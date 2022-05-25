https://ria.ru/20220525/amnistiya-1790536670.html
В Москве объявили ковидную амнистию
В Москве объявили ковидную амнистию - РИА Новости, 25.05.2022
В Москве объявили ковидную амнистию
Московские власти прекратят взыскивать неоплаченные штрафы за нарушение коронавирусных ограничений. Об этом сообщается в блоге мэра Сергея Собянина. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T09:03
2022-05-25T09:03
2022-05-25T11:31
коронавирус covid-19
сергей собянин
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Московские власти прекратят взыскивать неоплаченные штрафы за нарушение коронавирусных ограничений. Об этом сообщается в блоге мэра Сергея Собянина.Городское правительство также компенсирует жителям, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам уже выплаченные суммы наказания."Возмещению подлежат штрафы, наложенные органами исполнительной власти Москвы и подведомственными им учреждениями, за нарушение всех ковидных ограничений, за исключением несоблюдения режима изоляции на дому во время заболевания COVID-19", — говорится в сообщении."Ковидная амнистия" вступает в силу с 1 июня. Объем программы власти оценили в 13,6 миллиарда рублей.Чтобы получить деньги, нужно обратиться в центр госуслуг "Мои документы" не позднее 31 декабря этого года. Потребуется постановление о назначении административного штрафа и документ, подтверждающий оплату. Формы заявлений разместят на портале mos.ru.
https://ria.ru/20220520/bolnitsa-1789806125.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, сергей собянин
09:03 25.05.2022 (обновлено: 11:31 25.05.2022)
В Москве объявили ковидную амнистию
Мэр столицы Собянин объявил с 1 июня амнистию за нарушение антиковидных мер в Москве
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости.
Московские власти прекратят взыскивать неоплаченные штрафы за нарушение коронавирусных ограничений. Об этом сообщается в блоге
мэра Сергея Собянина.
Городское правительство также компенсирует жителям, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам уже выплаченные суммы наказания.
"Возмещению подлежат штрафы, наложенные органами исполнительной власти Москвы
и подведомственными им учреждениями, за нарушение всех ковидных ограничений, за исключением несоблюдения режима изоляции на дому во время заболевания COVID-19", — говорится в сообщении.
"Ковидная амнистия" вступает в силу с 1 июня. Объем программы власти оценили в 13,6 миллиарда рублей.
Чтобы получить деньги, нужно обратиться в центр госуслуг "Мои документы" не позднее 31 декабря этого года. Потребуется постановление о назначении административного штрафа и документ, подтверждающий оплату. Формы заявлений разместят на портале mos.ru.