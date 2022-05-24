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В китайском Чанчжоу прогремел взрыв, есть пострадавшие - РИА Новости, 24.05.2022
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В китайском Чанчжоу прогремел взрыв, есть пострадавшие
В китайском Чанчжоу прогремел взрыв, есть пострадавшие - РИА Новости, 24.05.2022
В китайском Чанчжоу прогремел взрыв, есть пострадавшие
Сильный взрыв произошел во вторник вечером на одной из улиц города Чанчжоу, расположенного в восточной китайской провинции Цзянсу, передает Центральное... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T18:27
2022-05-24T22:44
в мире
чанчжоу
цзянсу
китай
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ПЕКИН, 24 мая – РИА Новости. Сильный взрыв произошел во вторник вечером на одной из улиц города Чанчжоу, расположенного в восточной китайской провинции Цзянсу, передает Центральное телевидение Китая."Вечером 24 мая на улице Хуаюань городского округа Чанчжоу провинции Цзянсу прогремел взрыв, обвалилось несколько построек на месте проишествия", - говорится в сообщении.В результате взрыва три человека получили ранения, еще трое остаются под завалами, говорится в заявлении администрации района Уцзинь города Чанчжоу.Как следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте районных властей, 24 мая около 20.45 (15.45 мск) на улице Хуаюань в районе Уцзинь городского округа Чанчжоу провинции Цзянсу в результате утечки газа из баллона в двухэтажном здании площадью около 100 квадратных метров прогремел взрыв. В результате взрыва здание обрушилось."На данный момент спасено и отправлено на лечение в больницу 3 человека, после предварительного следствия 3 человека все еще находятся под завалами, спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.
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в мире, чанчжоу, цзянсу, китай
18:27 24.05.2022 (обновлено: 22:44 24.05.2022)
 
В китайском Чанчжоу прогремел взрыв, есть пострадавшие

Центральное телевидение Китая: в Чанчжоу произошел взрыв, три человека получили ранения

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Китае
Автомобиль скорой помощи в Китае - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль скорой помощи в Китае. Архивное фото
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ПЕКИН, 24 мая – РИА Новости. Сильный взрыв произошел во вторник вечером на одной из улиц города Чанчжоу, расположенного в восточной китайской провинции Цзянсу, передает Центральное телевидение Китая.
"Вечером 24 мая на улице Хуаюань городского округа Чанчжоу провинции Цзянсу прогремел взрыв, обвалилось несколько построек на месте проишествия", - говорится в сообщении.
В результате взрыва три человека получили ранения, еще трое остаются под завалами, говорится в заявлении администрации района Уцзинь города Чанчжоу.
Как следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте районных властей, 24 мая около 20.45 (15.45 мск) на улице Хуаюань в районе Уцзинь городского округа Чанчжоу провинции Цзянсу в результате утечки газа из баллона в двухэтажном здании площадью около 100 квадратных метров прогремел взрыв. В результате взрыва здание обрушилось.
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"На данный момент спасено и отправлено на лечение в больницу 3 человека, после предварительного следствия 3 человека все еще находятся под завалами, спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.
 
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