https://ria.ru/20220525/altay-1790539680.html
На Алтае началось строительство безопасного спуска с перевала Кату-Ярык
На Алтае началось строительство безопасного спуска с перевала Кату-Ярык - РИА Новости, 25.05.2022
На Алтае началось строительство безопасного спуска с перевала Кату-Ярык
Власти Республики Алтай начали строить более безопасный спуск с популярного у туристов живописного перевала Кату-Ярык, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T12:31
2022-05-25T12:31
2022-05-25T12:31
туризм
туризм
новости - туризм
республика алтай
улаганский район
туристы
дороги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752369643_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_82c320e2bf3f6b88259c4e55ae2aafa8.jpg
БАРНАУЛ, 25 мая — РИА Новости. Власти Республики Алтай начали строить более безопасный спуск с популярного у туристов живописного перевала Кату-Ярык, сообщает пресс-служба правительства региона.На перевале Кату-Ярык в Улаганском районе ведутся работы по строительству автомобильной дороги Балыктуюль — Балыкча. Здесь планируется проложить новый спуск в долину Чулышмана, который пройдет левее существующей трассы.Протяженность будущей магистрали составит 6,8 километра, на ней устроят 11 петель серпантина, что сделает спуск намного безопаснее, чем сейчас, отмечают чиновники. Повороты расширят, что позволит встречным автомобилям без труда разъехаться на сложных участках горного перевала. Кату-Ярык — живописный и крутой спуск в долину реки Чулышман протяженностью около четырех километров, проложенный по склону горы. Это единственная автомобильная дорога, позволяющая доехать до южного побережья Телецкого озера.
https://ria.ru/20220525/yakhty-1789730064.html
республика алтай
улаганский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752369643_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_7e21b45911bb37833945408518716114.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, республика алтай, улаганский район, туристы, дороги
На Алтае началось строительство безопасного спуска с перевала Кату-Ярык
На Алтае начали строить безопасный спуск с популярного у туристов перевала Кату-Ярык
БАРНАУЛ, 25 мая — РИА Новости. Власти Республики Алтай начали строить более безопасный спуск с популярного у туристов живописного перевала Кату-Ярык, сообщает пресс-служба правительства региона.
На перевале Кату-Ярык в Улаганском районе ведутся работы по строительству автомобильной дороги Балыктуюль — Балыкча. Здесь планируется проложить новый спуск в долину Чулышмана, который пройдет левее существующей трассы.
Протяженность будущей магистрали составит 6,8 километра, на ней устроят 11 петель серпантина, что сделает спуск намного безопаснее, чем сейчас, отмечают чиновники. Повороты расширят, что позволит встречным автомобилям без труда разъехаться на сложных участках горного перевала.
Кату-Ярык — живописный и крутой спуск в долину реки Чулышман протяженностью около четырех километров, проложенный по склону горы. Это единственная автомобильная дорога, позволяющая доехать до южного побережья Телецкого озера.