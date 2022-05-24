https://ria.ru/20220524/zhargon-1790491168.html
Патриарх Кирилл призвал молодежь отказаться от жаргона
Патриарх Кирилл призвал молодежь отказаться от жаргона - РИА Новости, 24.05.2022
Патриарх Кирилл призвал молодежь отказаться от жаргона
Молодежи нужно отказаться от использования в речи жаргонизмов и упрощений не только для того, чтобы быть культурными людьми, но чтобы поддерживать духовный и... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T20:13
2022-05-24T20:13
2022-05-24T20:13
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Молодежи нужно отказаться от использования в речи жаргонизмов и упрощений не только для того, чтобы быть культурными людьми, но чтобы поддерживать духовный и культурный суверенитет России, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Красной площади, где проходит концерт в День славянской письменности и культуры.По его словам, сейчас есть угроза разговорному русскому языку, он наполняется заимствованиями, его искажает жаргон, или "просто наплевательское отношение к слову, когда просто через зубы люди разговаривают друг с другом"."Для того чтобы нам быть действительно сильными, суверенными, чтобы развивать свою культуру, науку и все остальное, нужно, чтобы в первую очередь мы все правильно говорили по-русски. И я в первую очередь обращаюсь к нашей молодежи: оставьте, пожалуйста, этот разговор через зубы с огромным количеством жаргона, упрощений, потому что язык русский – это великое сокровище, и к нему нужно бережно относиться", - сказал патриарх Кирилл.Он добавил, что следить за чистотой языка нужно не только для того, чтобы быть культурным человеком, но "чтобы страна наша возрастала, чтобы народ был сильным и способным защищать свой духовный и культурный суверенитет".Русская православная церковь 24 мая отмечает день памяти создателей алфавита, святых равноапостольных Кирилла и Мефодия – День славянской письменности и культуры. В этот же день патриарх Московский и всея Руси Кирилл празднует свое тезоименитство (именины). 3 апреля 1969 года будущий предстоятель РПЦ, 22-летний Владимир Гундяев, был пострижен в монашество с именем Кирилл – в честь просветителя славян.
https://ria.ru/20220523/patriarkhat-1790181148.html
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русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Патриарх Кирилл призвал молодежь отказаться от жаргона
Патриарх Кирилл призвал молодежь отказаться от жаргона и упрощений в языке
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Молодежи нужно отказаться от использования в речи жаргонизмов и упрощений не только для того, чтобы быть культурными людьми, но чтобы поддерживать духовный и культурный суверенитет России, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Красной площади, где проходит концерт в День славянской письменности и культуры.
По его словам, сейчас есть угроза разговорному русскому языку, он наполняется заимствованиями, его искажает жаргон, или "просто наплевательское отношение к слову, когда просто через зубы люди разговаривают друг с другом".
"Для того чтобы нам быть действительно сильными, суверенными, чтобы развивать свою культуру, науку и все остальное, нужно, чтобы в первую очередь мы все правильно говорили по-русски. И я в первую очередь обращаюсь к нашей молодежи: оставьте, пожалуйста, этот разговор через зубы с огромным количеством жаргона, упрощений, потому что язык русский – это великое сокровище, и к нему нужно бережно относиться", - сказал патриарх Кирилл.
Он добавил, что следить за чистотой языка нужно не только для того, чтобы быть культурным человеком, но "чтобы страна наша возрастала, чтобы народ был сильным и способным защищать свой духовный и культурный суверенитет".
Русская православная церковь
24 мая отмечает день памяти создателей алфавита, святых равноапостольных Кирилла и Мефодия – День славянской письменности и культуры. В этот же день патриарх Московский и всея Руси Кирилл празднует свое тезоименитство (именины). 3 апреля 1969 года будущий предстоятель РПЦ, 22-летний Владимир Гундяев, был пострижен в монашество с именем Кирилл – в честь просветителя славян.