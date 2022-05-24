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Россия призвала ВОЗ не поддерживать политизированную резолюцию Украины - РИА Новости, 24.05.2022
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Россия призвала ВОЗ не поддерживать политизированную резолюцию Украины
Россия призвала ВОЗ не поддерживать политизированную резолюцию Украины - РИА Новости, 24.05.2022
Россия призвала ВОЗ не поддерживать политизированную резолюцию Украины
Россия сочла политизированной резолюцию о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения на Украине, которую предложено рассмотреть в ходе 75-й спецсессии... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T22:10
2022-05-24T22:14
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ЖЕНЕВА, 24 мая - РИА Новости. Россия сочла политизированной резолюцию о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения на Украине, которую предложено рассмотреть в ходе 75-й спецсессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВОЗ), и предложила свой альтернативный документ, подготовленный совместно с Сирией, говорится в заявлении постпредства РФ при ООН.В проекте украинской резолюции, в частности, содержится призыв к России "незамедлительно прекратить все нападения на больницы и другие учреждения здравоохранения", а также уважать статус медицинского и гуманитарного персонала.Как сообщили в постпредстве РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, проект украинской резолюции имеет явный антироссийский лейтмотив, содержит ложные утверждения и необоснованные обвинения в адрес России, а также призывы к действиям, которые не пойдут на пользу гражданскому населению Украины. В связи с этим Россия призвала государства-члены не поддерживать украинскую резолюцию, "поскольку она политизирована, не соответствует уставу ВОЗ и ее задачам"."С целью мобилизации ресурсов ВОЗ и ее государств-членов для создания условий и осуществления необходимых мер по защите здоровья и жизни всех граждан Украины мы предлагаем проект резолюции, составленный нейтральным и сбалансированным языком и разработанный в рамках мандата организации с учетом подтвержденного положительного опыта и знаний ВОЗ", - сообщили в российском постпредстве.Там отметили, что постановляющая часть проекта резолюции, предложенного Россией и Сирией, в значительной степени повторяет положения украинского документа "без излишней политизации и антироссийских необоснованных обвинений и требований".Так, в проекте резолюции "Чрезвычайная ситуация в области здравоохранения на Украине и вокруг нее, а также в странах, принимающих и размещающих беженцев" осуждаются нападения на гражданских лиц и объекты здравоохранения, а также использование мирных жителей в качестве "живого щита", неизбирательные обстрелы, размещение военных объектов и техники в густонаселенных районах.В проекте резолюции также подчеркнута необходимость защиты медицинского и гуманитарного персонала, больниц и других медучреждений. Кроме того, российско-сирийский документ призывает обеспечить участие персонала ВОЗ и других международных и гуманитарных организаций в оказании необходимой помощи гражданам, поставках медикаментов и необходимого медицинского оборудования.Ожидается, что участники 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходит в эти дни в Женеве, рассмотрят оба проекта резолюции в среду, 25 мая.Всемирная ассамблея здравоохранения – высший директивный орган ВОЗ, определяющий политику организации и утверждающий ее бюджет. В Ассамблее принимают участие делегации из всех 194 государств-членов ВОЗ.
https://ria.ru/20220522/obstrel-1790006050.html
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в мире, россия, украина, воз, оон, сирия
22:10 24.05.2022 (обновлено: 22:14 24.05.2022)
 
Россия призвала ВОЗ не поддерживать политизированную резолюцию Украины

РФ сочла политизированной резолюцию Украины для ассамблеи ВОЗ, предложила альтернативную

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной организации здравоохранения. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 24 мая - РИА Новости. Россия сочла политизированной резолюцию о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения на Украине, которую предложено рассмотреть в ходе 75-й спецсессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВОЗ), и предложила свой альтернативный документ, подготовленный совместно с Сирией, говорится в заявлении постпредства РФ при ООН.
В проекте украинской резолюции, в частности, содержится призыв к России "незамедлительно прекратить все нападения на больницы и другие учреждения здравоохранения", а также уважать статус медицинского и гуманитарного персонала.
Как сообщили в постпредстве РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, проект украинской резолюции имеет явный антироссийский лейтмотив, содержит ложные утверждения и необоснованные обвинения в адрес России, а также призывы к действиям, которые не пойдут на пользу гражданскому населению Украины. В связи с этим Россия призвала государства-члены не поддерживать украинскую резолюцию, "поскольку она политизирована, не соответствует уставу ВОЗ и ее задачам".
"С целью мобилизации ресурсов ВОЗ и ее государств-членов для создания условий и осуществления необходимых мер по защите здоровья и жизни всех граждан Украины мы предлагаем проект резолюции, составленный нейтральным и сбалансированным языком и разработанный в рамках мандата организации с учетом подтвержденного положительного опыта и знаний ВОЗ", - сообщили в российском постпредстве.
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Там отметили, что постановляющая часть проекта резолюции, предложенного Россией и Сирией, в значительной степени повторяет положения украинского документа "без излишней политизации и антироссийских необоснованных обвинений и требований".
Так, в проекте резолюции "Чрезвычайная ситуация в области здравоохранения на Украине и вокруг нее, а также в странах, принимающих и размещающих беженцев" осуждаются нападения на гражданских лиц и объекты здравоохранения, а также использование мирных жителей в качестве "живого щита", неизбирательные обстрелы, размещение военных объектов и техники в густонаселенных районах.
В проекте резолюции также подчеркнута необходимость защиты медицинского и гуманитарного персонала, больниц и других медучреждений. Кроме того, российско-сирийский документ призывает обеспечить участие персонала ВОЗ и других международных и гуманитарных организаций в оказании необходимой помощи гражданам, поставках медикаментов и необходимого медицинского оборудования.
Ожидается, что участники 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходит в эти дни в Женеве, рассмотрят оба проекта резолюции в среду, 25 мая.
Всемирная ассамблея здравоохранения – высший директивный орган ВОЗ, определяющий политику организации и утверждающий ее бюджет. В Ассамблее принимают участие делегации из всех 194 государств-членов ВОЗ.
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