", — считает министерство.

Отмечается, что теперь платежи будут проходить через Национальный расчетный депозитарий (НРД), который станет платежным агентом. При этом у получателей средств будет возможность конвертировать рубли в валюту, предусмотренную изначально.
По новой схеме держатели российских еврооблигаций внутри учетной инфраструктуры страны получат выплаты на свои счета в НРД. Те, кто пользуются услугами иностранных финансовых посредников, смогут получить средства на счета типа "С" в этих организациях. Это предусмотрено положениями указа президента России "О временном порядке исполнения обязательств перед иностранными кредиторами". При этом доступ к деньгам появится после предоставления НРД документального доказательства прав на них.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 11:10
Медведев предложил не платить долги, если США запретят расчет в долларах
Также министерство привело комментарий главы ведомства Антона Силуанова, по словам которого нынешняя ситуация не имеет ничего общего с положением дел в 1998 году. Тогда у России не было нужных финансов для погашения долгов, сейчас препятствия создаются искусственно. На качестве жизни граждан это не отразится, добавил он.
Министерство финансов США заявило во вторник, что не продлит лицензию, которая позволяет России обслуживать внешний долг в условиях санкций, после 25 мая.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад объявил о новых санкциях против России, прежде всего против банковского сектора и золотовалютных резервов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из страны.
Однако это санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 14:33
Силуанов рассказал, как долго Россия будет платить по госдолгу рублями
 
ЭкономикаРоссияСШАМинистерство финансов РФ (Минфин России)Антон СилуановУкраинаЕвропаМинистерство финансов СШАНациональный расчетный депозитарий (НРД)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала