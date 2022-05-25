https://ria.ru/20220525/dodon-1790604499.html

У здания СИЗО, где находится Додон, усилили охрану

У здания СИЗО, где находится Додон, усилили охрану - РИА Новости, 25.05.2022

У здания СИЗО, где находится Додон, усилили охрану

Охрана СИЗО в Кишиневе и прилегающая к нему территория усилены дополнительным нарядом полиции, участники акции в защиту экс-президента Игоря Додона пикетируют... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T13:14

2022-05-25T13:14

2022-05-25T14:54

в мире

майя санду

молдавия

игорь додон

андрей руденко

россия

москва

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КИШИНЕВ, 25 мая — РИА Новости. Охрана СИЗО в Кишиневе и прилегающая к нему территория усилены дополнительным нарядом полиции, участники акции в защиту экс-президента Игоря Додона пикетируют здание, передает корреспондент РИА Новости.Протестующие скандируют "Свободу Додону", "Долой Майю Санду ". В пикете участвуют несколько сотен человек, протесты идут мирно, стычек с полицией нет. Тем не менее полиция усилила оцепление здания.Сторонники оппозиции собрались в среду утром у здания парламента, к кишиневцам присоединились жители разных районов страны. Протестующие держат плакаты с призывами отправить правительство в отставку, остановить рост цен, отпустить Додона, выступают против телевизионной цензуры. Затем они отправились маршем по центру города, чтобы прийти к изолятору, где находится Додон.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры во вторник задержали на 72 часа Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. Руководство Партии социалистов призвало своих сторонников выйти на акцию в поддержку Додона. Позже партия объявила о массовых протестах в среду.Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками".Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность". При этом вице-спикер парламента Влад Батранча заявил, что президент Молдавии Майя Санду и все подконтрольные ей ведомства должны принести извинения Додону за "позорный спектакль, который был разыгран вчера", поскольку это чисто политическая расправа. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что ситуация с задержанием Додона - внутреннее дело республики, но Москва выступает против сведения счетов нынешних властей в Кишиневе со своими бывшими соперниками.

https://ria.ru/20220525/protesty-1790515661.html

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Митинг оппозиции у кишиневского СИЗО, где содержится Додон Митинг оппозиции у кишиневского СИЗО, где содержится их лидер Додон. Выставлено оцепление, протестующие скандируют "Свободу Додону" и "Долой Майю Санду". 2022-05-25T13:14 true PT0M16S

Задержание экс-президента Молдавии Игоря Додона Экс-президента Молдавии Игоря Додона задержали на 72 часа по подозрению в "коррупции" и "госизмене", сообщила исполняющая обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры Елена Казаков. 2022-05-25T13:14 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, майя санду, молдавия, игорь додон, андрей руденко, россия, москва