https://ria.ru/20220524/xiaomi-1790443889.html

Представлен фитнес-браслеты Xiaomi Mi Band 7

Представлен фитнес-браслеты Xiaomi Mi Band 7 - РИА Новости, 24.05.2022

Представлен фитнес-браслеты Xiaomi Mi Band 7

Компания Xiaomi обновила свой популярный фитнес браслет — седьмое поколение Mi Band 6 получил увеличенный экран, измененный интерфейс и увеличенный аккумулятор. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T16:51

2022-05-24T16:51

2022-05-24T16:51

наука

технологии

xiaomi inc

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Компания Xiaomi обновила свой популярный фитнес браслет — седьмое поколение Mi Band 6 получил увеличенный экран, измененный интерфейс и увеличенный аккумулятор.Главным нововведением стал AMOLED-дисплей диагональю 1,62 дюйма и разрешением 490 x 192 пикселей, соотношение сторон которого стало более квадратным, из-за чего выросла ширина браслета. Корпус браслета переживет погружение в воду на глубину до 50 метров.В этом поколение сохранилась и версия с поддержкой NFC — чип дает возможность расплачиваться браслетом. Mi Band 7 получил 120 спортивных режимов, появилась опция круглосуточного мониторинга кислорода в крови и умный будильник. Встроенный аккумулятор прибавил в емкости, которая теперь составляет 180 мАч: производитель обещает до 14 дней автономной работы.Пока новинка будет доступна лишь на китайском рынке — старт продаж запланирован на 31 мая. Цена равна 239 юаням за обычную и 279 юаней за NFC-версию. О планах выпуска глобальной версии не сообщается.

https://ria.ru/20220524/kibersport-1790443107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, xiaomi inc