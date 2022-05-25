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Туроператоры рассказали о новых чартерах в Дагестан
Туроператоры рассказали о новых чартерах в Дагестан - РИА Новости, 25.05.2022
Туроператоры рассказали о новых чартерах в Дагестан
Туристические чартеры в Дагестан в мае летали почти с полной загрузкой, после окончания месячной программы путевки будут предлагаться уже на регулярных рейсах,... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T20:37
2022-05-25T20:37
2022-05-25T20:37
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МАХАЧКАЛА, 25 мая - РИА Новости. Туристические чартеры в Дагестан в мае летали почти с полной загрузкой, после окончания месячной программы путевки будут предлагаться уже на регулярных рейсах, заявил гендиректор "Интуриста" Виктор Тополкараев в ходе подписания соглашения о сотрудничестве между компанией, Ростуризмом и регионом.Он отметил, что большей популярностью пользовались туры "Дагестан лайт", а также межрегиональные, с посещением Дагестана, Чечни, Ингушетии и Северной Осетии. "Средняя цена по итогам программы составила 27 тысяч рублей", – добавил он.Глава туроператора сообщил, что компания после окончания чартерной цепочки продолжит продавать туры в Дагестан на регулярных рейсах. "В своё время мы принимали самые большие потоки туристов из Ирана, Китая, а также из арабских стран", – указал глава "Интуриста".Председатель совета директоров туроператора Fun&Sun (бывший "TUI Россия") Тарас Демура сообщил, что их компания в этом летнем сезоне планирует летать на Кавказ с июня до сентября. Программа стартует 10 июня, и ее первый этап продлится до конца месяца. Чартеры будут летать в аэропорт Грозного, откуда должны начинаться межрегиональные программы, в том числе в Дагестан. Со 2 июля начнется второй этап с прибытием в аэропорт Махачкалы. Стоимость туров начинается от 30 тысяч рублей за человека.Идея чартерной программы заключается в формировании удобных, полностью готовых "под ключ" туров, в 1,5-2 раза дешевле рынка. Ростуризм субсидирует из федерального бюджета половину стоимости фрахта самолета, что делает чартеры доступнее по цене.
https://ria.ru/20211130/kavkaz-1761230091.html
https://ria.ru/20220524/keshbek-1790302281.html
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новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), интурист, иран, зарина догузова, tui russia & cis
Туроператоры рассказали о новых чартерах в Дагестан
Россияне в мае раскупили почти все места на туристические чартеры в Дагестан
МАХАЧКАЛА, 25 мая - РИА Новости. Туристические чартеры в Дагестан в мае летали почти с полной загрузкой, после окончания месячной программы путевки будут предлагаться уже на регулярных рейсах, заявил гендиректор "Интуриста" Виктор Тополкараев в ходе подписания соглашения о сотрудничестве между компанией, Ростуризмом и регионом.
"Программа, как и планировалось, отлетала месяц. Началась 30 апреля и заканчивается в конце мая. Загрузка превзошла ожидания – больше 95 процентов на каждом рейсе. Цены были уникальными: тур с перелётом, проживанием и тремя экскурсиями составлял от 20-25 тысяч рублей в зависимости от даты вылета. Тогда как раньше только билет стоил порядка 20 тысяч рублей", – сказал Тополкараев.
Он отметил, что большей популярностью пользовались туры "Дагестан лайт", а также межрегиональные, с посещением Дагестана, Чечни, Ингушетии и Северной Осетии. "Средняя цена по итогам программы составила 27 тысяч рублей", – добавил он.
Глава туроператора сообщил, что компания после окончания чартерной цепочки продолжит продавать туры в Дагестан на регулярных рейсах. "В своё время мы принимали самые большие потоки туристов из Ирана, Китая, а также из арабских стран", – указал глава "Интуриста".
Председатель совета директоров туроператора Fun&Sun (бывший "TUI Россия") Тарас Демура сообщил, что их компания в этом летнем сезоне планирует летать на Кавказ с июня до сентября.
Программа стартует 10 июня, и ее первый этап продлится до конца месяца. Чартеры будут летать в аэропорт Грозного, откуда должны начинаться межрегиональные программы, в том числе в Дагестан. Со 2 июля начнется второй этап с прибытием в аэропорт Махачкалы. Стоимость туров начинается от 30 тысяч рублей за человека.
Идея чартерной программы заключается в формировании удобных, полностью готовых "под ключ" туров, в 1,5-2 раза дешевле рынка. Ростуризм субсидирует из федерального бюджета половину стоимости фрахта самолета, что делает чартеры доступнее по цене.