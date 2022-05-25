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В Россию за сутки прибыли почти 19 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины

В Россию за сутки прибыли почти 19 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины - РИА Новости, 25.05.2022

В Россию за сутки прибыли почти 19 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины

Порядка 19 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины прибыли на территорию России за минувшие сутки, всего с начала эскалации военного конфликта - почти 1 миллион... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T11:54

2022-05-25T11:54

2022-05-25T11:54

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донбасс

украина

ростовская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Порядка 19 тысяч беженцев из Донбасса и с Украины прибыли на территорию России за минувшие сутки, всего с начала эскалации военного конфликта - почти 1 миллион 464 тысячи человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В течение суток границу России пересекли 18,74 тысячи беженцев, в том числе 2,14 тысячи детей", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что всего с начала военного конфликта на территорию России уже прибыли 1 миллион 463 тысячи 502 беженца, из них 1 миллион 171 тысячи 887 человек - в Ростовскую область.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.

россия

донбасс

украина

ростовская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, донбасс, украина, ростовская область, донецкая народная республика, луганская народная республика