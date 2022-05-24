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СМИ: Трасс поддержала идею по разблокировке поставок зерна с Украины - РИА Новости, 24.05.2022
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СМИ: Трасс поддержала идею по разблокировке поставок зерна с Украины
СМИ: Трасс поддержала идею по разблокировке поставок зерна с Украины - РИА Новости, 24.05.2022
СМИ: Трасс поддержала идею по разблокировке поставок зерна с Украины
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс поддержала идею создания коалиции стран, которая будет заниматься разблокировкой поставок украинского зерна, сообщает газета... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T06:14
2022-05-24T06:34
россия
одесса
украина
в мире
великобритания
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ЛОНДОН, 24 мая - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс поддержала идею создания коалиции стран, которая будет заниматься разблокировкой поставок украинского зерна, сообщает газета Times со ссылкой на дипломатический источник.Ранее создать такую морскую коалицию предложил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. По его мнению, единственный практичный способ экспортировать зерно — через Одессу. Его план также потребует разминирования частей Черного моря и достижения договоренности с Турцией. Министр предположил, что помимо Британии защиту кораблям могут предоставить государства, которые будут затронуты потенциальной потерей зерна, например, Египет.По данным издания, реализация этого шага, вероятно, потребует согласия со стороны США, речь может также идти о сопровождении судов из Николаева. Вместе с тем один неназванный западный чиновник высказал газете мнение, что это нельзя осуществить без согласия России, в противном случае возрастает риск возникновения инцидентов.Ранее в МИД России заявили, что Москва не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, чьи войска заминировали свои морские порты. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна —не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что зерно с Украины, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. По его словам, у России есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран — так Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях такой политики, предупредил, что она приведет к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
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россия, одесса, украина, в мире, великобритания
06:14 24.05.2022 (обновлено: 06:34 24.05.2022)
 
СМИ: Трасс поддержала идею по разблокировке поставок зерна с Украины

The Times: Трасс поддержала отправку военных кораблей для сопровождения судов из Одессы

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкУрожай пшеницы
Урожай пшеницы - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ЛОНДОН, 24 мая - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс поддержала идею создания коалиции стран, которая будет заниматься разблокировкой поставок украинского зерна, сообщает газета Times со ссылкой на дипломатический источник.
Ранее создать такую морскую коалицию предложил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. По его мнению, единственный практичный способ экспортировать зерно — через Одессу. Его план также потребует разминирования частей Черного моря и достижения договоренности с Турцией. Министр предположил, что помимо Британии защиту кораблям могут предоставить государства, которые будут затронуты потенциальной потерей зерна, например, Египет.

"Дипломатический источник сообщил, что она (Трасс — ред.) поддерживает идею отправки военных кораблей для сопровождения судов из Одессы", — пишет газета.

По данным издания, реализация этого шага, вероятно, потребует согласия со стороны США, речь может также идти о сопровождении судов из Николаева. Вместе с тем один неназванный западный чиновник высказал газете мнение, что это нельзя осуществить без согласия России, в противном случае возрастает риск возникновения инцидентов.
Ранее в МИД России заявили, что Москва не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, чьи войска заминировали свои морские порты. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна —не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что зерно с Украины, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. По его словам, у России есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран — так Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях такой политики, предупредил, что она приведет к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
Уборка озимой пшеницы - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 12:37
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