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У здания СИЗО, где находится Додон, усилили охрану - РИА Новости, 25.05.2022
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У здания СИЗО, где находится Додон, усилили охрану
У здания СИЗО, где находится Додон, усилили охрану - РИА Новости, 25.05.2022
У здания СИЗО, где находится Додон, усилили охрану
Охрана СИЗО в Кишиневе и прилегающая к нему территория усилены дополнительным нарядом полиции, участники акции в защиту экс-президента Игоря Додона пикетируют... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T13:14
2022-05-25T14:54
в мире
майя санду
молдавия
игорь додон
андрей руденко
россия
москва
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КИШИНЕВ, 25 мая — РИА Новости. Охрана СИЗО в Кишиневе и прилегающая к нему территория усилены дополнительным нарядом полиции, участники акции в защиту экс-президента Игоря Додона пикетируют здание, передает корреспондент РИА Новости.Протестующие скандируют "Свободу Додону", "Долой Майю Санду ". В пикете участвуют несколько сотен человек, протесты идут мирно, стычек с полицией нет. Тем не менее полиция усилила оцепление здания.Сторонники оппозиции собрались в среду утром у здания парламента, к кишиневцам присоединились жители разных районов страны. Протестующие держат плакаты с призывами отправить правительство в отставку, остановить рост цен, отпустить Додона, выступают против телевизионной цензуры. Затем они отправились маршем по центру города, чтобы прийти к изолятору, где находится Додон.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали на 72 часа Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. Руководство Партии социалистов призвало своих сторонников выйти на акцию в поддержку Додона. Позже партия объявила о массовых протестах в среду.Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками".Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность". При этом вице-спикер парламента Влад Батранча заявил, что президент Молдавии Майя Санду и все подконтрольные ей ведомства должны принести извинения Додону за "позорный спектакль, который был разыгран вчера", поскольку это чисто политическая расправа. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что ситуация с задержанием Додона - внутреннее дело республики, но Москва выступает против сведения счетов нынешних властей в Кишиневе со своими бывшими соперниками.
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Митинг оппозиции у кишиневского СИЗО, где содержится Додон
Митинг оппозиции у кишиневского СИЗО, где содержится их лидер Додон. Выставлено оцепление, протестующие скандируют "Свободу Додону" и "Долой Майю Санду".
2022-05-25T13:14
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Задержание экс-президента Молдавии Игоря Додона
Экс-президента Молдавии Игоря Додона задержали на 72 часа по подозрению в "коррупции" и "госизмене", сообщила исполняющая обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры Елена Казаков.
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в мире, майя санду, молдавия, игорь додон, андрей руденко, россия, москва
13:14 25.05.2022 (обновлено: 14:54 25.05.2022)
 
У здания СИЗО, где находится Додон, усилили охрану

У здания СИЗО, где находится экс-президент Молдавии Додон, усилили охрану

Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 25 мая — РИА Новости. Охрана СИЗО в Кишиневе и прилегающая к нему территория усилены дополнительным нарядом полиции, участники акции в защиту экс-президента Игоря Додона пикетируют здание, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие скандируют "Свободу Додону", "Долой Майю Санду ". В пикете участвуют несколько сотен человек, протесты идут мирно, стычек с полицией нет. Тем не менее полиция усилила оцепление здания.
Сторонники оппозиции собрались в среду утром у здания парламента, к кишиневцам присоединились жители разных районов страны. Протестующие держат плакаты с призывами отправить правительство в отставку, остановить рост цен, отпустить Додона, выступают против телевизионной цензуры. Затем они отправились маршем по центру города, чтобы прийти к изолятору, где находится Додон.
Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали на 72 часа Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. Руководство Партии социалистов призвало своих сторонников выйти на акцию в поддержку Додона. Позже партия объявила о массовых протестах в среду.
Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками".
Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность". При этом вице-спикер парламента Влад Батранча заявил, что президент Молдавии Майя Санду и все подконтрольные ей ведомства должны принести извинения Додону за "позорный спектакль, который был разыгран вчера", поскольку это чисто политическая расправа. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что ситуация с задержанием Додона - внутреннее дело республики, но Москва выступает против сведения счетов нынешних властей в Кишиневе со своими бывшими соперниками.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 00:09
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