https://ria.ru/20220525/dodon-1790623734.html

Адвокат Додона заявил, что его подзащитный находится у прокурора

Адвокат Додона заявил, что его подзащитный находится у прокурора - РИА Новости, 25.05.2022

Адвокат Додона заявил, что его подзащитный находится у прокурора

Экс-президент Молдавии Игорь Додон, задержанный по подозрению в коррупции, находится у прокурора, сообщил РИА Новости адвокат Максим Лебединский. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T14:40

2022-05-25T14:40

2022-05-25T17:00

в мире

молдавия

игорь додон

владимир плахотнюк

ренато усатый

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790539767_0:0:2820:1587_1920x0_80_0_0_2b998659ab03284b3c587adaf693cf48.jpg

КИШИНЕВ, 25 мая — РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон, задержанный по подозрению в коррупции, находится у прокурора, сообщил РИА Новости адвокат Максим Лебединский.Во вторник сотрудники Антикорруцпионной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии провели в доме Додона обыски, после чего его задержали на 72 часа. Бывшего главу государства подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины.В 2020 году бывший депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись встречи Додона с одним из богатейших бизнесменов Молдавии и лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. На этих кадрах видно, как Плахотнюк передал президенту пакет, по утверждению Реницэ, с большой суммой денег.В июне того же года Антикоррупционная прокуратура объявила, что не выявила признаков преступления, и отказалась возбуждать дело против Додона. Это решение поддержал суд Кишинева, но Апелляционная палата отменила постановление суда первой инстанции.Самого Плахотнюка в Молдавии обвиняют в отмывании денег, незаконном обогащении и выводе миллиарда долларов из банковской системы. В июне 2019 года, через несколько дней после снятой на видео встречи с Додоном, он незаконно покинул республику. Суд несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции.В России молдавского олигарха в ноябре 2017-го заочно арестовали и объявили в международный розыск по делу о покушении на убийство. Кроме того, в апреле 2020-го Плахотнюку и другому молдавскому политику — Ренато Усатому — заочно предъявили обвинения в выводе из России 500 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220525/zaderzhanie-1790628674.html

https://ria.ru/20220525/dodon-1790618464.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, игорь додон, владимир плахотнюк, ренато усатый