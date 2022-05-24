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Вице-премьеры Армении и Азербайджана провели встречу на границе
Вице-премьеры Армении и Азербайджана провели встречу на границе - РИА Новости, 24.05.2022
Вице-премьеры Армении и Азербайджана провели встречу на границе
Вице-премьеры Армении и Азербайджана встретились на границе между двумя странами в формате работы комиссии по делимитации, сообщили в пресс-службе армянского... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T18:31
2022-05-24T18:31
2022-05-24T18:31
мгер григорян
шахин мустафаев
азербайджан
москва
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 24 мая - РИА Новости. Вице-премьеры Армении и Азербайджана встретились на границе между двумя странами в формате работы комиссии по делимитации, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства."В рамках выполнения достигнутых между двумя странами договорённостей и на основании соответствующих распоряжений, 24 мая на армяно-азербайджанской межгосударственной границе состоялась первая встреча вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна и заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева в формате совместной работы комиссий по вопросам делимитации и безопасности границы между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении.Отмечается, что стороны подтвердили готовность в рамках Комиссий вести работу по делимитации и другим соответствующим вопросам, включая вопросы обеспечения безопасности на границе."Были обсуждены организационные и процедурные вопросы совместной деятельности Комиссий. Наряду со встречами на межгосударственной границе, стороны пришли к согласию о целесообразности использования различных площадок для проведения последующих встреч Комиссий. В частности, договорились о проведении второй встречи в Москве и третьей встречи в Брюсселе", - отметили в МИД.
https://ria.ru/20220523/delimitatsiya-1790245652.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мгер григорян, шахин мустафаев, азербайджан, москва, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
Вице-премьеры Армении и Азербайджана провели встречу на границе
Вице-премьеры Армении и Азербайджана встретились на границе двух стран