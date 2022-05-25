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В МИД пообещали следить за соблюдением прав экс-президента Молдавии Додона - РИА Новости, 25.05.2022
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В МИД пообещали следить за соблюдением прав экс-президента Молдавии Додона
В МИД пообещали следить за соблюдением прав экс-президента Молдавии Додона - РИА Новости, 25.05.2022
В МИД пообещали следить за соблюдением прав экс-президента Молдавии Додона
Ситуация с задержанием экс-президента Молдавии Игоря Додона - внутреннее дело республики, но Москва выступает против сведения счетов нынешних властей в Кишиневе РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T10:13
2022-05-25T10:35
россия
молдавия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
андрей руденко
игорь додон
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ситуация с задержанием экс-президента Молдавии Игоря Додона - внутреннее дело республики, но Москва выступает против сведения счетов нынешних властей в Кишиневе со своими бывшими соперниками, заявил в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко.Он отметил, что в Москве расценивают происходящее с экс-президентом как внутреннее дело Молдавии."Вместе с тем мы не хотели бы, чтобы нынешние власти начали заниматься сведением счетов со своими бывшими политическими соперниками в нынешней ситуации, воспользовавшись этим моментом. Поэтому мы будем внимательно следить за тем, чтобы все права Додона в рамках процессуальных действий полностью соблюдались - в соответствии с международными нормами", - сказал Руденко журналистам.
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россия, молдавия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей руденко, игорь додон
10:13 25.05.2022 (обновлено: 10:35 25.05.2022)
 
В МИД пообещали следить за соблюдением прав экс-президента Молдавии Додона

Замглавы МИД Руденко: Россия будет следить за тем, чтобы права Додона соблюдались

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в фотобанкЭкс-президент Молдавии Игорь Додон и сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии
Экс-президент Молдавии Игорь Додон и сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© Sputnik / Родион Прока
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Экс-президент Молдавии Игорь Додон и сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ситуация с задержанием экс-президента Молдавии Игоря Додона - внутреннее дело республики, но Москва выступает против сведения счетов нынешних властей в Кишиневе со своими бывшими соперниками, заявил в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Он отметил, что в Москве расценивают происходящее с экс-президентом как внутреннее дело Молдавии.
"Вместе с тем мы не хотели бы, чтобы нынешние власти начали заниматься сведением счетов со своими бывшими политическими соперниками в нынешней ситуации, воспользовавшись этим моментом. Поэтому мы будем внимательно следить за тем, чтобы все права Додона в рамках процессуальных действий полностью соблюдались - в соответствии с международными нормами", - сказал Руденко журналистам.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
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РоссияМолдавияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Андрей РуденкоИгорь Додон
 
 
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