https://ria.ru/20220524/yazyk-1790291147.html

В Херсонской области русский язык станет государственным

В Херсонской области русский язык станет государственным - РИА Новости, 24.05.2022

В Херсонской области русский язык станет государственным

Русский язык наравне с украинским получит статус государственного в освобожденной от украинских националистов Херсонской области, сообщил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T03:11

2022-05-24T03:11

2022-05-24T03:20

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Русский язык наравне с украинским получит статус государственного в освобожденной от украинских националистов Херсонской области, сообщил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.По его словам, обучение в школах и вузах будет вестись на русском языке, но по желанию родителей могут быть сформированы и украинские классы."Мы не будем ущемлять ничьих прав. Плюс, у нас в регионе проживает большая община крымских татар. Целесообразность придания статуса государственного крымско-татарскому языку, как это сделано в Крыму, мы предметно обсудим на встрече с общиной", - подчеркнул Стремоусов.Российские военные взяли Херсонскую область под контроль в середине марта. В городах и районах сформировали военно-гражданские администрации. При этом украинские войска постоянно обстреливают область со стороны Николаева, а киевские власти отключили там мобильную связь и перестали выплачивать местным жителям пенсии.Власти Херсонщины уже не раз говорили о вхождении региона в состав России. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос должны решить сами жители области, причем он должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220524/bezhentsy-1790291033.html

херсонская область

россия

украина

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Максим Горбачев

херсонская область , россия, украина, в мире