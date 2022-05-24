https://ria.ru/20220524/wildberries-1790357789.html
В Wildberries отвергли введение массовых штрафов за отказ от товара
В Wildberries отвергли введение массовых штрафов за отказ от товара - РИА Новости, 24.05.2022
В Wildberries отвергли введение массовых штрафов за отказ от товара
Wildberries не вводил массовые штрафы за возврат товаров - данная мера затрагивает лишь около 10% пользователей с высокой долей возвратов или невысокой суммой... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:29
2022-05-24T12:29
2022-05-24T12:54
wildberries
экономика
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155794/39/1557943927_0:90:1728:1062_1920x0_80_0_0_b1f440880f29ef667bdff2b755b4cf54.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Wildberries не вводил массовые штрафы за возврат товаров - данная мера затрагивает лишь около 10% пользователей с высокой долей возвратов или невысокой суммой выкупа, сообщила РИА Новости пресс-служба маркетплейса.Ранее в сообществе Wildberries во "ВКонтакте" пользователи начали активно жаловаться на штрафы в размере 100 рублей за отказ от каждой позиции в заказе, отмечая, что штраф взимается при любой доле выкупа и уровне возврата. Некоторые также утверждали, что маркетплейс списывает эту сумму даже в случае возврата бракованного товара."Компания не вводила какие-либо штрафы для покупателей. Мы применяем оплату услуги обратной доставки товаров только для клиентов с высокой долей возвратов и/или невысокой суммой выкупа – утверждения о том, что это "массовый штраф", являются недостоверной информацией. Данный тариф затрагивает лишь около 10% клиентов. При этом плата за услугу доставки может меняться в меньшую сторону в зависимости от региона", - говорится в сообщении Wildberries.В компании уточнили, что оплата услуги возврата невостребованного товара взимается и для новых личных кабинетов - это позволяет снизить риски недобросовестной конкуренции со стороны других участников рынка: например, исключить создание фейковых аккаунтов, с которых заказываются, но не выкупаются крупные партии товара, что приводит к убыткам предпринимателей."Недостоверной является также и информация о том, что предупреждение об оплате обратной логистики появляется после формирования заказа: все необходимые сведения доводятся до покупателя заранее и до совершения им покупки", - добавили в пресс-службе.Кроме того, маркетплейс заявил, что не взимает плату за возврат бракованных вещей - как и прежде, покупатели могут вернуть такие товары без дополнительной оплаты.
https://ria.ru/20220513/tovary-1788235783.html
https://ria.ru/20220520/biznes-1789673069.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155794/39/1557943927_96:0:1632:1152_1920x0_80_0_0_1696c323b923ef7e6e34080e147d9f41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
wildberries, экономика, россия, общество
12:29 24.05.2022 (обновлено: 12:54 24.05.2022)
В Wildberries отвергли введение массовых штрафов за отказ от товара
В Wildberries заявили, что штраф за возврат товара затрагивает лишь 10% пользователей
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Wildberries не вводил массовые штрафы за возврат товаров - данная мера затрагивает лишь около 10% пользователей с высокой долей возвратов или невысокой суммой выкупа, сообщила РИА Новости пресс-служба маркетплейса.
Ранее в сообществе Wildberries
во "ВКонтакте" пользователи начали активно жаловаться на штрафы в размере 100 рублей за отказ от каждой позиции в заказе, отмечая, что штраф взимается при любой доле выкупа и уровне возврата. Некоторые также утверждали, что маркетплейс списывает эту сумму даже в случае возврата бракованного товара.
"Компания не вводила какие-либо штрафы для покупателей. Мы применяем оплату услуги обратной доставки товаров только для клиентов с высокой долей возвратов и/или невысокой суммой выкупа – утверждения о том, что это "массовый штраф", являются недостоверной информацией. Данный тариф затрагивает лишь около 10% клиентов. При этом плата за услугу доставки может меняться в меньшую сторону в зависимости от региона", - говорится в сообщении Wildberries.
В компании уточнили, что оплата услуги возврата невостребованного товара взимается и для новых личных кабинетов - это позволяет снизить риски недобросовестной конкуренции со стороны других участников рынка: например, исключить создание фейковых аккаунтов, с которых заказываются, но не выкупаются крупные партии товара, что приводит к убыткам предпринимателей.
"Недостоверной является также и информация о том, что предупреждение об оплате обратной логистики появляется после формирования заказа: все необходимые сведения доводятся до покупателя заранее и до совершения им покупки", - добавили в пресс-службе.
Кроме того, маркетплейс заявил, что не взимает плату за возврат бракованных вещей - как и прежде, покупатели могут вернуть такие товары без дополнительной оплаты.