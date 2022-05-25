17:15 25.05.2022 (обновлено: 19:35 25.05.2022)
В конгрессе США заявили, что Байден потерял связь с реальностью
Конгрессвумен Дёйн заявила о потере Байденом связи с реальностью из-за слов о дорогом газе
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида во время пресс-конференции в Токио
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида во время пресс-конференции в Токио. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден потерял связь с реальностью, поскольку назвал топливный коллапс благом для американцев, считает конгрессвумен Бет ван Дёйн.
В понедельник во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой глава Белого дома заявил, что мир переживает "невероятный переходный период" из-за взлетевших цен на газ и нефть. По его мнению, с окончанием энергетического кризиса планета "станет сильнее" и "будет меньше зависеть от ископаемого топлива".
"Нынешняя администрация оторвана от реальности. Американцы не могут позволить себе электромобили за 60 000 долларов. Им нужен дешевый бензин", — написала ван Дёйн в своем твиттере в ответ на заявление Байдена.
В США уже несколько месяцев наблюдается стабильный рост стоимости энергоносителей. Так, цена бензина на сегодняшний день превышает 4,5 доллара за один галлон, при этом еще год назад этот показатель держался на уровне трех долларов. Попытки действующей власти противостоять удорожанию сырья не принесли ощутимых результатов