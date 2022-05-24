https://ria.ru/20220524/vuchich-1790365321.html

Путин не планирует разговор с Вучичем в ближайшее время

Путин не планирует разговор с Вучичем в ближайшее время - РИА Новости, 24.05.2022

Путин не планирует разговор с Вучичем в ближайшее время

В ближайших планах разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Сербии Александром Вучичем пока нет, но при необходимости он может состояться, заявил... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T12:48

2022-05-24T12:48

2022-05-24T12:48

политика

владимир путин

александр вучич

сербия

россия

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В ближайших планах разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Сербии Александром Вучичем пока нет, но при необходимости он может состояться, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил в эфире TV Pink, что надеется на переговоры 24-26 мая с российским лидером Владимиром Путиным о поставках газа, по его словам, Белград заполнит объемы в хранилищах в Венгрии в ожидании поставок из РФ."Пока в ближайшие дни нет (в графике разговора), но это не значит, что очень оперативно такой разговор не может быть в графике. Вы знаете, что контакты с Белградом для нас приоритетные, они союзнические, дружеские, поэтому при необходимости они будут проведены", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Путина в графике телефонный разговор с Вучичем.

https://ria.ru/20220523/sanktsii-1790198339.html

сербия

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, владимир путин, александр вучич, сербия, россия