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В Херсонской области русский язык станет государственным
В Херсонской области русский язык станет государственным - РИА Новости, 24.05.2022
В Херсонской области русский язык станет государственным
Русский язык наравне с украинским получит статус государственного в освобожденной от украинских националистов Херсонской области, сообщил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T03:11
2022-05-24T03:11
2022-05-24T03:20
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Русский язык наравне с украинским получит статус государственного в освобожденной от украинских националистов Херсонской области, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.По его словам, обучение в школах и вузах будет вестись на русском языке, но по желанию родителей могут быть сформированы и украинские классы."Мы не будем ущемлять ничьих прав. Плюс, у нас в регионе проживает большая община крымских татар. Целесообразность придания статуса государственного крымско-татарскому языку, как это сделано в Крыму, мы предметно обсудим на встрече с общиной", - подчеркнул Стремоусов.Российские военные взяли Херсонскую область под контроль в середине марта. В городах и районах сформировали военно-гражданские администрации. При этом украинские войска постоянно обстреливают область со стороны Николаева, а киевские власти отключили там мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.Власти Херсонщины уже не раз говорили о вхождении региона в состав России. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос должны решить сами жители области, причем он должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, украина, в мире
03:11 24.05.2022 (обновлено: 03:20 24.05.2022)
В Херсонской области русский язык станет государственным
В Херсонской области русский язык наравне с украинским получит статус государственного
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Русский язык наравне с украинским получит статус государственного в освобожденной от украинских националистов Херсонской области, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Русский язык наравне с украинским станет государственным в Херсонской области. Основным языком для делопроизводства, общения и всех вопросов государственного значения станет русский язык. Украинский язык мы не запрещаем и не будем каким-то образом играть в какие-то языковые истории", - сказал РИА Новости Стремоусов.
По его словам, обучение в школах и вузах будет вестись на русском языке, но по желанию родителей могут быть сформированы и украинские классы.
"Мы не будем ущемлять ничьих прав. Плюс, у нас в регионе проживает большая община крымских татар. Целесообразность придания статуса государственного крымско-татарскому языку, как это сделано в Крыму, мы предметно обсудим на встрече с общиной", - подчеркнул Стремоусов.
Российские военные взяли Херсонскую область
под контроль в середине марта. В городах и районах сформировали военно-гражданские администрации. При этом украинские войска постоянно обстреливают область со стороны Николаева
, а киевские власти отключили там мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.
Власти Херсонщины уже не раз говорили о вхождении региона в состав России
. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, этот вопрос должны решить сами жители области, причем он должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса
.