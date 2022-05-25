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Путин призвал обеспечить снижение уровня бедности - РИА Новости, 25.05.2022
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Путин призвал обеспечить снижение уровня бедности
Путин призвал обеспечить снижение уровня бедности - РИА Новости, 25.05.2022
Путин призвал обеспечить снижение уровня бедности
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам заявил, что надо обеспечить по итогам года снижение уровня бедности. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T17:42
2022-05-25T17:53
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам заявил, что надо обеспечить по итогам года снижение уровня бедности.Ранее на заседании Путин заявил, что этот год непростой, инфляция превысила 11%, но в некоторых странах мира она в разы больше."Но даже в этих условиях еще в начале марта мы ставили перед собой задачу обеспечить по итогам года снижение уровня бедности. Ясно. Повторяю еще раз, в целом она, эта ситуация, характерна и не только для нас, но и для очень многих стран в мире сегодня, я уже не говорю про отдельные виды инфляции, так называемую, продовольственную или энергетическую инфляцию - там вообще все зашкаливает в худшую по сравнению с нами сторону. Но нужно делать все возможное для того, чтобы задача, которая перед нами стоит, и в сегодняшних условиях выполнялась. Ясно, что это непросто делать, но нужно к этому стремиться", - сказал Путин.
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экономика, россия, владимир путин
17:42 25.05.2022 (обновлено: 17:53 25.05.2022)
 
Путин призвал обеспечить снижение уровня бедности

Путин призвал обеспечить снижение уровня бедности по итогам года

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам заявил, что надо обеспечить по итогам года снижение уровня бедности.
Ранее на заседании Путин заявил, что этот год непростой, инфляция превысила 11%, но в некоторых странах мира она в разы больше.
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"Но даже в этих условиях еще в начале марта мы ставили перед собой задачу обеспечить по итогам года снижение уровня бедности. Ясно. Повторяю еще раз, в целом она, эта ситуация, характерна и не только для нас, но и для очень многих стран в мире сегодня, я уже не говорю про отдельные виды инфляции, так называемую, продовольственную или энергетическую инфляцию - там вообще все зашкаливает в худшую по сравнению с нами сторону. Но нужно делать все возможное для того, чтобы задача, которая перед нами стоит, и в сегодняшних условиях выполнялась. Ясно, что это непросто делать, но нужно к этому стремиться", - сказал Путин.
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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