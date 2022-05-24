https://ria.ru/20220524/voz-1790458083.html

Тедроса Адханома Гебрейесуса переизбрали главой ВОЗ

Тедроса Адханома Гебрейесуса переизбрали главой ВОЗ - РИА Новости, 24.05.2022

Тедроса Адханома Гебрейесуса переизбрали главой ВОЗ

Участники Всемирной ассамблеи здравоохранения в ходе 75-й специальной сессии в Женеве переизбрали действующего главу ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса на второй... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T17:41

2022-05-24T17:41

2022-05-24T18:19

воз

в мире

тедрос адханом гебрейесус

здоровье - общество

эфиопия

эритрея

лондонский университет

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ЖЕНЕВА, 24 мая - РИА Новости. Участники Всемирной ассамблеи здравоохранения в ходе 75-й специальной сессии в Женеве переизбрали действующего главу ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса на второй срок.Как было объявлено в ходе спецсессии, во вторник на закрытом заседании Всемирной ассамблеи здравоохранения была принята резолюция по вопросу о назначении генерального директора."Резолюция гласит следующее: 75-я Всемирная ассамблея здравоохранения по назначению исполнительного совета назначает доктора Тедроса Адханома Гебрейесуса генеральным директором ВОЗ", - объявил участник специальной сессии.Позднее организация уточнила, что официально новый срок полномочий Гебрейесуса начинается 16 августа 2022 года. Как отметили в ВОЗ, в соответствии с правилами и процедурами Всемирной ассамблеи здравоохранения, переизбираться на должность гендиректора можно один раз.Впервые Тедрос Адханом Гебрейесус был избран государствами-членами ВОЗ на пост генерального директора организации в мае 2017 года. Это первый представитель Африканского региона ВОЗ, возглавивший ведущее учреждение мира по вопросам общественного здравоохранения.Нынешний глава ВОЗ родился в Эритрее и облагает степенью магистра наук по специальности "Иммунология инфекционных болезней" Лондонского университета. В Эфиопии Тедрос работал в системе здравоохранения, сначала в должности местного маляриолога, а затем главы региональной службы здравоохранения. После этого он на протяжении более десяти лет работал в правительстве Эфиопии на постах министра здравоохранения и министра иностранных дел.До своего избрания на пост генерального директора ВОЗ Тедрос также занимал ряд руководящих должностей в сфере глобального здравоохранения, в том числе председателя правления Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, председателя партнерства "Обратить вспять малярию" и сопредседателя правления партнерства по охране здоровья матерей, новорожденных и детей.

https://ria.ru/20220524/preparaty-1790318688.html

https://ria.ru/20220510/voz-1787755686.html

https://ria.ru/20220523/voz-1790212932.html

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воз, в мире, тедрос адханом гебрейесус, здоровье - общество, эфиопия, эритрея, лондонский университет