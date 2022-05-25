https://ria.ru/20220525/bayden-1790679476.html

В конгрессе США заявили, что Байден потерял связь с реальностью

В конгрессе США заявили, что Байден потерял связь с реальностью - РИА Новости, 25.05.2022

В конгрессе США заявили, что Байден потерял связь с реальностью

Президент США Джо Байден потерял связь с реальностью, поскольку назвал топливный коллапс благом для американцев, считает конгрессвумен Бет ван Дёйн. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T17:15

2022-05-25T17:15

2022-05-25T19:35

в мире

фумио кисида

сша

япония

джо байден

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден потерял связь с реальностью, поскольку назвал топливный коллапс благом для американцев, считает конгрессвумен Бет ван Дёйн.В понедельник во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой глава Белого дома заявил, что мир переживает "невероятный переходный период" из-за взлетевших цен на газ и нефть. По его мнению, с окончанием энергетического кризиса планета "станет сильнее" и "будет меньше зависеть от ископаемого топлива"."Нынешняя администрация оторвана от реальности. Американцы не могут позволить себе электромобили за 60 000 долларов. Им нужен дешевый бензин", — написала ван Дёйн в своем твиттере в ответ на заявление Байдена.В США уже несколько месяцев наблюдается стабильный рост стоимости энергоносителей. Так, цена бензина на сегодняшний день превышает 4,5 доллара за один галлон, при этом еще год назад этот показатель держался на уровне трех долларов. Попытки действующей власти противостоять удорожанию сырья не принесли ощутимых результатов

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Игорь Тоноян

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Игорь Тоноян

в мире, фумио кисида, сша, япония, джо байден