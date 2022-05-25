https://ria.ru/20220525/chupriyan-1790680096.html
Путин поблагодарил Чуприяна за работу в качестве врио главы МЧС
Путин поблагодарил Чуприяна за работу в качестве врио главы МЧС - РИА Новости, 25.05.2022
Путин поблагодарил Чуприяна за работу в качестве врио главы МЧС
Президент России Владимир Путин поблагодарил Александра Чуприяна за работу в качестве временно исполняющего обязанности главы МЧС РФ. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T17:19
2022-05-25T17:19
2022-05-25T17:37
политика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр чуприян
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749598367_0:167:2000:1292_1920x0_80_0_0_12930070d746e58bddb8472146f39a0c.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил Александра Чуприяна за работу в качестве временно исполняющего обязанности главы МЧС РФ."Хочу поблагодарить Александра Петровича Чуприяна за ту работу, которую он проделал все это время в качестве... заместителя руководителя, а за ним - исполняющего обязанности. Это всегда непросто - руководить ведомством, не имея как бы целиком полномочий", - сказал Путин, представляя сотрудникам ведомства нового министра Александра Куренкова."Александр Петрович [Чуприян] - человек тоже опытный очень, профессиональный. Он сделал это, справился, и я хочу вас еще раз действительно от всего сердца поблагодарить", - добавил президент.Глава государства также выразил надежду, что руководящий состав МЧС РФ проявит лучшие качества и поможет новому руководителю войти в курс дела. В этом заинтересованы все, отметил Путин.Путин также предложил свою личную помощь новому министру - в случае необходимости."Александр Вячеславович, мы давно с вами не виделись, ну вот, входите в курс дела. Как только необходимость возникнет, сразу, пожалуйста, я вас жду в любой момент. Дайте знать и приходите", - предложил он.
https://ria.ru/20220523/mchs-1790194908.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749598367_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_ff2f795ddbcb821a0407b7860c9da771.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, владимир путин
17:19 25.05.2022 (обновлено: 17:37 25.05.2022)
Путин поблагодарил Чуприяна за работу в качестве врио главы МЧС
Путин поблагодарил Чуприяна за работу в качестве врио главы МЧС
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил Александра Чуприяна за работу в качестве временно исполняющего обязанности главы МЧС РФ.
"Хочу поблагодарить Александра Петровича Чуприяна за ту работу, которую он проделал все это время в качестве... заместителя руководителя, а за ним - исполняющего обязанности. Это всегда непросто - руководить ведомством, не имея как бы целиком полномочий", - сказал Путин, представляя сотрудникам ведомства нового министра Александра Куренкова
.
"Александр Петрович [Чуприян] - человек тоже опытный очень, профессиональный. Он сделал это, справился, и я хочу вас еще раз действительно от всего сердца поблагодарить", - добавил президент.
Глава государства также выразил надежду, что руководящий состав МЧС РФ
проявит лучшие качества и поможет новому руководителю войти в курс дела. В этом заинтересованы все, отметил Путин.
Путин также предложил свою личную помощь новому министру - в случае необходимости.
"Александр Вячеславович, мы давно с вами не виделись, ну вот, входите в курс дела. Как только необходимость возникнет, сразу, пожалуйста, я вас жду в любой момент. Дайте знать и приходите", - предложил он.