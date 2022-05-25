Рейтинг@Mail.ru
Пушилин считает, что операция по освобождению ДНР пойдет быстрее - РИА Новости, 25.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/dnr-1790659299.html
Пушилин считает, что операция по освобождению ДНР пойдет быстрее
Пушилин считает, что операция по освобождению ДНР пойдет быстрее - РИА Новости, 25.05.2022
Пушилин считает, что операция по освобождению ДНР пойдет быстрее
Продвижение сил ДНР после "капитуляции националистического батальона "Азов" пойдет быстрее, заявил в интервью РИА Новости глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T16:16
2022-05-25T18:51
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790672777_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dd6b1456f2b39e144d9e6240af84f657.jpg
ДОНЕЦК, 25 мая — РИА Новости. Продвижение сил ДНР после "капитуляции националистического батальона "Азов" пойдет быстрее, заявил в интервью РИА Новости глава республики Денис Пушилин."Дальнейшее продвижение будет идти быстрее. Противник понимает также, что если украинский режим предал, скажем так, распиаренные и хорошо подготовленные "Азов" и тех, кто был рядом с ним, то что говорить про обычные подразделения, у которых нет ни имён, ни фамилий", — сказал собеседник агентства.По его словам, украинские силовики стали чаще оступать с позиций, либо попадать в плен."Сдача в плен "легендарного" в понимании украинского режима полка "Азов", конечно, играет решающую роль. И все, кто принимает решения, имеется ввиду из командиров, они сделали уже соответствующие выводы", — добавил Пушилин.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия уже выполнила основную задачу первого этапа — снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Двадцатого мая Минобороны сообщило о полном освобождении последнего рубежа обороны ВСУ в Мариуполе — территории металлургического комбината "Азовсталь". Всего, по данным Минобороны, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи боевиков "Азова" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на комбинате.
https://ria.ru/20220524/donetsk-1790172803.html
россия
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Дальнейшее продвижение будет идти быстрее" – Пушилин о ходе спецоперации в ДНР
ОПЕРАЦИЯ В ДНР ТЕПЕРЬ ПОЙДЁТ БЫСТРЕЕ, КАПИТУЛЯЦИЯ «АЗОВА» ИМЕЛА РЕШАЮЩУЮ РОЛЬ, ПРОТИВНИК ОТСТУПАЕТ И ВСЕ ЧАЩЕ СДАЁТСЯ В ПЛЕН - ПУШИЛИН РИА НОВОСТИ
2022-05-25T16:16
true
PT1M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790672777_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2af5df42dec76292884dae32c89c7492.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
16:16 25.05.2022 (обновлено: 18:51 25.05.2022)
 
Пушилин считает, что операция по освобождению ДНР пойдет быстрее

Пушилин считает, что после капитуляции "Азова" операция по освобождению ДНР пойдет быстрее

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 мая — РИА Новости. Продвижение сил ДНР после "капитуляции националистического батальона "Азов" пойдет быстрее, заявил в интервью РИА Новости глава республики Денис Пушилин.
"Дальнейшее продвижение будет идти быстрее. Противник понимает также, что если украинский режим предал, скажем так, распиаренные и хорошо подготовленные "Азов" и тех, кто был рядом с ним, то что говорить про обычные подразделения, у которых нет ни имён, ни фамилий", — сказал собеседник агентства.
По его словам, украинские силовики стали чаще оступать с позиций, либо попадать в плен.
"Сдача в плен "легендарного" в понимании украинского режима полка "Азов", конечно, играет решающую роль. И все, кто принимает решения, имеется ввиду из командиров, они сделали уже соответствующие выводы", — добавил Пушилин.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия уже выполнила основную задачу первого этапа — снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Двадцатого мая Минобороны сообщило о полном освобождении последнего рубежа обороны ВСУ в Мариуполе — территории металлургического комбината "Азовсталь". Всего, по данным Минобороны, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи боевиков "Азова" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на комбинате.
Военнослужащий армии ДНР - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Снова наступаем". Куда перебрасывают войска после штурма Мариуполя
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала