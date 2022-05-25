https://ria.ru/20220525/afrika-1790666503.html

Россия выполнит обязательства по экспорту продуктов в Африку, заявил Лавров

Россия выполнит обязательства по экспорту продуктов в Африку, заявил Лавров - РИА Новости, 25.05.2022

Россия выполнит обязательства по экспорту продуктов в Африку, заявил Лавров

Россия продолжит добросовестно выполнять свои обязательства в части экспортных поставок продовольствия, удобрений и других товаров в Африку, заявил глава МИД РФ РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T16:34

2022-05-25T16:34

2022-05-25T16:52

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оон

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия продолжит добросовестно выполнять свои обязательства в части экспортных поставок продовольствия, удобрений и других товаров в Африку, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Хотел бы еще раз твердо заверить: Россия выполняет и продолжит добросовестно выполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок продовольствия, удобрений, энергоносителей и других остро необходимых Африке продуктов", - сказал он на приеме по случаю Дня Африки."Призываем наших друзей, Африканский союз потребовать, настойчиво потребовать от Запада отмены незаконных односторонних санкций, подрывающих необходимую для мировой торговли транспортно-логистическую инфраструктуру, что создает риски прежде всего для уязвимых слоев населения", - сказал Лавров, выступая на приеме по случаю Дня Африки."Голос Африки должен быть услышан. Более принципиальную позицию в этом вопросе должен занять и генеральный секретарь ООН", - отметил глава МИД РФ.

https://ria.ru/20220525/afrika-1790667141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, экономика, россия, африка, сергей лавров, санкции в отношении россии, африканский союз, оон