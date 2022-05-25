Рейтинг@Mail.ru
На Алтае началось строительство безопасного спуска с перевала Кату-Ярык - РИА Новости, 25.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220525/altay-1790539680.html
На Алтае началось строительство безопасного спуска с перевала Кату-Ярык
На Алтае началось строительство безопасного спуска с перевала Кату-Ярык - РИА Новости, 25.05.2022
На Алтае началось строительство безопасного спуска с перевала Кату-Ярык
Власти Республики Алтай начали строить более безопасный спуск с популярного у туристов живописного перевала Кату-Ярык, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T12:31
2022-05-25T12:31
туризм
туризм
новости - туризм
республика алтай
улаганский район
туристы
дороги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752369643_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_82c320e2bf3f6b88259c4e55ae2aafa8.jpg
БАРНАУЛ, 25 мая — РИА Новости. Власти Республики Алтай начали строить более безопасный спуск с популярного у туристов живописного перевала Кату-Ярык, сообщает пресс-служба правительства региона.На перевале Кату-Ярык в Улаганском районе ведутся работы по строительству автомобильной дороги Балыктуюль — Балыкча. Здесь планируется проложить новый спуск в долину Чулышмана, который пройдет левее существующей трассы.Протяженность будущей магистрали составит 6,8 километра, на ней устроят 11 петель серпантина, что сделает спуск намного безопаснее, чем сейчас, отмечают чиновники. Повороты расширят, что позволит встречным автомобилям без труда разъехаться на сложных участках горного перевала. Кату-Ярык — живописный и крутой спуск в долину реки Чулышман протяженностью около четырех километров, проложенный по склону горы. Это единственная автомобильная дорога, позволяющая доехать до южного побережья Телецкого озера.
https://ria.ru/20220525/yakhty-1789730064.html
республика алтай
улаганский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752369643_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_7e21b45911bb37833945408518716114.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, республика алтай, улаганский район, туристы, дороги
12:31 25.05.2022
 
На Алтае началось строительство безопасного спуска с перевала Кату-Ярык

На Алтае начали строить безопасный спуск с популярного у туристов перевала Кату-Ярык

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПеревал Кату-Ярык на автомобильной дороге Улаган - Балыкча в Республике Алтай
Перевал Кату-Ярык на автомобильной дороге Улаган - Балыкча в Республике Алтай - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 25 мая — РИА Новости. Власти Республики Алтай начали строить более безопасный спуск с популярного у туристов живописного перевала Кату-Ярык, сообщает пресс-служба правительства региона.
На перевале Кату-Ярык в Улаганском районе ведутся работы по строительству автомобильной дороги Балыктуюль — Балыкча. Здесь планируется проложить новый спуск в долину Чулышмана, который пройдет левее существующей трассы.
Протяженность будущей магистрали составит 6,8 километра, на ней устроят 11 петель серпантина, что сделает спуск намного безопаснее, чем сейчас, отмечают чиновники. Повороты расширят, что позволит встречным автомобилям без труда разъехаться на сложных участках горного перевала.
Кату-Ярык — живописный и крутой спуск в долину реки Чулышман протяженностью около четырех километров, проложенный по склону горы. Это единственная автомобильная дорога, позволяющая доехать до южного побережья Телецкого озера.
Яхты - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 08:00Туризм
Счастье под парусом: как устроить недорогой отпуск на яхте в России
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмРеспублика АлтайУлаганский районтуристыДороги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала