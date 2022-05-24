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Представлен фитнес-браслеты Xiaomi Mi Band 7 - РИА Новости, 24.05.2022
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Наука
https://ria.ru/20220524/xiaomi-1790443889.html
Представлен фитнес-браслеты Xiaomi Mi Band 7
Представлен фитнес-браслеты Xiaomi Mi Band 7 - РИА Новости, 24.05.2022
Представлен фитнес-браслеты Xiaomi Mi Band 7
Компания Xiaomi обновила свой популярный фитнес браслет — седьмое поколение Mi Band 6 получил увеличенный экран, измененный интерфейс и увеличенный аккумулятор. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T16:51
2022-05-24T16:51
наука
технологии
xiaomi inc
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Компания Xiaomi обновила свой популярный фитнес браслет — седьмое поколение Mi Band 6 получил увеличенный экран, измененный интерфейс и увеличенный аккумулятор.Главным нововведением стал AMOLED-дисплей диагональю 1,62 дюйма и разрешением 490 x 192 пикселей, соотношение сторон которого стало более квадратным, из-за чего выросла ширина браслета. Корпус браслета переживет погружение в воду на глубину до 50 метров.В этом поколение сохранилась и версия с поддержкой NFC — чип дает возможность расплачиваться браслетом. Mi Band 7 получил 120 спортивных режимов, появилась опция круглосуточного мониторинга кислорода в крови и умный будильник. Встроенный аккумулятор прибавил в емкости, которая теперь составляет 180 мАч: производитель обещает до 14 дней автономной работы.Пока новинка будет доступна лишь на китайском рынке — старт продаж запланирован на 31 мая. Цена равна 239 юаням за обычную и 279 юаней за NFC-версию. О планах выпуска глобальной версии не сообщается.
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технологии, xiaomi inc
16:51 24.05.2022
 

Представлен фитнес-браслеты Xiaomi Mi Band 7

© XiaomiXiaomi Mi Band 7
Xiaomi Mi Band 7
© Xiaomi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Компания Xiaomi обновила свой популярный фитнес браслет — седьмое поколение Mi Band 6 получил увеличенный экран, измененный интерфейс и увеличенный аккумулятор.
Главным нововведением стал AMOLED-дисплей диагональю 1,62 дюйма и разрешением 490 x 192 пикселей, соотношение сторон которого стало более квадратным, из-за чего выросла ширина браслета. Корпус браслета переживет погружение в воду на глубину до 50 метров.
В этом поколение сохранилась и версия с поддержкой NFC — чип дает возможность расплачиваться браслетом. Mi Band 7 получил 120 спортивных режимов, появилась опция круглосуточного мониторинга кислорода в крови и умный будильник. Встроенный аккумулятор прибавил в емкости, которая теперь составляет 180 мАч: производитель обещает до 14 дней автономной работы.
Пока новинка будет доступна лишь на китайском рынке — старт продаж запланирован на 31 мая. Цена равна 239 юаням за обычную и 279 юаней за NFC-версию. О планах выпуска глобальной версии не сообщается.
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