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Глава YouTube: информация играет главную роль в конфликте на Украине - РИА Новости, 24.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/youtube-1790477849.html
Глава YouTube: информация играет главную роль в конфликте на Украине
Глава YouTube: информация играет главную роль в конфликте на Украине - РИА Новости, 24.05.2022
Глава YouTube: информация играет главную роль в конфликте на Украине
Информация играет ключевую роль в конфликте на Украине и может быть использована в качестве оружия, заявила генеральный директор YouTube Сьюзен Воджицки на... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T18:54
2022-05-24T19:43
специальная военная операция на украине
технологии
сергей лавров
валерий фадеев
москва
украина
россия
youtube
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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Информация играет ключевую роль в конфликте на Украине и может быть использована в качестве оружия, заявила генеральный директор YouTube Сьюзен Воджицки на экономическом форуме в Давосе."Мы действительно видим в этом конфликте, что информация играет ключевую роль и может быть использована в качестве оружия", - сообщила Воджицки. Трансляция выступления велась на сайте форума.Комментируя перспективы продолжения работы компании в России, она отметила, что YouTube сохраняет присутствие в стране, но при этом приняла "ряд серьёзных решений", включая ограничение доступа российских СМИ, финансируемых государством."Мы хотим иметь возможность предоставлять независимые новости в России, чтобы среднестатистический российский житель мог бесплатно получить доступ к той же информации, что и вы в Давосе", - добавила Воджицки, обращаясь к участникам форума.В начале марта Google заблокировал в Европе аккаунты в YouTube, связанных с телеканалом RT и агентством Sputnik, "в связи с продолжающейся" спецоперацией России по демилитаризации Украины.Роскомнадзор зафиксировал факты применения YouTube ограничений в отношении российских каналов. Речь идет об аккаунтах российских журналистов и СМИ, в том числе РБК, НТВ, ТНТ, "РЕН ТВ", "Известия", "Пятый канал", "Русское радио", "Царьград". "Первый канал", "Россия 1", "Культура", "Звезда", "Россия 24", Sputnik, РИА Новости. В настоящее время иски о разблокировке YouTube-каналов подали ВГТРК, "Звезда", "ТВ Центр", "Телеканал 360", "Москва медиа", ОРТ. Предварительные слушания по иску RT назначены на 1 июля.На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская). Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220524/google-1790307769.html
https://ria.ru/20220517/razblokirovka-1788964969.html
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технологии, сергей лавров, валерий фадеев, москва, украина, россия, youtube, вгтрк, тереза рибейру, ситуация в днр и лнр
18:54 24.05.2022 (обновлено: 19:43 24.05.2022)
 
Глава YouTube: информация играет главную роль в конфликте на Украине

Директор YouTube Воджицки заявила, что сервис продолжит работу в России

© РИА НовостиЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости
Логотип YouTube. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Информация играет ключевую роль в конфликте на Украине и может быть использована в качестве оружия, заявила генеральный директор YouTube Сьюзен Воджицки на экономическом форуме в Давосе.
"Мы действительно видим в этом конфликте, что информация играет ключевую роль и может быть использована в качестве оружия", - сообщила Воджицки. Трансляция выступления велась на сайте форума.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
Вчера, 09:21
Google попросил Верховный суд России пересмотреть решение о "Царьграде"
Комментируя перспективы продолжения работы компании в России, она отметила, что YouTube сохраняет присутствие в стране, но при этом приняла "ряд серьёзных решений", включая ограничение доступа российских СМИ, финансируемых государством.
"Мы хотим иметь возможность предоставлять независимые новости в России, чтобы среднестатистический российский житель мог бесплатно получить доступ к той же информации, что и вы в Давосе", - добавила Воджицки, обращаясь к участникам форума.
В начале марта Google заблокировал в Европе аккаунты в YouTube, связанных с телеканалом RT и агентством Sputnik, "в связи с продолжающейся" спецоперацией России по демилитаризации Украины.
Роскомнадзор зафиксировал факты применения YouTube ограничений в отношении российских каналов. Речь идет об аккаунтах российских журналистов и СМИ, в том числе РБК, НТВ, ТНТ, "РЕН ТВ", "Известия", "Пятый канал", "Русское радио", "Царьград". "Первый канал", "Россия 1", "Культура", "Звезда", "Россия 24", Sputnik, РИА Новости. В настоящее время иски о разблокировке YouTube-каналов подали ВГТРК, "Звезда", "ТВ Центр", "Телеканал 360", "Москва медиа", ОРТ. Предварительные слушания по иску RT назначены на 1 июля.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 11:11
Песков не стал исключать разблокировку Meta* в России
На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская). Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Логотип видеохостинга YouTube. - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 13:18
Глава Минцифры высказался о блокировке YouTube в России
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииСергей ЛавровВалерий ФадеевМоскваУкраинаРоссияYouTubeВГТРКТереза РибейруСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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