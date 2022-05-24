https://ria.ru/20220524/zhivotnye-1790188736.html

Кошка с собакой. Как содержать двух питомцев разных видов

Кошка с собакой. Как содержать двух питомцев разных видов - РИА Новости, 24.05.2022

Кошка с собакой. Как содержать двух питомцев разных видов

Сегодня зоопсихологи называют непримиримую вражду между кошками и собаками устоявшимся стереотипом. Но стоит помнить, что собаки — это стайные хищники, а кошки по своей природе — одиночки. Чтобы подружить животных потребуется время и терпение. Как привести в дом второе животное? Что делать, если питомцы начинают соперничество за внимание хозяина?

2022-05-24T12:00

2022-05-24T12:00

2022-05-24T12:00

зверокаст

животные

домашний питомец

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Кошка с собакой. Как содержать двух питомцев разных видов Сегодня зоопсихологи называют непримиримую вражду между кошками и собаками устоявшимся стереотипом. Однако стоит помнить, что собаки относятся к стайным хищникам, а кошки по своей природе — одиночки. Чтобы подружить животных друг с другом, потребуется время и терпение. Как разграничить территорию и зоны кормежки? Как правильно привести в дом второе животное? И что делать, если питомцы начинают активное соперничество за внимание хозяина? audio/mpeg

О том, как подружить питомцев и что значит жить, как кошка с собакой, мы поговорили с Русланом Князевым хозяином молодого красавца лабрадора Дени и его постоянного спутника обаятельного сфинкса Мэни, покоривших сердца тысяч людей в социальных сетях.Проект подготовлен при поддержке Ассоциации "Благополучие животных". Это объединение фондов и неравнодушных граждан, миссия которых развитие гуманного отношения к животным в стране.Ассоциация⁃ на законодательном уровне защищает интересы животных⁃ контролирует выполнение и реализацию государственных тендеров в зоосфере⁃ собирает помощь для бездомных животных⁃ объединяет фонды, экспертов, волонтеров и зоозащитников в 69 регионах страны"Зверокаст" обычно выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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животные, домашний питомец, аудио