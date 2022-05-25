https://ria.ru/20220525/afrika-1790666503.html
Россия выполнит обязательства по экспорту продуктов в Африку, заявил Лавров
Россия выполнит обязательства по экспорту продуктов в Африку, заявил Лавров - РИА Новости, 25.05.2022
Россия выполнит обязательства по экспорту продуктов в Африку, заявил Лавров
Россия продолжит добросовестно выполнять свои обязательства в части экспортных поставок продовольствия, удобрений и других товаров в Африку, заявил глава МИД РФ РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T16:34
2022-05-25T16:34
2022-05-25T16:52
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россия
африка
сергей лавров
санкции в отношении россии
африканский союз
оон
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия продолжит добросовестно выполнять свои обязательства в части экспортных поставок продовольствия, удобрений и других товаров в Африку, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Хотел бы еще раз твердо заверить: Россия выполняет и продолжит добросовестно выполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок продовольствия, удобрений, энергоносителей и других остро необходимых Африке продуктов", - сказал он на приеме по случаю Дня Африки."Призываем наших друзей, Африканский союз потребовать, настойчиво потребовать от Запада отмены незаконных односторонних санкций, подрывающих необходимую для мировой торговли транспортно-логистическую инфраструктуру, что создает риски прежде всего для уязвимых слоев населения", - сказал Лавров, выступая на приеме по случаю Дня Африки."Голос Африки должен быть услышан. Более принципиальную позицию в этом вопросе должен занять и генеральный секретарь ООН", - отметил глава МИД РФ.
https://ria.ru/20220525/afrika-1790667141.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, россия, африка, сергей лавров, санкции в отношении россии, африканский союз, оон
16:34 25.05.2022 (обновлено: 16:52 25.05.2022)
Россия выполнит обязательства по экспорту продуктов в Африку, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия выполнит обязательства по экспорту продовольствия в Африку