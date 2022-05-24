https://ria.ru/20220524/vuchich-1790365321.html
Путин не планирует разговор с Вучичем в ближайшее время
Путин не планирует разговор с Вучичем в ближайшее время - РИА Новости, 24.05.2022
Путин не планирует разговор с Вучичем в ближайшее время
В ближайших планах разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Сербии Александром Вучичем пока нет, но при необходимости он может состояться, заявил... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:48
2022-05-24T12:48
2022-05-24T12:48
политика
владимир путин
александр вучич
сербия
россия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В ближайших планах разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Сербии Александром Вучичем пока нет, но при необходимости он может состояться, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил в эфире TV Pink, что надеется на переговоры 24-26 мая с российским лидером Владимиром Путиным о поставках газа, по его словам, Белград заполнит объемы в хранилищах в Венгрии в ожидании поставок из РФ."Пока в ближайшие дни нет (в графике разговора), но это не значит, что очень оперативно такой разговор не может быть в графике. Вы знаете, что контакты с Белградом для нас приоритетные, они союзнические, дружеские, поэтому при необходимости они будут проведены", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Путина в графике телефонный разговор с Вучичем.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, александр вучич, сербия, россия
Путин не планирует разговор с Вучичем в ближайшее время
Президент Путин не планирует разговор с главой Сербии Вучичем в ближайшее время
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В ближайших планах разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Сербии Александром Вучичем пока нет, но при необходимости он может состояться, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Президент Сербии Александр Вучич
ранее заявил в эфире TV Pink, что надеется на переговоры 24-26 мая с российским лидером Владимиром Путиным
о поставках газа, по его словам, Белград
заполнит объемы в хранилищах в Венгрии
в ожидании поставок из РФ
.
"Пока в ближайшие дни нет (в графике разговора), но это не значит, что очень оперативно такой разговор не может быть в графике. Вы знаете, что контакты с Белградом для нас приоритетные, они союзнические, дружеские, поэтому при необходимости они будут проведены", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Путина в графике телефонный разговор с Вучичем.