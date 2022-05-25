https://ria.ru/20220525/aerosmith-1790575734.html

Стивен Тайлер оказался в рехабе после операции на ноге

Стивен Тайлер оказался в рехабе после операции на ноге - РИА Новости, 25.05.2022

Стивен Тайлер оказался в рехабе после операции на ноге

Фронтмен Aerosmith Стивен Тайлер оказался в рехабе, пишет The Sun. Много лет музыкант вел трезвый образ жизни, недавно у него случился рецидив. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T12:11

2022-05-25T12:11

2022-05-25T12:11

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Фронтмен Aerosmith Стивен Тайлер оказался в рехабе, пишет The Sun. Много лет музыкант вел трезвый образ жизни, недавно у него случился рецидив.Из-за случившегося также были отменены концерты Aerosmith, запланированные на июнь и июль 2022 года. Тайлер считается одним из лучших вокалистов. А еще он известен благодаря яркому стилю в одежде и бурной личной жизни. У него несколько детей, среди них актриса Лив Тайлер, сыгравшая эльфийку Арвен во "Властелине колец".

https://ria.ru/20220226/styles-1775097483.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, стивен тайлер (талларико), aerosmith, знаменитости, звезды