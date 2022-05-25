https://ria.ru/20220525/dnr-1790649059.html

Пушилин рассказал, почему операция по освобождению ДНР идет медленно

Пушилин рассказал, почему операция по освобождению ДНР идет медленно - РИА Новости, 25.05.2022

Пушилин рассказал, почему операция по освобождению ДНР идет медленно

Операция в ДНР идет медленнее, чем хотелось бы, из-за необходимости сохранить жизни мирных граждан и инфраструктуру, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T15:53

2022-05-25T15:53

2022-05-25T15:53

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Операция в ДНР идет медленнее, чем хотелось бы, из-за необходимости сохранить жизни мирных граждан и инфраструктуру, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Почему медленнее, чем хотелось бы всем, в том числе и нам? Все просто – это наши города, наши населенные пункты, эта наша инфраструктура, самое важное – это наши граждане, о безопасности которых мы должны думать в первую очередь. С такими непростыми вводными продвигаются подразделения, освобождая территории Донецкой и Луганской народных республик", - сказал Пушилин.По словам Пушилина, "по Луганску прошло немного быстрее, потому что сельская местность - там, где противнику было сложно закрепиться, там, где нет многоэтажных построек, нет промзон, в принципе противник просто был повержен гораздо быстрее, нежели это мы сейчас наблюдаем в городских застройках, в том числе в Мариуполе мы видели, во что мы уперлись".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220524/donetsk-1790172803.html

россия

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

в мире, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр