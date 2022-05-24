https://ria.ru/20220524/vstrecha-1790472653.html

Вице-премьеры Армении и Азербайджана провели встречу на границе

Вице-премьеры Армении и Азербайджана провели встречу на границе - РИА Новости, 24.05.2022

Вице-премьеры Армении и Азербайджана провели встречу на границе

Вице-премьеры Армении и Азербайджана встретились на границе между двумя странами в формате работы комиссии по делимитации, сообщили в пресс-службе армянского... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T18:31

2022-05-24T18:31

2022-05-24T18:31

мгер григорян

шахин мустафаев

азербайджан

москва

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759336003_0:135:1803:1149_1920x0_80_0_0_94a84892cb3d46ec7a9fd6a76d0921ff.jpg

ЕРЕВАН, 24 мая - РИА Новости. Вице-премьеры Армении и Азербайджана встретились на границе между двумя странами в формате работы комиссии по делимитации, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства."В рамках выполнения достигнутых между двумя странами договорённостей и на основании соответствующих распоряжений, 24 мая на армяно-азербайджанской межгосударственной границе состоялась первая встреча вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна и заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева в формате совместной работы комиссий по вопросам делимитации и безопасности границы между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении.Отмечается, что стороны подтвердили готовность в рамках Комиссий вести работу по делимитации и другим соответствующим вопросам, включая вопросы обеспечения безопасности на границе."Были обсуждены организационные и процедурные вопросы совместной деятельности Комиссий. Наряду со встречами на межгосударственной границе, стороны пришли к согласию о целесообразности использования различных площадок для проведения последующих встреч Комиссий. В частности, договорились о проведении второй встречи в Москве и третьей встречи в Брюсселе", - отметили в МИД.

https://ria.ru/20220523/delimitatsiya-1790245652.html

азербайджан

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мгер григорян, шахин мустафаев, азербайджан, москва, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе