https://ria.ru/20220524/wildberries-1790357789.html

В Wildberries отвергли введение массовых штрафов за отказ от товара

В Wildberries отвергли введение массовых штрафов за отказ от товара - РИА Новости, 24.05.2022

В Wildberries отвергли введение массовых штрафов за отказ от товара

Wildberries не вводил массовые штрафы за возврат товаров - данная мера затрагивает лишь около 10% пользователей с высокой долей возвратов или невысокой суммой... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T12:29

2022-05-24T12:29

2022-05-24T12:54

wildberries

экономика

россия

общество

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Wildberries не вводил массовые штрафы за возврат товаров - данная мера затрагивает лишь около 10% пользователей с высокой долей возвратов или невысокой суммой выкупа, сообщила РИА Новости пресс-служба маркетплейса.Ранее в сообществе Wildberries во "ВКонтакте" пользователи начали активно жаловаться на штрафы в размере 100 рублей за отказ от каждой позиции в заказе, отмечая, что штраф взимается при любой доле выкупа и уровне возврата. Некоторые также утверждали, что маркетплейс списывает эту сумму даже в случае возврата бракованного товара."Компания не вводила какие-либо штрафы для покупателей. Мы применяем оплату услуги обратной доставки товаров только для клиентов с высокой долей возвратов и/или невысокой суммой выкупа – утверждения о том, что это "массовый штраф", являются недостоверной информацией. Данный тариф затрагивает лишь около 10% клиентов. При этом плата за услугу доставки может меняться в меньшую сторону в зависимости от региона", - говорится в сообщении Wildberries.В компании уточнили, что оплата услуги возврата невостребованного товара взимается и для новых личных кабинетов - это позволяет снизить риски недобросовестной конкуренции со стороны других участников рынка: например, исключить создание фейковых аккаунтов, с которых заказываются, но не выкупаются крупные партии товара, что приводит к убыткам предпринимателей."Недостоверной является также и информация о том, что предупреждение об оплате обратной логистики появляется после формирования заказа: все необходимые сведения доводятся до покупателя заранее и до совершения им покупки", - добавили в пресс-службе.Кроме того, маркетплейс заявил, что не взимает плату за возврат бракованных вещей - как и прежде, покупатели могут вернуть такие товары без дополнительной оплаты.

https://ria.ru/20220513/tovary-1788235783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

wildberries, экономика, россия, общество