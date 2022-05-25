https://ria.ru/20220525/defitsit-1790632462.html

Уход Nike из России не приведет к дефициту на рынке, считает эксперт

Уход Nike из России не приведет к дефициту на рынке, считает эксперт - РИА Новости, 25.05.2022

Уход Nike из России не приведет к дефициту на рынке, считает эксперт

Уход Nike из России не приведет к дефициту на отечественном рынке спортивной одежды и обуви, однако новые и эксклюзивные модели этого бренда будут поступать с... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T15:07

2022-05-25T15:07

2022-05-25T15:07

экономика

технологии

nike, inc.

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Уход Nike из России не приведет к дефициту на отечественном рынке спортивной одежды и обуви, однако новые и эксклюзивные модели этого бренда будут поступать с задержкой и по более высокой цене, сообщила РИА Новости старший директор-руководитель группы корпоративных рейтингов АКРА Екатерина Можарова.Ранее в среду газета "Ведомости" со ссылкой на письмо президента Inventive Retail Group (IRG) сотрудникам компании сообщила, что производитель одежды и обуви Nike не продлил франчайзинговое соглашение с IRG, которой принадлежит самая большая в стране монобрендовая сеть магазинов американского ритейлера. Отмечалось, что компания приняла такое решение в связи с операционными сложностями.При этом, как передает корреспондент РИА Новости, при открытии на сайте IRG раздела Nike появляется объявление о том, что "часть магазинов и сайт временно прекратили работу"."Непродление франчайзингового соглашения - это, конечно, неприятная новость. Однако соглашение касается именно монобрендовых магазинов. На мой взгляд, это событие не будет нести серьезных последствий для потребителей. В стране из-за этого не возникнет дефицит спортивной одежды и, более того, я полагаю, что даже продукция данного бренда останется доступной для потребителей через другие каналы продаж", - считает Можарова.По ее словам, с наибольшими сложностями столкнутся потребители, приобретающие эксклюзивные модели, а также модели-новинки. "Думаю, что новый товар будет попадать в страну с задержкой и по значительно более высокой цене", - заключила она.

https://ria.ru/20220525/reteyler-1790549769.html

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экономика, технологии, nike, inc.