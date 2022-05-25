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Бывший мэр Мариуполя Бойченко сообщил, что покинул город 27 февраля - РИА Новости, 25.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/boychenko-1790654593.html
Бывший мэр Мариуполя Бойченко сообщил, что покинул город 27 февраля
Бывший мэр Мариуполя Бойченко сообщил, что покинул город 27 февраля - РИА Новости, 25.05.2022
Бывший мэр Мариуполя Бойченко сообщил, что покинул город 27 февраля
Занимавший до начала спецоперации РФ на Украине пост мэра Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что покинул город 27 февраля. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T16:06
2022-05-25T16:06
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
мариуполь
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Занимавший до начала спецоперации РФ на Украине пост мэра Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что покинул город 27 февраля."Одно сообщение получил от спецслужб, что россияне приехали (работать – ред.) по мне лично – около 40 было ДРГшников с тяжелым оружием. Когда я получил такую информацию, посоветовался с главой (Донецкой – ред.) областной военной администрации и с людьми из спецслужб. Они сказали, что на ночь нужно уехать из Мариуполя, чтобы меня не захватили. Это было 27 февраля", – приводит слова Бойченко агентство УНИАН.По его словам, уже на следующий день заехать в город он не смог.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Двадцатого мая этого года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220525/port-1790573402.html
https://ria.ru/20220524/donetsk-1790172803.html
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в мире, владимир путин, россия, мариуполь, украина, ситуация в днр и лнр
16:06 25.05.2022
 
Бывший мэр Мариуполя Бойченко сообщил, что покинул город 27 февраля

Бывший мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что покинул город 27 февраля

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВид на Мариуполь
Вид на Мариуполь - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Вид на Мариуполь. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Занимавший до начала спецоперации РФ на Украине пост мэра Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что покинул город 27 февраля.
"Одно сообщение получил от спецслужб, что россияне приехали (работать – ред.) по мне лично – около 40 было ДРГшников с тяжелым оружием. Когда я получил такую информацию, посоветовался с главой (Донецкой – ред.) областной военной администрации и с людьми из спецслужб. Они сказали, что на ночь нужно уехать из Мариуполя, чтобы меня не захватили. Это было 27 февраля", – приводит слова Бойченко агентство УНИАН.
Минобороны РФ о завершении мероприятий по разминированию морского порта в Мариуполе
Вчера, 11:25Специальная военная операция на Украине
Мариупольский порт начал функционировать в штатном режиме
По его словам, уже на следующий день заехать в город он не смог.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Двадцатого мая этого года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.05.2022
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