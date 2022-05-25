https://ria.ru/20220525/bolnitsy-1790737447.html
Украинские боевики продолжают оборудовать позиции на территории больниц
Украинские боевики продолжают оборудовать позиции на территории больниц - РИА Новости, 25.05.2022
Украинские боевики продолжают оборудовать позиции на территории больниц
Украинские боевики продолжают оборудовать боевые позиции на территории больниц, сообщил начальник Национального центра управления обороной России... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T21:37
2022-05-25T21:37
2022-05-25T23:48
специальная военная операция на украине
славянск
одесса
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
краматорск
владимир путин
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786644758_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6c090980ce99e81a35e603113f091862.jpg
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Украинские боевики продолжают оборудовать боевые позиции на территории больниц, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Краматорске Донецкой Народной Республики в поликлинике № 3 (улица Василия Стуса) на прилегающей территории в большом количестве размещена бронетехника и артиллерия. В Лисичанске Луганской Народной Республики на территории городской больницы № 1 (улица Сосюры) размещено подразделение ВСУ, а на прилегающей территории — бронетехника и огневые позиции артиллерии", — сказал он.Кроме того, отметил генерал, в Славянске в ДНР в противотуберкулезном диспансере (улица Ярослава Мудрого) и центральной городской больнице (улица Тараса Шевченко) националисты оборудовали огневые позиции, разместили артиллерию и РСЗО.Мизинцев добавил, что в Одессе в здании онкологического диспансера (улица Неждановой) ВСУ организовали опорный пункт, при этом всех пациентов, в том числе тяжелобольных, выгнали из лечебного учреждения.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220524/poteri-1790510279.html
https://ria.ru/20220525/ukraina-1790632373.html
славянск
одесса
донецкая народная республика
краматорск
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786644758_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_77077e89f2604ae65c7de90d6be09a7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
славянск, одесса, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, краматорск, владимир путин, украина, россия, в мире
21:37 25.05.2022 (обновлено: 23:48 25.05.2022)
Украинские боевики продолжают оборудовать позиции на территории больниц
Минобороны: украинские боевики продолжают оборудовать позиции на территории больниц