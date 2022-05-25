https://ria.ru/20220525/dodon-1790679062.html
Прокуроры попросили суд арестовать Додона на 30 дней
Прокуроры попросили суд арестовать Додона на 30 дней - РИА Новости, 25.05.2022
Прокуроры попросили суд арестовать Додона на 30 дней
Антикоррупционная прокуратура Молдавии обратилась в суд с просьбой поместить под предварительный арест на 30 суток задержанного по подозрению в коррупции и... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T17:14
2022-05-25T17:14
2022-05-25T17:23
игорь додон
в мире
молдавия
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КИШИНЕВ, 25 мая - РИА Новости. Антикоррупционная прокуратура Молдавии обратилась в суд с просьбой поместить под предварительный арест на 30 суток задержанного по подозрению в коррупции и госизмене экс-президента Игоря Додона, сообщила РИА Новости глава пресс-службы генпрокуратуры Марианна Керпек."Антикоррупционная прокуратура зарегистрировала запрос по применению меры пресечения в виде предварительного заключения сроком на 30 суток в отношении экс-президента Молдавии. Суд должен установить дату и время рассмотрения дела", - заявила Керпек.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали на 72 часа Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. Руководство Партии социалистов призвало своих сторонников выйти на акцию в поддержку Додона. Позже партия объявила о массовых протестах в среду.Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
https://ria.ru/20220525/protesty-1790515661.html
https://ria.ru/20220525/moldaviya-1790476205.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь додон, в мире, молдавия
17:14 25.05.2022 (обновлено: 17:23 25.05.2022)
Прокуроры попросили суд арестовать Додона на 30 дней
Прокуроры попросили суд арестовать экс-президента Молдавии Додона на 30 дней
КИШИНЕВ, 25 мая - РИА Новости. Антикоррупционная прокуратура Молдавии обратилась в суд с просьбой поместить под предварительный арест на 30 суток задержанного по подозрению в коррупции и госизмене экс-президента Игоря Додона, сообщила РИА Новости глава пресс-службы генпрокуратуры Марианна Керпек.
"Антикоррупционная прокуратура зарегистрировала запрос по применению меры пресечения в виде предварительного заключения сроком на 30 суток в отношении экс-президента Молдавии
. Суд должен установить дату и время рассмотрения дела", - заявила Керпек.
Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали на 72 часа Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. Руководство Партии социалистов призвало своих сторонников выйти на акцию в поддержку Додона. Позже партия объявила о массовых протестах в среду.
Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".