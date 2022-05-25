https://ria.ru/20220525/dnr-1790659299.html

Пушилин считает, что операция по освобождению ДНР пойдет быстрее

Пушилин считает, что операция по освобождению ДНР пойдет быстрее - РИА Новости, 25.05.2022

Пушилин считает, что операция по освобождению ДНР пойдет быстрее

Продвижение сил ДНР после "капитуляции националистического батальона "Азов" пойдет быстрее, заявил в интервью РИА Новости глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T16:16

2022-05-25T16:16

2022-05-25T18:51

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

денис пушилин

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 25 мая — РИА Новости. Продвижение сил ДНР после "капитуляции националистического батальона "Азов" пойдет быстрее, заявил в интервью РИА Новости глава республики Денис Пушилин."Дальнейшее продвижение будет идти быстрее. Противник понимает также, что если украинский режим предал, скажем так, распиаренные и хорошо подготовленные "Азов" и тех, кто был рядом с ним, то что говорить про обычные подразделения, у которых нет ни имён, ни фамилий", — сказал собеседник агентства.По его словам, украинские силовики стали чаще оступать с позиций, либо попадать в плен."Сдача в плен "легендарного" в понимании украинского режима полка "Азов", конечно, играет решающую роль. И все, кто принимает решения, имеется ввиду из командиров, они сделали уже соответствующие выводы", — добавил Пушилин.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия уже выполнила основную задачу первого этапа — снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Двадцатого мая Минобороны сообщило о полном освобождении последнего рубежа обороны ВСУ в Мариуполе — территории металлургического комбината "Азовсталь". Всего, по данным Минобороны, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи боевиков "Азова" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на комбинате.

https://ria.ru/20220524/donetsk-1790172803.html

россия

украина

донецкая народная республика

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"Дальнейшее продвижение будет идти быстрее" – Пушилин о ходе спецоперации в ДНР ОПЕРАЦИЯ В ДНР ТЕПЕРЬ ПОЙДЁТ БЫСТРЕЕ, КАПИТУЛЯЦИЯ «АЗОВА» ИМЕЛА РЕШАЮЩУЮ РОЛЬ, ПРОТИВНИК ОТСТУПАЕТ И ВСЕ ЧАЩЕ СДАЁТСЯ В ПЛЕН - ПУШИЛИН РИА НОВОСТИ 2022-05-25T16:16 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, денис пушилин, ситуация в днр и лнр