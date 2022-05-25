https://ria.ru/20220525/bil-1790631730.html

Мосгорсуд отклонил жалобу блогера Била на срок в колонии

Мосгорсуд отклонил жалобу блогера Била на срок в колонии - РИА Новости, 25.05.2022

Мосгорсуд отклонил жалобу блогера Била на срок в колонии

Мосгорсуд утвердил срок в колонии блогеру Эдварду Билу (настоящее имя - Эдуард Биль) за крупное ДТП в центре столицы, но права ему вернут на полгода раньше,... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T15:06

2022-05-25T15:06

2022-05-25T15:33

происшествия

садовое кольцо (москва)

московский городской суд

москва

эдвард бил (блогер)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Мосгорсуд утвердил срок в колонии блогеру Эдварду Билу (настоящее имя - Эдуард Биль) за крупное ДТП в центре столицы, но права ему вернут на полгода раньше, передает корреспондент РИА Новости."Смягчить дополнительное наказание в виде запрета управлять транспортными средствами до 2 лет 6 месяцев, в остальном оставить приговор без изменения", - огласил решение один из судей коллегии.На заседании потерпевшая Мария Артемова просила не отправлять Била в колонию. "Для меня, с точки зрения потерпевшей, были бы трудовые обязанности, например, если бы ему назначили работу в больнице. Это было бы справедливо... То, что он сейчас сидит, мне жаль", - сказала она. Блогер ранее полностью выплатил компенсацию Артемовой, в связи с чем адвокат потерпевшей дважды ходатайствовал о прекращении дела по примирению сторон, но безуспешно.Пресненский суд Москвы 21 марта в ходе повторного рассмотрения резонансного дела приговорил Биля к одному году и двум месяцам колонии общего режима, также лишив его водительских прав на три года. Тогда адвокат блогера Сергей Жорин заявил РИА Новости, что его подзащитному с учетом меры пресечения в виде запрета определенных действий предстоит отбыть "сильно меньше года".ДТП произошло 1 апреля прошлого года на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудник аппарата Госдумы.В июле Пресненский райсуд приговорил блогера к двум годам ограничения свободы и лишил его водительских прав на три года – именно на таком наказании настаивал гособвинитель. Однако прокуратура обжаловала решение, посчитав его чрезмерно мягким. В сентябре Мосгорсуд признал приговор законным, но Второй кассационный суд общей юрисдикции в декабре на основе представления прокуратуры отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение.

https://ria.ru/20210703/blogery-1739761444.html

https://ria.ru/20220525/shtraf-1790621543.html

садовое кольцо (москва)

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, садовое кольцо (москва), московский городской суд, москва, эдвард бил (блогер)