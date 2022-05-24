https://ria.ru/20220524/vuzy-1790500121.html

Минпросвещения поддерживает переход на специалитет в вузах

Минпросвещения поддерживает переход на специалитет в вузах - РИА Новости, 24.05.2022

Минпросвещения поддерживает переход на специалитет в вузах

Минпросвещения РФ готово взаимодействовать с Минобрнауки РФ по переходу на специалитет как основой формат подготовки в вузе, сообщила РИА Новости пресс-служба... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T21:06

2022-05-24T21:06

2022-05-24T21:07

общество

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Минпросвещения РФ готово взаимодействовать с Минобрнауки РФ по переходу на специалитет как основой формат подготовки в вузе, сообщила РИА Новости пресс-служба Минпросвещения.Минпросвещения привлекло профессиональное сообщество и сформировало программу "Ядро высшего педагогического образования" - это единые принципы и подходы к подготовке педагогических кадров и опора в этой программе сделана именно на специалитет, сообщает пресс-служба министерства просвещения."Министерство просвещения РФ считает, что отказ от Болонской системы и переход на программы специалитета способен усилить качество подготовки педагогов по всей стране. Минпросвещения готово взаимодействовать с Минобрнауки по переходу на специалитет как основой формат подготовки. Само "Ядро" готово к внедрению в педагогических вузах уже с 1 сентября 2022 года", - говорится в сообщении.Педагогическая высшая школа долгие годы опиралась на специалитет как на классический проверенный формат, который с одной стороны давал будущим педагогам полноту предметных знаний, с другой - позволял наполнить программу теми навыками, которые актуальны и соответствуют вызовам времени.В министерстве отметили, что с переходом на Болонскую систему по модели "бакалавриат – магистратура" исчезли специальности и исчезло указание на конкретную квалификацию, что создало определенные трудности на рынке труда. Например, квалификация "бакалавр/магистр педагогического образования" никак не соотносилась с конкретной профессией "учитель предмета".

https://ria.ru/20220524/istoriya-1790302935.html

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общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), министерство просвещения россии (минпросвещения россии)