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Россия выполнит обязательства по экспорту продуктов в Африку, заявил Лавров - РИА Новости, 25.05.2022
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Россия выполнит обязательства по экспорту продуктов в Африку, заявил Лавров
Россия выполнит обязательства по экспорту продуктов в Африку, заявил Лавров - РИА Новости, 25.05.2022
Россия выполнит обязательства по экспорту продуктов в Африку, заявил Лавров
Россия продолжит добросовестно выполнять свои обязательства в части экспортных поставок продовольствия, удобрений и других товаров в Африку, заявил глава МИД РФ РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T16:34
2022-05-25T16:52
в мире
экономика
россия
африка
сергей лавров
санкции в отношении россии
африканский союз
оон
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия продолжит добросовестно выполнять свои обязательства в части экспортных поставок продовольствия, удобрений и других товаров в Африку, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Хотел бы еще раз твердо заверить: Россия выполняет и продолжит добросовестно выполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок продовольствия, удобрений, энергоносителей и других остро необходимых Африке продуктов", - сказал он на приеме по случаю Дня Африки."Призываем наших друзей, Африканский союз потребовать, настойчиво потребовать от Запада отмены незаконных односторонних санкций, подрывающих необходимую для мировой торговли транспортно-логистическую инфраструктуру, что создает риски прежде всего для уязвимых слоев населения", - сказал Лавров, выступая на приеме по случаю Дня Африки."Голос Африки должен быть услышан. Более принципиальную позицию в этом вопросе должен занять и генеральный секретарь ООН", - отметил глава МИД РФ.
https://ria.ru/20220525/afrika-1790667141.html
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в мире, экономика, россия, африка, сергей лавров, санкции в отношении россии, африканский союз, оон
16:34 25.05.2022 (обновлено: 16:52 25.05.2022)
 
Россия выполнит обязательства по экспорту продуктов в Африку, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия выполнит обязательства по экспорту продовольствия в Африку

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкОтгрузка зерна на экспорт
Отгрузка зерна на экспорт - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Отгрузка зерна на экспорт. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия продолжит добросовестно выполнять свои обязательства в части экспортных поставок продовольствия, удобрений и других товаров в Африку, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Хотел бы еще раз твердо заверить: Россия выполняет и продолжит добросовестно выполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок продовольствия, удобрений, энергоносителей и других остро необходимых Африке продуктов", - сказал он на приеме по случаю Дня Африки.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 16:35
Лавров призвал Гутерреша к принципиальной позиции по поставкам еды в Африку
"Призываем наших друзей, Африканский союз потребовать, настойчиво потребовать от Запада отмены незаконных односторонних санкций, подрывающих необходимую для мировой торговли транспортно-логистическую инфраструктуру, что создает риски прежде всего для уязвимых слоев населения", - сказал Лавров, выступая на приеме по случаю Дня Африки.
"Голос Африки должен быть услышан. Более принципиальную позицию в этом вопросе должен занять и генеральный секретарь ООН", - отметил глава МИД РФ.
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 16:34
Лавров заявил о зависимости части стран Африки от продовольствия из России
 
В миреЭкономикаРоссияАфрикаСергей ЛавровСанкции в отношении РоссииАфриканский союзООН
 
 
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