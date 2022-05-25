https://ria.ru/20220525/chupriyan-1790680096.html

Путин поблагодарил Чуприяна за работу в качестве врио главы МЧС

Путин поблагодарил Чуприяна за работу в качестве врио главы МЧС - РИА Новости, 25.05.2022

Путин поблагодарил Чуприяна за работу в качестве врио главы МЧС

Президент России Владимир Путин поблагодарил Александра Чуприяна за работу в качестве временно исполняющего обязанности главы МЧС РФ. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T17:19

2022-05-25T17:19

2022-05-25T17:37

политика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр чуприян

владимир путин

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил Александра Чуприяна за работу в качестве временно исполняющего обязанности главы МЧС РФ."Хочу поблагодарить Александра Петровича Чуприяна за ту работу, которую он проделал все это время в качестве... заместителя руководителя, а за ним - исполняющего обязанности. Это всегда непросто - руководить ведомством, не имея как бы целиком полномочий", - сказал Путин, представляя сотрудникам ведомства нового министра Александра Куренкова."Александр Петрович [Чуприян] - человек тоже опытный очень, профессиональный. Он сделал это, справился, и я хочу вас еще раз действительно от всего сердца поблагодарить", - добавил президент.Глава государства также выразил надежду, что руководящий состав МЧС РФ проявит лучшие качества и поможет новому руководителю войти в курс дела. В этом заинтересованы все, отметил Путин.Путин также предложил свою личную помощь новому министру - в случае необходимости."Александр Вячеславович, мы давно с вами не виделись, ну вот, входите в курс дела. Как только необходимость возникнет, сразу, пожалуйста, я вас жду в любой момент. Дайте знать и приходите", - предложил он.

https://ria.ru/20220523/mchs-1790194908.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, владимир путин