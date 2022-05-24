https://ria.ru/20220524/vystavka-1790328166.html

Более 600 компаний из 17 стран участвуют в выставке "Металлообработка-2022"

Более 600 компаний из 17 стран участвуют в выставке "Металлообработка-2022" - РИА Новости, 24.05.2022

Более 600 компаний из 17 стран участвуют в выставке "Металлообработка-2022"

Более 600 компаний из 17 стран мира принимают участие в 22-й международной выставке "Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T11:05

2022-05-24T11:05

2022-05-24T11:05

экономика

экспоцентр

россия

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Более 600 компаний из 17 стран мира принимают участие в 22-й международной выставке "Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности" – "Металлообработка-2022", стартовавшей в "Экспоцентре".В этом году на выставке, которая продлится до 26 мая, заметно выросла доля российских участников – около 500 компаний из разных регионов страны.Экспозиция охватывает все аспекты станкостроения и металлообработки: интеллектуальные станочные системы нового поколения, автоматические линии, оборудование для обработки и резки металлов, технологическая оснастка и комплектующие, инновационные конструкторские разработки, новейшее ПО многое другое."Экспозиция огромна – она демонстрирует большой потенциал развития металлообрабатывающей промышленности в нашей стране. Ведущие производители и поставщики оборудования показывают здесь свои передовые разработки, предлагают эффективные решения в области импортозамещения, что сегодня особенно актуально. Популярность выставки обусловлена, прежде всего, ее высокой коммерческой эффективностью – об этом говорят сами предприниматели, представители научного сообщества, многочисленных отраслей, связанных со станкостроением, металлообработкой", - сказал РИА Новости генеральный директор ЦВК "Экспоцентр" Алексей Вялкин.На выставке не только заключают контракты и находят поставщиков – на ее площадке ведут конструктивный диалог по насущным вопросам отечественного станкостроения, что крайне важно в условиях необходимости максимально быстрой адаптации российской машиностроительной отрасли к изменяющимся реалиям, добавил он.Выставка "Металлообработка-2022" организована "Экспоцентром" при поддержке Минпромторга РФ, Совета Федерации, Союза машиностроителей России и проходит под патронатом ТПП РФ."Сегодня это действительно не просто выставка, а проект, и в нем, несмотря на все санкции, участвуют больше половины представителей тех стран, которые их объявили. Все они хотят остаться на российском рынке, надеются, что смогут вернуться сюда и полноценно работать не только на выставках. Конечно, станкостроение – это важнейшая системообразующая отрасль. За последние 15 лет у нас в два с половиной раза вырос объем производства, но этого пока недостаточно. Так что будем полагаться на самих себя и на тех, кто санкций не объявлял, кто работает и намерен работать", - сказал на церемонии открытия выставки президент ТПП России, председатель совета директоров "Экспоцентра" Сергей Катырин.Он добавил, что санкции – это вызов и для экономики, и для станкостроителей, и для представителей науки, без которой "никакая отрасль, а тем более станкостроение, развиваться не может".Как отметил ректор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СпБГМТУ) Глеб Туричин, в выставке, действительно, участвует много вузов.В рамках деловой программы уже в первый день выставки стартовал международный форум по аддитивным технологиям и 3D-решениям, которым, по словам директора департамента государственной научной и научно-технической политики Минобрнауки РФ Павла Форша, сегодня придается огромное значение."Эти технологии включены в подготовку таких направлений, как строительство, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы, машиностроение, химические технологии, технологии материалов, авиационная и ракетно-космическая техника, управление в технических системах. И ряд университетов уже ведет по ним подготовку", - сказал Форш на стратегической сессии "Аддитивные технологии. Промышленная 3D-печать".В других павильонах "Экспоцентра" расположились тематические зоны "Индустрия 4.0", "Сварка и родственные технологии", "Оборудование и технологии для обработки поверхностей", "Наука и профильное образование". А 26 мая в рамках деловых мероприятий выставки "Металлообработка-2022" начнет работать "Биржа субконтрактов", которая будет вести прямые подготовленные переговоры "заказчик – поставщик".

https://ria.ru/20220524/biznes-1789833769.html

https://ria.ru/20220408/importozameschenie-1782467937.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, экспоцентр, россия