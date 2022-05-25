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Стоимость бензина в Великобритании установила очередной рекорд - РИА Новости, 25.05.2022
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Стоимость бензина в Великобритании установила очередной рекорд
Стоимость бензина в Великобритании установила очередной рекорд - РИА Новости, 25.05.2022
Стоимость бензина в Великобритании установила очередной рекорд
Стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании установила очередной рекорд, следует из данных британской ассоциации автомобилистов RAC. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T13:46
2022-05-25T13:46
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ЛОНДОН, 25 мая - РИА Новости. Стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании установила очередной рекорд, следует из данных британской ассоциации автомобилистов RAC.Так, стоимость литра неэтилированного бензина сейчас составляет 170,35 пенса (около 1,25 доллара), тогда как предыдущая рекордно высокая цена, зафиксированная в марте, составляла 167,3 пенса. В свою очередь, стоимость дизельного топлива выросла до 181,35 пенса (около 2,27 доллара) против предыдущего рекорда в 180,29 пенса в мае.Глава британского минфина Риши Сунак в марте объявил, что пошлина на топливо будет снижена на 5 пенсов за литр до марта 2023 года, что является самым большим снижением топливных пошлин в истории. В свою очередь, автомобилисты назвали эту меру "каплей в море". По мнению RAC, временное снижение НДС было бы более прогрессивным способом помочь водителям, поскольку налог применяется в момент продажи топлива.Стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России и стремления отказаться от закупок российской нефти.
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великобритания, россия, в мире
13:46 25.05.2022
 
Стоимость бензина в Великобритании установила очередной рекорд

RAC: стоимость бензина в Великобритании установила очередной рекорд

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПистолеты топливораздаточной колонки на АЗС
Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС. Архивное фото
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ЛОНДОН, 25 мая - РИА Новости. Стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании установила очередной рекорд, следует из данных британской ассоциации автомобилистов RAC.
Так, стоимость литра неэтилированного бензина сейчас составляет 170,35 пенса (около 1,25 доллара), тогда как предыдущая рекордно высокая цена, зафиксированная в марте, составляла 167,3 пенса. В свою очередь, стоимость дизельного топлива выросла до 181,35 пенса (около 2,27 доллара) против предыдущего рекорда в 180,29 пенса в мае.
Глава британского минфина Риши Сунак в марте объявил, что пошлина на топливо будет снижена на 5 пенсов за литр до марта 2023 года, что является самым большим снижением топливных пошлин в истории. В свою очередь, автомобилисты назвали эту меру "каплей в море". По мнению RAC, временное снижение НДС было бы более прогрессивным способом помочь водителям, поскольку налог применяется в момент продажи топлива.
Стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России и стремления отказаться от закупок российской нефти.
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