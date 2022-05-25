https://ria.ru/20220525/amnistiya-1790536670.html

В Москве объявили ковидную амнистию

В Москве объявили ковидную амнистию - РИА Новости, 25.05.2022

В Москве объявили ковидную амнистию

Московские власти прекратят взыскивать неоплаченные штрафы за нарушение коронавирусных ограничений. Об этом сообщается в блоге мэра Сергея Собянина. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T09:03

2022-05-25T09:03

2022-05-25T11:31

коронавирус covid-19

сергей собянин

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Московские власти прекратят взыскивать неоплаченные штрафы за нарушение коронавирусных ограничений. Об этом сообщается в блоге мэра Сергея Собянина.Городское правительство также компенсирует жителям, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам уже выплаченные суммы наказания."Возмещению подлежат штрафы, наложенные органами исполнительной власти Москвы и подведомственными им учреждениями, за нарушение всех ковидных ограничений, за исключением несоблюдения режима изоляции на дому во время заболевания COVID-19", — говорится в сообщении."Ковидная амнистия" вступает в силу с 1 июня. Объем программы власти оценили в 13,6 миллиарда рублей.Чтобы получить деньги, нужно обратиться в центр госуслуг "Мои документы" не позднее 31 декабря этого года. Потребуется постановление о назначении административного штрафа и документ, подтверждающий оплату. Формы заявлений разместят на портале mos.ru.

https://ria.ru/20220520/bolnitsa-1789806125.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, сергей собянин