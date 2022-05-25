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Путин поблагодарил Чуприяна за работу в качестве врио главы МЧС - РИА Новости, 25.05.2022
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Путин поблагодарил Чуприяна за работу в качестве врио главы МЧС
Путин поблагодарил Чуприяна за работу в качестве врио главы МЧС - РИА Новости, 25.05.2022
Путин поблагодарил Чуприяна за работу в качестве врио главы МЧС
Президент России Владимир Путин поблагодарил Александра Чуприяна за работу в качестве временно исполняющего обязанности главы МЧС РФ. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T17:19
2022-05-25T17:37
политика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр чуприян
владимир путин
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил Александра Чуприяна за работу в качестве временно исполняющего обязанности главы МЧС РФ."Хочу поблагодарить Александра Петровича Чуприяна за ту работу, которую он проделал все это время в качестве... заместителя руководителя, а за ним - исполняющего обязанности. Это всегда непросто - руководить ведомством, не имея как бы целиком полномочий", - сказал Путин, представляя сотрудникам ведомства нового министра Александра Куренкова."Александр Петрович [Чуприян] - человек тоже опытный очень, профессиональный. Он сделал это, справился, и я хочу вас еще раз действительно от всего сердца поблагодарить", - добавил президент.Глава государства также выразил надежду, что руководящий состав МЧС РФ проявит лучшие качества и поможет новому руководителю войти в курс дела. В этом заинтересованы все, отметил Путин.Путин также предложил свою личную помощь новому министру - в случае необходимости."Александр Вячеславович, мы давно с вами не виделись, ну вот, входите в курс дела. Как только необходимость возникнет, сразу, пожалуйста, я вас жду в любой момент. Дайте знать и приходите", - предложил он.
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политика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, владимир путин
17:19 25.05.2022 (обновлено: 17:37 25.05.2022)
 
Путин поблагодарил Чуприяна за работу в качестве врио главы МЧС

Путин поблагодарил Чуприяна за работу в качестве врио главы МЧС

© Фото : МЧС РоссииАлександр Чуприян
Александр Чуприян - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© Фото : МЧС России
Александр Чуприян. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил Александра Чуприяна за работу в качестве временно исполняющего обязанности главы МЧС РФ.
"Хочу поблагодарить Александра Петровича Чуприяна за ту работу, которую он проделал все это время в качестве... заместителя руководителя, а за ним - исполняющего обязанности. Это всегда непросто - руководить ведомством, не имея как бы целиком полномочий", - сказал Путин, представляя сотрудникам ведомства нового министра Александра Куренкова.
"Александр Петрович [Чуприян] - человек тоже опытный очень, профессиональный. Он сделал это, справился, и я хочу вас еще раз действительно от всего сердца поблагодарить", - добавил президент.
Глава государства также выразил надежду, что руководящий состав МЧС РФ проявит лучшие качества и поможет новому руководителю войти в курс дела. В этом заинтересованы все, отметил Путин.
Путин также предложил свою личную помощь новому министру - в случае необходимости.
"Александр Вячеславович, мы давно с вами не виделись, ну вот, входите в курс дела. Как только необходимость возникнет, сразу, пожалуйста, я вас жду в любой момент. Дайте знать и приходите", - предложил он.
Александр Чуприян - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 15:46
Чуприян займет должность первого замглавы МЧС, сообщил источник
 
ПолитикаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр ЧуприянВладимир Путин
 
 
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