Рейтинг@Mail.ru
Украинские боевики продолжают оборудовать позиции на территории больниц - РИА Новости, 25.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/bolnitsy-1790737447.html
Украинские боевики продолжают оборудовать позиции на территории больниц
Украинские боевики продолжают оборудовать позиции на территории больниц - РИА Новости, 25.05.2022
Украинские боевики продолжают оборудовать позиции на территории больниц
Украинские боевики продолжают оборудовать боевые позиции на территории больниц, сообщил начальник Национального центра управления обороной России... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T21:37
2022-05-25T23:48
специальная военная операция на украине
славянск
одесса
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
краматорск
владимир путин
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786644758_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6c090980ce99e81a35e603113f091862.jpg
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Украинские боевики продолжают оборудовать боевые позиции на территории больниц, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Краматорске Донецкой Народной Республики в поликлинике № 3 (улица Василия Стуса) на прилегающей территории в большом количестве размещена бронетехника и артиллерия. В Лисичанске Луганской Народной Республики на территории городской больницы № 1 (улица Сосюры) размещено подразделение ВСУ, а на прилегающей территории — бронетехника и огневые позиции артиллерии", — сказал он.Кроме того, отметил генерал, в Славянске в ДНР в противотуберкулезном диспансере (улица Ярослава Мудрого) и центральной городской больнице (улица Тараса Шевченко) националисты оборудовали огневые позиции, разместили артиллерию и РСЗО.Мизинцев добавил, что в Одессе в здании онкологического диспансера (улица Неждановой) ВСУ организовали опорный пункт, при этом всех пациентов, в том числе тяжелобольных, выгнали из лечебного учреждения.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220524/poteri-1790510279.html
https://ria.ru/20220525/ukraina-1790632373.html
славянск
одесса
донецкая народная республика
краматорск
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786644758_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_77077e89f2604ae65c7de90d6be09a7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
славянск, одесса, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, краматорск, владимир путин, украина, россия, в мире
21:37 25.05.2022 (обновлено: 23:48 25.05.2022)
 
Украинские боевики продолжают оборудовать позиции на территории больниц

Минобороны: украинские боевики продолжают оборудовать позиции на территории больниц

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРазрушенный лечебный корпус в городе Рубежное
Разрушенный лечебный корпус в городе Рубежное - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Разрушенный лечебный корпус в городе Рубежное. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Украинские боевики продолжают оборудовать боевые позиции на территории больниц, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Краматорске Донецкой Народной Республики в поликлинике № 3 (улица Василия Стуса) на прилегающей территории в большом количестве размещена бронетехника и артиллерия. В Лисичанске Луганской Народной Республики на территории городской больницы № 1 (улица Сосюры) размещено подразделение ВСУ, а на прилегающей территории — бронетехника и огневые позиции артиллерии", — сказал он.
Украинские военные в городе Ирпене - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 22:43Специальная военная операция на Украине
Пленный боевик нацбатальона "Донбасс" рассказал об офицерских потерях Киева
Кроме того, отметил генерал, в Славянске в ДНР в противотуберкулезном диспансере (улица Ярослава Мудрого) и центральной городской больнице (улица Тараса Шевченко) националисты оборудовали огневые позиции, разместили артиллерию и РСЗО.
Мизинцев добавил, что в Одессе в здании онкологического диспансера (улица Неждановой) ВСУ организовали опорный пункт, при этом всех пациентов, в том числе тяжелобольных, выгнали из лечебного учреждения.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Российские военнослужащие досматривают сдавшихся в плен украинских военнослужащих и боевиков националистического батальона Азов на территории комбината Азовсталь - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 15:07Специальная военная операция на Украине
В МИД рассказали о готовящемся трибунале над боевиками с "Азовстали"
 
Специальная военная операция на УкраинеСлавянскОдессаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныКраматорскВладимир ПутинУкраинаРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала