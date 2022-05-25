https://ria.ru/20220525/altay-1790539680.html

На Алтае началось строительство безопасного спуска с перевала Кату-Ярык

На Алтае началось строительство безопасного спуска с перевала Кату-Ярык - РИА Новости, 25.05.2022

На Алтае началось строительство безопасного спуска с перевала Кату-Ярык

Власти Республики Алтай начали строить более безопасный спуск с популярного у туристов живописного перевала Кату-Ярык, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T12:31

2022-05-25T12:31

2022-05-25T12:31

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БАРНАУЛ, 25 мая — РИА Новости. Власти Республики Алтай начали строить более безопасный спуск с популярного у туристов живописного перевала Кату-Ярык, сообщает пресс-служба правительства региона.На перевале Кату-Ярык в Улаганском районе ведутся работы по строительству автомобильной дороги Балыктуюль — Балыкча. Здесь планируется проложить новый спуск в долину Чулышмана, который пройдет левее существующей трассы.Протяженность будущей магистрали составит 6,8 километра, на ней устроят 11 петель серпантина, что сделает спуск намного безопаснее, чем сейчас, отмечают чиновники. Повороты расширят, что позволит встречным автомобилям без труда разъехаться на сложных участках горного перевала. Кату-Ярык — живописный и крутой спуск в долину реки Чулышман протяженностью около четырех километров, проложенный по склону горы. Это единственная автомобильная дорога, позволяющая доехать до южного побережья Телецкого озера.

https://ria.ru/20220525/yakhty-1789730064.html

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улаганский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, республика алтай, улаганский район, туристы, дороги