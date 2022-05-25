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Адвокат Додона заявил, что его подзащитный находится у прокурора - РИА Новости, 25.05.2022
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Адвокат Додона заявил, что его подзащитный находится у прокурора
Адвокат Додона заявил, что его подзащитный находится у прокурора - РИА Новости, 25.05.2022
Адвокат Додона заявил, что его подзащитный находится у прокурора
Экс-президент Молдавии Игорь Додон, задержанный по подозрению в коррупции, находится у прокурора, сообщил РИА Новости адвокат Максим Лебединский. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T14:40
2022-05-25T17:00
в мире
молдавия
игорь додон
владимир плахотнюк
ренато усатый
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КИШИНЕВ, 25 мая — РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон, задержанный по подозрению в коррупции, находится у прокурора, сообщил РИА Новости адвокат Максим Лебединский.Во вторник сотрудники Антикорруцпионной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии провели в доме Додона обыски, после чего его задержали на 72 часа. Бывшего главу государства подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины.В 2020 году бывший депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись встречи Додона с одним из богатейших бизнесменов Молдавии и лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. На этих кадрах видно, как Плахотнюк передал президенту пакет, по утверждению Реницэ, с большой суммой денег.В июне того же года Антикоррупционная прокуратура объявила, что не выявила признаков преступления, и отказалась возбуждать дело против Додона. Это решение поддержал суд Кишинева, но Апелляционная палата отменила постановление суда первой инстанции.Самого Плахотнюка в Молдавии обвиняют в отмывании денег, незаконном обогащении и выводе миллиарда долларов из банковской системы. В июне 2019 года, через несколько дней после снятой на видео встречи с Додоном, он незаконно покинул республику. Суд несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции.В России молдавского олигарха в ноябре 2017-го заочно арестовали и объявили в международный розыск по делу о покушении на убийство. Кроме того, в апреле 2020-го Плахотнюку и другому молдавскому политику — Ренато Усатому — заочно предъявили обвинения в выводе из России 500 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20220525/zaderzhanie-1790628674.html
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в мире, молдавия, игорь додон, владимир плахотнюк, ренато усатый
14:40 25.05.2022 (обновлено: 17:00 25.05.2022)
 
Адвокат Додона заявил, что его подзащитный находится у прокурора

Адвокат Додона Лебединский заявил, что его подзащитный находится у прокурора

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в фотобанкЭкс-президент Молдавии Игорь Додон и сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии
Экс-президент Молдавии Игорь Додон и сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
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Экс-президент Молдавии Игорь Додон и сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 мая — РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон, задержанный по подозрению в коррупции, находится у прокурора, сообщил РИА Новости адвокат Максим Лебединский.

"Мои коллеги сейчас находятся с Игорем Николаевичем у прокурора, где ему должны быть предъявлены обвинения", — заявил он.

Во вторник сотрудники Антикорруцпионной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии провели в доме Додона обыски, после чего его задержали на 72 часа. Бывшего главу государства подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины.
В 2020 году бывший депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись встречи Додона с одним из богатейших бизнесменов Молдавии и лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. На этих кадрах видно, как Плахотнюк передал президенту пакет, по утверждению Реницэ, с большой суммой денег.
Антикоррупционная прокуратура Молдавии и служба информации и безопасности проводят обыски в доме Додона - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
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В июне того же года Антикоррупционная прокуратура объявила, что не выявила признаков преступления, и отказалась возбуждать дело против Додона. Это решение поддержал суд Кишинева, но Апелляционная палата отменила постановление суда первой инстанции.
Самого Плахотнюка в Молдавии обвиняют в отмывании денег, незаконном обогащении и выводе миллиарда долларов из банковской системы. В июне 2019 года, через несколько дней после снятой на видео встречи с Додоном, он незаконно покинул республику. Суд несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции.
В России молдавского олигарха в ноябре 2017-го заочно арестовали и объявили в международный розыск по делу о покушении на убийство. Кроме того, в апреле 2020-го Плахотнюку и другому молдавскому политику — Ренато Усатому — заочно предъявили обвинения в выводе из России 500 миллиардов рублей.
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В миреМолдавияИгорь ДодонВладимир ПлахотнюкРенато Усатый
 
 
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