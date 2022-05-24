https://ria.ru/20220524/vulkan-1790293796.html
Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла
Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла - РИА Новости, 24.05.2022
Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла
Камчатский вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту пять тысяч метров над уровнем моря, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T04:59
2022-05-24T04:59
2022-05-24T10:53
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 мая - РИА Новости. Камчатский вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту пять тысяч метров над уровнем моря, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН."08.38 24 мая, вулкан Безымянный. Высота пеплового выброса составила 5000 метров над уровнем моря", - говорится в сообщении ученых.Парогазовый шлейф от вулкана распространился на 30 километров к северо-западу от вулкана, говорится в сообщении Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT)."В ближайшем селе Майском Усть-Камчатского муниципального района при изменении направления ветра не исключается выпадение незначительного количества пепла", - сообщили в МЧС региона, отметив, что туристических групп в районе вулкана сейчас нет.
https://ria.ru/20220522/zemletryasenie-1789979334.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
04:59 24.05.2022 (обновлено: 10:53 24.05.2022)
Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла
Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту пять тысяч километров