https://ria.ru/20220525/dodon-1790548988.html

В МИД пообещали следить за соблюдением прав экс-президента Молдавии Додона

В МИД пообещали следить за соблюдением прав экс-президента Молдавии Додона - РИА Новости, 25.05.2022

В МИД пообещали следить за соблюдением прав экс-президента Молдавии Додона

Ситуация с задержанием экс-президента Молдавии Игоря Додона - внутреннее дело республики, но Москва выступает против сведения счетов нынешних властей в Кишиневе РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T10:13

2022-05-25T10:13

2022-05-25T10:35

россия

молдавия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

андрей руденко

игорь додон

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ситуация с задержанием экс-президента Молдавии Игоря Додона - внутреннее дело республики, но Москва выступает против сведения счетов нынешних властей в Кишиневе со своими бывшими соперниками, заявил в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко.Он отметил, что в Москве расценивают происходящее с экс-президентом как внутреннее дело Молдавии."Вместе с тем мы не хотели бы, чтобы нынешние власти начали заниматься сведением счетов со своими бывшими политическими соперниками в нынешней ситуации, воспользовавшись этим моментом. Поэтому мы будем внимательно следить за тем, чтобы все права Додона в рамках процессуальных действий полностью соблюдались - в соответствии с международными нормами", - сказал Руденко журналистам.

https://ria.ru/20220525/protesty-1790515661.html

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молдавия

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Кирилл Волков

россия, молдавия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей руденко, игорь додон