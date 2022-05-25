https://ria.ru/20220525/deti-1790533901.html
Дети погибших в Донбассе военных получат дополнительные льготы в Приамурье
Дети погибших в Донбассе военных получат дополнительные льготы в Приамурье - РИА Новости, 25.05.2022
Дети погибших в Донбассе военных получат дополнительные льготы в Приамурье
Дети погибших в Донбассе военнослужащих смогут без экзаменов поступить в учебные заведения Амурской области, кроме того, предусмотрены и другие льготы, сообщил... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T08:36
2022-05-25T08:36
2022-05-25T08:36
специальная военная операция на украине
общество
владимир путин
амурская область
украина
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мая – РИА Новости. Дети погибших в Донбассе военнослужащих смогут без экзаменов поступить в учебные заведения Амурской области, кроме того, предусмотрены и другие льготы, сообщил губернатор регион Василий Орлов в среду, выступая перед депутатами Заксобрания области с отчетом о результатах работы правительства за прошлый год.Президент РФ Владимир Путин подписал указ о льготном зачислении детей погибших и раненых военнослужащих в вузы, в том числе военные. Орлов рассказал о дополнительных мерах поддержки за счет областного бюджета."Сегодня в специальной военной операции на территории Украины принимают участие и наши земляки, к сожалению, у нас есть погибшие и раненые… Я благодарю депутатский корпус, который поддержал законопроект о помощи семьям погибших и получивших инвалидность военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Он предусматривает предоставление их детям путевок в летние лагеря, первоочередное зачисление в детсады и школы… Со своей стороны мы также гарантируем детям таких военнослужащих прием в средние профессиональные учебные заведения Амурской области без конкурса. Сегодня такой закон единогласно был принят в первом чтении в Законодательном собрании", - рассказал Орлов.
https://ria.ru/20220524/natsbatalon-1790511796.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, амурская область, украина, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Дети погибших в Донбассе военных получат дополнительные льготы в Приамурье
Дети погибших в Донбассе военных смогут без экзаменов поступить в вузы в Амурской области