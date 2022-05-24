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Путин отметил востребованность восточного транспортного направления - РИА Новости, 24.05.2022
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Путин отметил востребованность восточного транспортного направления
Путин отметил востребованность восточного транспортного направления - РИА Новости, 24.05.2022
Путин отметил востребованность восточного транспортного направления
Восточное транспортное направление сегодня максимально востребовано, его загрузка гарантирована на годы вперед, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:56
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владимир путин
россия
экономика
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СОЧИ, 24 мая - РИА Новости. Восточное транспортное направление сегодня максимально востребовано, его загрузка гарантирована на годы вперед, заявил президент РФ Владимир Путин."В свое время, не так давно, у нас шли острые оживленные дискуссии по теме развития восточного полигона железных дорог, конкретных параметров его пропускной способности. Да, были тогда свои условия, и тогда звучали некоторые даже скептические оценки на этот счет... Но время показало, что эти оценки были неточными, мягко говоря. Сегодня восточное направление максимально востребовано, его загрузка гарантирована на годы вперед", - сказал Путин на совещании о развитии отдельных направлений транспортного комплекса РФ.Он добавил, что объемы грузоперевозок сегодня растут и на южных направлениях.
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владимир путин, россия, экономика
12:56 24.05.2022 (обновлено: 13:18 24.05.2022)
 
Путин отметил востребованность восточного транспортного направления

Президент Путин: восточное транспортное направление максимально востребовано

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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СОЧИ, 24 мая - РИА Новости. Восточное транспортное направление сегодня максимально востребовано, его загрузка гарантирована на годы вперед, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В свое время, не так давно, у нас шли острые оживленные дискуссии по теме развития восточного полигона железных дорог, конкретных параметров его пропускной способности. Да, были тогда свои условия, и тогда звучали некоторые даже скептические оценки на этот счет... Но время показало, что эти оценки были неточными, мягко говоря. Сегодня восточное направление максимально востребовано, его загрузка гарантирована на годы вперед", - сказал Путин на совещании о развитии отдельных направлений транспортного комплекса РФ.
Он добавил, что объемы грузоперевозок сегодня растут и на южных направлениях.
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