https://ria.ru/20220524/vulkan-1790293796.html

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла - РИА Новости, 24.05.2022

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла

Камчатский вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту пять тысяч метров над уровнем моря, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T04:59

2022-05-24T04:59

2022-05-24T10:53

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новости - туризм

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 мая - РИА Новости. Камчатский вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту пять тысяч метров над уровнем моря, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН."08.38 24 мая, вулкан Безымянный. Высота пеплового выброса составила 5000 метров над уровнем моря", - говорится в сообщении ученых.Парогазовый шлейф от вулкана распространился на 30 километров к северо-западу от вулкана, говорится в сообщении Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT)."В ближайшем селе Майском Усть-Камчатского муниципального района при изменении направления ветра не исключается выпадение незначительного количества пепла", - сообщили в МЧС региона, отметив, что туристических групп в районе вулкана сейчас нет.

https://ria.ru/20220522/zemletryasenie-1789979334.html

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм