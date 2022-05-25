https://ria.ru/20220525/dodon-1790618464.html

Додону может грозить до 20 лет лишения свободы, заявил юрист

Додону может грозить до 20 лет лишения свободы, заявил юрист - РИА Новости, 25.05.2022

Додону может грозить до 20 лет лишения свободы, заявил юрист

Задержанному экс-президенту Молдавии Игорю Додону, которого подозревают в коррупции и измене родине, может грозить до 20 лет лишения свободы, заявил в... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T14:20

2022-05-25T14:20

2022-05-25T14:20

в мире

молдавия

игорь додон

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КИШИНЕВ, 25 мая — РИА Новости. Задержанному экс-президенту Молдавии Игорю Додону, которого подозревают в коррупции и измене родине, может грозить до 20 лет лишения свободы, заявил в комментарии РИА Новости юрист, бывший депутат парламента Валерий Нагачевский."Если учесть, что Додона подозревают в нарушении четырех статей уголовного кодекса Молдавии, то нужно определить, какая из них предусматривает самое строгое наказание — это измена родине. Если будет проведено расследование, ему предъявят обвинение по этой статье, дело передадут в суд и суд согласится с аргументами прокурора, то Додону грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет", - заявил Нагачевский.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали на 72 часа Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и измене родине. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. Руководство Партии социалистов призвало своих сторонников выйти на акцию в поддержку Додона. Позже партия объявила о массовых протестах в среду.Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками".Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".

https://ria.ru/20220525/dodon-1790604499.html

https://ria.ru/20220524/dodon-1790393749.html

молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, игорь додон