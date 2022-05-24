https://ria.ru/20220524/youtube-1790477849.html

Глава YouTube: информация играет главную роль в конфликте на Украине

Глава YouTube: информация играет главную роль в конфликте на Украине - РИА Новости, 24.05.2022

Глава YouTube: информация играет главную роль в конфликте на Украине

Информация играет ключевую роль в конфликте на Украине и может быть использована в качестве оружия, заявила генеральный директор YouTube Сьюзен Воджицки на... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T18:54

2022-05-24T18:54

2022-05-24T19:43

специальная военная операция на украине

технологии

сергей лавров

валерий фадеев

москва

украина

россия

youtube

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151920/38/1519203833_183:85:1200:657_1920x0_80_0_0_77c6c3869496559ef96e6cb1f124f1f6.jpg

ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Информация играет ключевую роль в конфликте на Украине и может быть использована в качестве оружия, заявила генеральный директор YouTube Сьюзен Воджицки на экономическом форуме в Давосе."Мы действительно видим в этом конфликте, что информация играет ключевую роль и может быть использована в качестве оружия", - сообщила Воджицки. Трансляция выступления велась на сайте форума.Комментируя перспективы продолжения работы компании в России, она отметила, что YouTube сохраняет присутствие в стране, но при этом приняла "ряд серьёзных решений", включая ограничение доступа российских СМИ, финансируемых государством."Мы хотим иметь возможность предоставлять независимые новости в России, чтобы среднестатистический российский житель мог бесплатно получить доступ к той же информации, что и вы в Давосе", - добавила Воджицки, обращаясь к участникам форума.В начале марта Google заблокировал в Европе аккаунты в YouTube, связанных с телеканалом RT и агентством Sputnik, "в связи с продолжающейся" спецоперацией России по демилитаризации Украины.Роскомнадзор зафиксировал факты применения YouTube ограничений в отношении российских каналов. Речь идет об аккаунтах российских журналистов и СМИ, в том числе РБК, НТВ, ТНТ, "РЕН ТВ", "Известия", "Пятый канал", "Русское радио", "Царьград". "Первый канал", "Россия 1", "Культура", "Звезда", "Россия 24", Sputnik, РИА Новости. В настоящее время иски о разблокировке YouTube-каналов подали ВГТРК, "Звезда", "ТВ Центр", "Телеканал 360", "Москва медиа", ОРТ. Предварительные слушания по иску RT назначены на 1 июля.На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская). Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220524/google-1790307769.html

https://ria.ru/20220517/razblokirovka-1788964969.html

https://ria.ru/20220517/youtube-1789009524.html

москва

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, сергей лавров, валерий фадеев, москва, украина, россия, youtube, вгтрк, тереза рибейру, ситуация в днр и лнр