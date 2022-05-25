Рейтинг@Mail.ru
Брухунова показала редкое фото Петросяна с сыном - РИА Новости, 25.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220525/brukhunova-1790633212.html
Брухунова показала редкое фото Петросяна с сыном
Брухунова показала редкое фото Петросяна с сыном - РИА Новости, 25.05.2022
Брухунова показала редкое фото Петросяна с сыном
Татьяна Брухунова в социальных сетях разместила редкое фото Евгения Петросяна с сыном. Всей семьей они отправились в театр "Уголок дедушки Дурова". РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T15:13
2022-05-25T15:13
шоубиз
знаменитости
татьяна брухунова
евгений петросян
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156230/87/1562308722_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_ef6b0ff62e5611303579099cd5f973ef.jpg
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Татьяна Брухунова в социальных сетях разместила редкое фото Евгения Петросяна с сыном. Всей семьей они отправились в театр "Уголок дедушки Дурова".На фото маленький Ваган берет отца за руку. Сын Татьяны и Евгения родился в марте 2020 года. Ради отношений со своей помощницей юморист развелся с Еленой Степаненко. Судебные тяжбы по разделу имущества между экс-супругами продолжаются до сих пор.
https://ria.ru/20220525/nachalova-1790574807.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156230/87/1562308722_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_74d91207dd39335e92d93f28778fc02f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, татьяна брухунова, евгений петросян, шоу-бизнес
15:13 25.05.2022
 
Брухунова показала редкое фото Петросяна с сыном

Брухунова показала редкое фото Петросяна с сыном Ваганом

© Фото : @bruhunova/InstagramТатьяна Брухунова
Татьяна Брухунова - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© Фото : @bruhunova/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Татьяна Брухунова в социальных сетях разместила редкое фото Евгения Петросяна с сыном. Всей семьей они отправились в театр "Уголок дедушки Дурова".

"Посмотрели "Счастливый день Емели". Чудесная постановка для самых маленьких", – написала Татьяна.

© Фото : @bruhunovaФото, опубликованное Татьяной Брухуновой
Фото, опубликованное Татьяной Брухуновой - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© Фото : @bruhunova
Фото, опубликованное Татьяной Брухуновой
На фото маленький Ваган берет отца за руку.
Сын Татьяны и Евгения родился в марте 2020 года. Ради отношений со своей помощницей юморист развелся с Еленой Степаненко. Судебные тяжбы по разделу имущества между экс-супругами продолжаются до сих пор.
Фото со страницы Веры Алдониной в социальной сети - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 11:34Шоубиз
В Сети не узнали дочь Началовой на свежем снимке
 
ШоубизЗнаменитостиТатьяна БрухуноваЕвгений ПетросянШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала