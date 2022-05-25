https://ria.ru/20220525/benzin-1790611630.html

Стоимость бензина в Великобритании установила очередной рекорд

Стоимость бензина в Великобритании установила очередной рекорд - РИА Новости, 25.05.2022

Стоимость бензина в Великобритании установила очередной рекорд

Стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании установила очередной рекорд, следует из данных британской ассоциации автомобилистов RAC. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T13:46

2022-05-25T13:46

2022-05-25T13:46

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ЛОНДОН, 25 мая - РИА Новости. Стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании установила очередной рекорд, следует из данных британской ассоциации автомобилистов RAC.Так, стоимость литра неэтилированного бензина сейчас составляет 170,35 пенса (около 1,25 доллара), тогда как предыдущая рекордно высокая цена, зафиксированная в марте, составляла 167,3 пенса. В свою очередь, стоимость дизельного топлива выросла до 181,35 пенса (около 2,27 доллара) против предыдущего рекорда в 180,29 пенса в мае.Глава британского минфина Риши Сунак в марте объявил, что пошлина на топливо будет снижена на 5 пенсов за литр до марта 2023 года, что является самым большим снижением топливных пошлин в истории. В свою очередь, автомобилисты назвали эту меру "каплей в море". По мнению RAC, временное снижение НДС было бы более прогрессивным способом помочь водителям, поскольку налог применяется в момент продажи топлива.Стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России и стремления отказаться от закупок российской нефти.

https://ria.ru/20220524/krizis-1790291306.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

великобритания, россия, в мире