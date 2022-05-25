https://ria.ru/20220525/brukhunova-1790633212.html
Брухунова показала редкое фото Петросяна с сыном
Брухунова показала редкое фото Петросяна с сыном - РИА Новости, 25.05.2022
Брухунова показала редкое фото Петросяна с сыном
Татьяна Брухунова в социальных сетях разместила редкое фото Евгения Петросяна с сыном. Всей семьей они отправились в театр "Уголок дедушки Дурова". РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T15:13
2022-05-25T15:13
2022-05-25T15:13
шоубиз
знаменитости
татьяна брухунова
евгений петросян
шоу-бизнес
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Татьяна Брухунова в социальных сетях разместила редкое фото Евгения Петросяна с сыном. Всей семьей они отправились в театр "Уголок дедушки Дурова".На фото маленький Ваган берет отца за руку. Сын Татьяны и Евгения родился в марте 2020 года. Ради отношений со своей помощницей юморист развелся с Еленой Степаненко. Судебные тяжбы по разделу имущества между экс-супругами продолжаются до сих пор.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, татьяна брухунова, евгений петросян, шоу-бизнес
Брухунова показала редкое фото Петросяна с сыном
Брухунова показала редкое фото Петросяна с сыном Ваганом