https://ria.ru/20220524/vostok-1790368736.html

Путин отметил востребованность восточного транспортного направления

Путин отметил востребованность восточного транспортного направления - РИА Новости, 24.05.2022

Путин отметил востребованность восточного транспортного направления

Восточное транспортное направление сегодня максимально востребовано, его загрузка гарантирована на годы вперед, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T12:56

2022-05-24T12:56

2022-05-24T13:18

владимир путин

россия

экономика

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СОЧИ, 24 мая - РИА Новости. Восточное транспортное направление сегодня максимально востребовано, его загрузка гарантирована на годы вперед, заявил президент РФ Владимир Путин."В свое время, не так давно, у нас шли острые оживленные дискуссии по теме развития восточного полигона железных дорог, конкретных параметров его пропускной способности. Да, были тогда свои условия, и тогда звучали некоторые даже скептические оценки на этот счет... Но время показало, что эти оценки были неточными, мягко говоря. Сегодня восточное направление максимально востребовано, его загрузка гарантирована на годы вперед", - сказал Путин на совещании о развитии отдельных направлений транспортного комплекса РФ.Он добавил, что объемы грузоперевозок сегодня растут и на южных направлениях.

https://ria.ru/20220426/bakanov-1785631308.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, экономика