https://ria.ru/20220524/vostok-1790368736.html
Путин отметил востребованность восточного транспортного направления
Путин отметил востребованность восточного транспортного направления - РИА Новости, 24.05.2022
Путин отметил востребованность восточного транспортного направления
Восточное транспортное направление сегодня максимально востребовано, его загрузка гарантирована на годы вперед, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:56
2022-05-24T12:56
2022-05-24T13:18
владимир путин
россия
экономика
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СОЧИ, 24 мая - РИА Новости. Восточное транспортное направление сегодня максимально востребовано, его загрузка гарантирована на годы вперед, заявил президент РФ Владимир Путин."В свое время, не так давно, у нас шли острые оживленные дискуссии по теме развития восточного полигона железных дорог, конкретных параметров его пропускной способности. Да, были тогда свои условия, и тогда звучали некоторые даже скептические оценки на этот счет... Но время показало, что эти оценки были неточными, мягко говоря. Сегодня восточное направление максимально востребовано, его загрузка гарантирована на годы вперед", - сказал Путин на совещании о развитии отдельных направлений транспортного комплекса РФ.Он добавил, что объемы грузоперевозок сегодня растут и на южных направлениях.
https://ria.ru/20220426/bakanov-1785631308.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, экономика
12:56 24.05.2022 (обновлено: 13:18 24.05.2022)
Путин отметил востребованность восточного транспортного направления
Президент Путин: восточное транспортное направление максимально востребовано