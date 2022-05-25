Рейтинг@Mail.ru
В конгрессе США заявили, что Байден потерял связь с реальностью - РИА Новости, 25.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220525/bayden-1790679476.html
В конгрессе США заявили, что Байден потерял связь с реальностью
В конгрессе США заявили, что Байден потерял связь с реальностью - РИА Новости, 25.05.2022
В конгрессе США заявили, что Байден потерял связь с реальностью
Президент США Джо Байден потерял связь с реальностью, поскольку назвал топливный коллапс благом для американцев, считает конгрессвумен Бет ван Дёйн. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T17:15
2022-05-25T19:35
в мире
фумио кисида
сша
япония
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790083409_0:0:2162:1216_1920x0_80_0_0_b381c221683bf3fe2d62be43cdaea274.jpg
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден потерял связь с реальностью, поскольку назвал топливный коллапс благом для американцев, считает конгрессвумен Бет ван Дёйн.В понедельник во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой глава Белого дома заявил, что мир переживает "невероятный переходный период" из-за взлетевших цен на газ и нефть. По его мнению, с окончанием энергетического кризиса планета "станет сильнее" и "будет меньше зависеть от ископаемого топлива"."Нынешняя администрация оторвана от реальности. Американцы не могут позволить себе электромобили за 60 000 долларов. Им нужен дешевый бензин", — написала ван Дёйн в своем твиттере в ответ на заявление Байдена.В США уже несколько месяцев наблюдается стабильный рост стоимости энергоносителей. Так, цена бензина на сегодняшний день превышает 4,5 доллара за один галлон, при этом еще год назад этот показатель держался на уровне трех долларов. Попытки действующей власти противостоять удорожанию сырья не принесли ощутимых результатов
https://ria.ru/20220524/bayden-1790500480.html
сша
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790083409_439:0:2685:1684_1920x0_80_0_0_40e9d72f66dcb095a46979acccdcd732.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, фумио кисида, сша, япония, джо байден
17:15 25.05.2022 (обновлено: 19:35 25.05.2022)
 
В конгрессе США заявили, что Байден потерял связь с реальностью

Конгрессвумен Дёйн заявила о потере Байденом связи с реальностью из-за слов о дорогом газе

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида во время пресс-конференции в Токио
Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида во время пресс-конференции в Токио - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида во время пресс-конференции в Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден потерял связь с реальностью, поскольку назвал топливный коллапс благом для американцев, считает конгрессвумен Бет ван Дёйн.
В понедельник во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой глава Белого дома заявил, что мир переживает "невероятный переходный период" из-за взлетевших цен на газ и нефть. По его мнению, с окончанием энергетического кризиса планета "станет сильнее" и "будет меньше зависеть от ископаемого топлива".
"Нынешняя администрация оторвана от реальности. Американцы не могут позволить себе электромобили за 60 000 долларов. Им нужен дешевый бензин", — написала ван Дёйн в своем твиттере в ответ на заявление Байдена.
В США уже несколько месяцев наблюдается стабильный рост стоимости энергоносителей. Так, цена бензина на сегодняшний день превышает 4,5 доллара за один галлон, при этом еще год назад этот показатель держался на уровне трех долларов. Попытки действующей власти противостоять удорожанию сырья не принесли ощутимых результатов
Президент США Джо Байден на пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой в Токио - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 21:09
В заявлении Байдена увидели ошибку, способную привести к мировой войне
 
В миреФумио КисидаСШАЯпонияДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала