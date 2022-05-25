https://ria.ru/20220525/brukhunova-1790633212.html

Брухунова показала редкое фото Петросяна с сыном

Брухунова показала редкое фото Петросяна с сыном - РИА Новости, 25.05.2022

Брухунова показала редкое фото Петросяна с сыном

Татьяна Брухунова в социальных сетях разместила редкое фото Евгения Петросяна с сыном. Всей семьей они отправились в театр "Уголок дедушки Дурова". РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T15:13

2022-05-25T15:13

2022-05-25T15:13

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Татьяна Брухунова в социальных сетях разместила редкое фото Евгения Петросяна с сыном. Всей семьей они отправились в театр "Уголок дедушки Дурова".На фото маленький Ваган берет отца за руку. Сын Татьяны и Евгения родился в марте 2020 года. Ради отношений со своей помощницей юморист развелся с Еленой Степаненко. Судебные тяжбы по разделу имущества между экс-супругами продолжаются до сих пор.

https://ria.ru/20220525/nachalova-1790574807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, татьяна брухунова, евгений петросян, шоу-бизнес