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Вице-премьеры Армении и Азербайджана провели встречу на границе - РИА Новости, 24.05.2022
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Вице-премьеры Армении и Азербайджана провели встречу на границе
Вице-премьеры Армении и Азербайджана провели встречу на границе - РИА Новости, 24.05.2022
Вице-премьеры Армении и Азербайджана провели встречу на границе
Вице-премьеры Армении и Азербайджана встретились на границе между двумя странами в формате работы комиссии по делимитации, сообщили в пресс-службе армянского... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T18:31
2022-05-24T18:31
мгер григорян
шахин мустафаев
азербайджан
москва
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 24 мая - РИА Новости. Вице-премьеры Армении и Азербайджана встретились на границе между двумя странами в формате работы комиссии по делимитации, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства."В рамках выполнения достигнутых между двумя странами договорённостей и на основании соответствующих распоряжений, 24 мая на армяно-азербайджанской межгосударственной границе состоялась первая встреча вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна и заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева в формате совместной работы комиссий по вопросам делимитации и безопасности границы между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении.Отмечается, что стороны подтвердили готовность в рамках Комиссий вести работу по делимитации и другим соответствующим вопросам, включая вопросы обеспечения безопасности на границе."Были обсуждены организационные и процедурные вопросы совместной деятельности Комиссий. Наряду со встречами на межгосударственной границе, стороны пришли к согласию о целесообразности использования различных площадок для проведения последующих встреч Комиссий. В частности, договорились о проведении второй встречи в Москве и третьей встречи в Брюсселе", - отметили в МИД.
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мгер григорян, шахин мустафаев, азербайджан, москва, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
18:31 24.05.2022
 
Вице-премьеры Армении и Азербайджана провели встречу на границе

Вице-премьеры Армении и Азербайджана встретились на границе двух стран

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 24 мая - РИА Новости. Вице-премьеры Армении и Азербайджана встретились на границе между двумя странами в формате работы комиссии по делимитации, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.
"В рамках выполнения достигнутых между двумя странами договорённостей и на основании соответствующих распоряжений, 24 мая на армяно-азербайджанской межгосударственной границе состоялась первая встреча вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна и заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева в формате совместной работы комиссий по вопросам делимитации и безопасности границы между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны подтвердили готовность в рамках Комиссий вести работу по делимитации и другим соответствующим вопросам, включая вопросы обеспечения безопасности на границе.
"Были обсуждены организационные и процедурные вопросы совместной деятельности Комиссий. Наряду со встречами на межгосударственной границе, стороны пришли к согласию о целесообразности использования различных площадок для проведения последующих встреч Комиссий. В частности, договорились о проведении второй встречи в Москве и третьей встречи в Брюсселе", - отметили в МИД.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 18:59
Пашинян утвердил состав комиссии по делимитации границы с Азербайджаном
 
Мгер ГригорянШахин МустафаевАзербайджанМоскваУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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