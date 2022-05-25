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Дети погибших в Донбассе военных получат дополнительные льготы в Приамурье - РИА Новости, 25.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/deti-1790533901.html
Дети погибших в Донбассе военных получат дополнительные льготы в Приамурье
Дети погибших в Донбассе военных получат дополнительные льготы в Приамурье - РИА Новости, 25.05.2022
Дети погибших в Донбассе военных получат дополнительные льготы в Приамурье
Дети погибших в Донбассе военнослужащих смогут без экзаменов поступить в учебные заведения Амурской области, кроме того, предусмотрены и другие льготы, сообщил... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T08:36
2022-05-25T08:36
специальная военная операция на украине
общество
владимир путин
амурская область
украина
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мая – РИА Новости. Дети погибших в Донбассе военнослужащих смогут без экзаменов поступить в учебные заведения Амурской области, кроме того, предусмотрены и другие льготы, сообщил губернатор регион Василий Орлов в среду, выступая перед депутатами Заксобрания области с отчетом о результатах работы правительства за прошлый год.Президент РФ Владимир Путин подписал указ о льготном зачислении детей погибших и раненых военнослужащих в вузы, в том числе военные. Орлов рассказал о дополнительных мерах поддержки за счет областного бюджета."Сегодня в специальной военной операции на территории Украины принимают участие и наши земляки, к сожалению, у нас есть погибшие и раненые… Я благодарю депутатский корпус, который поддержал законопроект о помощи семьям погибших и получивших инвалидность военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Он предусматривает предоставление их детям путевок в летние лагеря, первоочередное зачисление в детсады и школы… Со своей стороны мы также гарантируем детям таких военнослужащих прием в средние профессиональные учебные заведения Амурской области без конкурса. Сегодня такой закон единогласно был принят в первом чтении в Законодательном собрании", - рассказал Орлов.
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общество, владимир путин, амурская область, украина, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
08:36 25.05.2022
 
Дети погибших в Донбассе военных получат дополнительные льготы в Приамурье

Дети погибших в Донбассе военных смогут без экзаменов поступить в вузы в Амурской области

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие в окрестностях Мариуполя
Военнослужащие в окрестностях Мариуполя - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мая – РИА Новости. Дети погибших в Донбассе военнослужащих смогут без экзаменов поступить в учебные заведения Амурской области, кроме того, предусмотрены и другие льготы, сообщил губернатор регион Василий Орлов в среду, выступая перед депутатами Заксобрания области с отчетом о результатах работы правительства за прошлый год.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о льготном зачислении детей погибших и раненых военнослужащих в вузы, в том числе военные. Орлов рассказал о дополнительных мерах поддержки за счет областного бюджета.
"Сегодня в специальной военной операции на территории Украины принимают участие и наши земляки, к сожалению, у нас есть погибшие и раненые… Я благодарю депутатский корпус, который поддержал законопроект о помощи семьям погибших и получивших инвалидность военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Он предусматривает предоставление их детям путевок в летние лагеря, первоочередное зачисление в детсады и школы… Со своей стороны мы также гарантируем детям таких военнослужащих прием в средние профессиональные учебные заведения Амурской области без конкурса. Сегодня такой закон единогласно был принят в первом чтении в Законодательном собрании", - рассказал Орлов.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоВладимир ПутинАмурская областьУкраинаРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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