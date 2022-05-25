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Стивен Тайлер оказался в рехабе после операции на ноге - РИА Новости, 25.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220525/aerosmith-1790575734.html
Стивен Тайлер оказался в рехабе после операции на ноге
Стивен Тайлер оказался в рехабе после операции на ноге - РИА Новости, 25.05.2022
Стивен Тайлер оказался в рехабе после операции на ноге
Фронтмен Aerosmith Стивен Тайлер оказался в рехабе, пишет The Sun. Много лет музыкант вел трезвый образ жизни, недавно у него случился рецидив. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T12:11
2022-05-25T12:11
культура
новости культуры
стивен тайлер (талларико)
aerosmith
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Фронтмен Aerosmith Стивен Тайлер оказался в рехабе, пишет The Sun. Много лет музыкант вел трезвый образ жизни, недавно у него случился рецидив.Из-за случившегося также были отменены концерты Aerosmith, запланированные на июнь и июль 2022 года. Тайлер считается одним из лучших вокалистов. А еще он известен благодаря яркому стилю в одежде и бурной личной жизни. У него несколько детей, среди них актриса Лив Тайлер, сыгравшая эльфийку Арвен во "Властелине колец".
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новости культуры, стивен тайлер (талларико), aerosmith, знаменитости, звезды
12:11 25.05.2022
 
Стивен Тайлер оказался в рехабе после операции на ноге

Фронтмен Aerosmith Стивен Тайлер оказался в рехабе после перенесенной операции на ноге

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСолист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер во время концерта в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве
Солист американской группы Aerosmith Стивен Тайлер во время концерта в спорткомплексе Олимпийский в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Фронтмен Aerosmith Стивен Тайлер оказался в рехабе, пишет The Sun. Много лет музыкант вел трезвый образ жизни, недавно у него случился рецидив.
"После перенесенной операции ноге и приема болеутоляющих он сорвался и добровольно приступил к программе реабилитации, чтобы сосредоточиться на своем здоровье", — заявили участники коллектива.
Из-за случившегося также были отменены концерты Aerosmith, запланированные на июнь и июль 2022 года.
Тайлер считается одним из лучших вокалистов. А еще он известен благодаря яркому стилю в одежде и бурной личной жизни. У него несколько детей, среди них актриса Лив Тайлер, сыгравшая эльфийку Арвен во "Властелине колец".
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КультураНовости культурыСтивен Тайлер (Талларико)AerosmithЗнаменитостизвезды
 
 
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