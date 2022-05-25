https://ria.ru/20220525/dodon-1790548988.html
В МИД пообещали следить за соблюдением прав экс-президента Молдавии Додона
В МИД пообещали следить за соблюдением прав экс-президента Молдавии Додона - РИА Новости, 25.05.2022
В МИД пообещали следить за соблюдением прав экс-президента Молдавии Додона
Ситуация с задержанием экс-президента Молдавии Игоря Додона - внутреннее дело республики, но Москва выступает против сведения счетов нынешних властей в Кишиневе РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T10:13
2022-05-25T10:13
2022-05-25T10:35
россия
молдавия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
андрей руденко
игорь додон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790539610_0:15:1785:1019_1920x0_80_0_0_8f9c72d2b2de76ff4dbbf4365260410b.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ситуация с задержанием экс-президента Молдавии Игоря Додона - внутреннее дело республики, но Москва выступает против сведения счетов нынешних властей в Кишиневе со своими бывшими соперниками, заявил в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко.Он отметил, что в Москве расценивают происходящее с экс-президентом как внутреннее дело Молдавии."Вместе с тем мы не хотели бы, чтобы нынешние власти начали заниматься сведением счетов со своими бывшими политическими соперниками в нынешней ситуации, воспользовавшись этим моментом. Поэтому мы будем внимательно следить за тем, чтобы все права Додона в рамках процессуальных действий полностью соблюдались - в соответствии с международными нормами", - сказал Руденко журналистам.
https://ria.ru/20220525/protesty-1790515661.html
россия
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790539610_1:0:1761:1320_1920x0_80_0_0_a6ab1c581acd89e8adc147e11460b2f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, молдавия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей руденко, игорь додон
10:13 25.05.2022 (обновлено: 10:35 25.05.2022)
В МИД пообещали следить за соблюдением прав экс-президента Молдавии Додона
Замглавы МИД Руденко: Россия будет следить за тем, чтобы права Додона соблюдались