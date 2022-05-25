https://ria.ru/20220525/dodon-1790623734.html
Адвокат Додона заявил, что его подзащитный находится у прокурора
Адвокат Додона заявил, что его подзащитный находится у прокурора - РИА Новости, 25.05.2022
Адвокат Додона заявил, что его подзащитный находится у прокурора
Экс-президент Молдавии Игорь Додон, задержанный по подозрению в коррупции, находится у прокурора, сообщил РИА Новости адвокат Максим Лебединский. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T14:40
2022-05-25T14:40
2022-05-25T17:00
в мире
молдавия
игорь додон
владимир плахотнюк
ренато усатый
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790539767_0:0:2820:1587_1920x0_80_0_0_2b998659ab03284b3c587adaf693cf48.jpg
КИШИНЕВ, 25 мая — РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон, задержанный по подозрению в коррупции, находится у прокурора, сообщил РИА Новости адвокат Максим Лебединский.Во вторник сотрудники Антикорруцпионной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии провели в доме Додона обыски, после чего его задержали на 72 часа. Бывшего главу государства подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины.В 2020 году бывший депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись встречи Додона с одним из богатейших бизнесменов Молдавии и лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. На этих кадрах видно, как Плахотнюк передал президенту пакет, по утверждению Реницэ, с большой суммой денег.В июне того же года Антикоррупционная прокуратура объявила, что не выявила признаков преступления, и отказалась возбуждать дело против Додона. Это решение поддержал суд Кишинева, но Апелляционная палата отменила постановление суда первой инстанции.Самого Плахотнюка в Молдавии обвиняют в отмывании денег, незаконном обогащении и выводе миллиарда долларов из банковской системы. В июне 2019 года, через несколько дней после снятой на видео встречи с Додоном, он незаконно покинул республику. Суд несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции.В России молдавского олигарха в ноябре 2017-го заочно арестовали и объявили в международный розыск по делу о покушении на убийство. Кроме того, в апреле 2020-го Плахотнюку и другому молдавскому политику — Ренато Усатому — заочно предъявили обвинения в выводе из России 500 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20220525/zaderzhanie-1790628674.html
https://ria.ru/20220525/dodon-1790618464.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790539767_261:0:2638:1783_1920x0_80_0_0_84dfbabe433bb56ed8e01e4f0e2e43e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, игорь додон, владимир плахотнюк, ренато усатый
14:40 25.05.2022 (обновлено: 17:00 25.05.2022)
Адвокат Додона заявил, что его подзащитный находится у прокурора
Адвокат Додона Лебединский заявил, что его подзащитный находится у прокурора
КИШИНЕВ, 25 мая — РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон, задержанный по подозрению в коррупции, находится у прокурора, сообщил РИА Новости адвокат Максим Лебединский.
"Мои коллеги сейчас находятся с Игорем Николаевичем у прокурора, где ему должны быть предъявлены обвинения", — заявил он.
Во вторник сотрудники Антикорруцпионной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии провели в доме Додона обыски, после чего его задержали на 72 часа. Бывшего главу государства подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины.
В 2020 году бывший депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись встречи Додона с одним из богатейших бизнесменов Молдавии и лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком
и его заместителем Сергеем Яраловым. На этих кадрах видно, как Плахотнюк передал президенту пакет, по утверждению Реницэ, с большой суммой денег.
В июне того же года Антикоррупционная прокуратура объявила, что не выявила признаков преступления, и отказалась возбуждать дело против Додона. Это решение поддержал суд Кишинева
, но Апелляционная палата отменила постановление суда первой инстанции.
Самого Плахотнюка в Молдавии обвиняют в отмывании денег, незаконном обогащении и выводе миллиарда долларов из банковской системы. В июне 2019 года, через несколько дней после снятой на видео встречи с Додоном, он незаконно покинул республику. Суд несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции.
В России молдавского олигарха в ноябре 2017-го заочно арестовали и объявили в международный розыск по делу о покушении на убийство. Кроме того, в апреле 2020-го Плахотнюку и другому молдавскому политику — Ренато Усатому
— заочно предъявили обвинения в выводе из России 500 миллиардов рублей.